2021 Ford Bronco Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ford, ikonik arazi aracı Bronco'yu modern çizgiler, gelişmiş iç mekan ve çok daha güçlü bir motor ile güncelledi. Yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan araç, bir off-road tutkununun neredeyse beklediği tüm özellikleri sunuyor.

Jeep Wrangler’ın en büyük rakibi olan Ford Bronco, yeni modeliyle 25 yıllık bir aranın ardından geri döndü. Yeni 2021 Ford Bronco, iki kapılı, dört kapılı ve sport modelleri ile tek bir otomobilden ziyade bir model ailesi olarak karşımıza çıkarken Ford, orijinal Bronco’nun tasarım dilini modern çizgiler ile güncellemeyi başarmış gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre Ford, yeni Broco’yu tasarlarken orijinalinden uzaklaşmamak için öncelikle orijinal modeli üç boyutlu olarak taradı ve dijital ortama taşıdı. Yeni Broco’nun modern tasarımı, orijinal Bronco’nun 3D modelinin üzerine inşa etti. Ford Motor Company COO’su Jim Farley, 2021 Ford Bronco için, “Bir F-Serisi kamyonetin sağlamlığı ile Mustang’in performans ruhu ile üretildi.” ifadelerini kullandı.

2021 Ford Bronco'nun kapıları da tavanı da çıkabiliyor

2021 Ford Bronco’da da tıpkı Jeep Wrangler gibi kapılar ve tavan çıkarılabiliyor. Böylece araç havada araç kullanım deneyimi sağlanabilir. Buradaki en büyük sorun, Bronco’da yan aynaların Wrangler’ın aksine kapılara takılı olması ve kapılar çıkarıldığında yan aynaların da kaybediliyor olması.

Tahmin edebileceğiniz gibi yeni Ford Bronco, arazi şartları düşünülerek geliştirildi. Bu nedenle kalbinde 270 beygir gücü 420 Nm tork üreten, 2,3 litrelik dört silindirli turboşarjlı EcoBoost motor bulunuyor ve bu motor 10 vitesli otomatik ya da 7 vitesli manuel şanzıman ile eşleştiriliyor. 310 beygir gücü 540 Nm tork üreten altı silindirli motor seçeneği ise yalnızca otomatik şanzıman ile geliyor.

Yeni Ford Bronco'da 8 farklı sürüş modu bulunuyor

2021 Ford Bronco, farklı arazi şartları için G.O.A.T. gibi bir Arazi Yönetim Sistemi’ne sahip ve normal, eko, spor, kaygan, kum, bozkır, çamur ve kayalık gibi farklı sürüş modları içeriyor. Yine de yeni Bronco, kötü(!) arazi şartlarında kendini zorlarken sürünün konforundan taviz vermiyor. Bronco, her ne kadar bir arazi aracı olsa da içine oturduğunuzda lüks bir otomobilde gibi hissetmeniz son derece olası.

Aracın içinde bulunan 12 inçlik bilgi-eğlence ekranında hemen her ihtiyacınızı giderebiliyor olsanız da kameralar, navigasyon cihazlar ya da telefonlar için ön ünitede 12V’luk bir güç çıkışı da bulunuyor.

Araç, ‘klasik iyidir’ diyenler için bomboş bir model paketi de sunacak ancak genel olarak Big Bend, Black Diamond ve Outer Banks modelleri ile karşımıza çıkacak. Wildtrak ve Badlands modelleri ise en iyi off-road yeteneklerine sahip modeller olacak. 2021 Ford Bronco dört donanım paketi, 11 farklı renk ve 200’den fazla opsiyonel aksesuara sahip olduğundan aracın fiyatı, sahibinin isteklerine göre değişiyor. Bununla birlikte iki kapılı seçeneğin fiyatının 29.995 dolardan başladığını söyleyebiliriz.

2021 Ford Bronco iç mekan fotoğrafları