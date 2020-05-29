2021 Ford Mustang Mach 1'den İlk Fotoğraflar Paylaşıldı

Ford Mustang Mach 1, yenilenen tasarımı ve performansıyla pistlere geri dönüyor. Ford, pist testinden fotoğrafları paylaşılan yeni modelin, 5,0 litre Mustang pist otomobillerinin en iyisi olacağını duyurdu.

Ford Mustang Mach 1, yenilenen modeliyle pistlere geri dönüyor. Mustang yöneticisi Dave Pericak'a göre ‘5,0 litrelik motora sahip Mustang'ler arasında şimdiye kadarki en iyi pist otomobili’ olacak. Mustang GT Performance Pack 2'nin ne kadar iyi bir performansa sahip olduğu düşünüldüğünde yeni modelden beklentiler hayli yüksek.

İlk kez pist testine girdiği görülen model hakkında birkaç bilgi aktarıldı. Mustang Mach 1'in ön ve arka tarafları kamufle edilmesine rağmen birkaç ayrıntı fark edilebiliyor. En belirgin fark, Mustang Mach 1'in ızgara bölümünde yer alan Mustang amblemini çevreleyen dairesel hava girişleri veya sis lambası delikleri olduğu düşünülen kısımlar. Izgaraya monte edilmiş sis lambası tasarımı, orijinal 1969 Mustang Mach 1 ile aynı ancak hem üst hem de alt ızgaralar daha önce görülmemiş bir ‘petek örgü’ hâlini almış.

Araçta yeni tasarım ögeleri göze çarpıyor:

Arka tarafta, devasa boyuttaki dörtlü egzoz ve yakın zamanda yenilenen Shelby GT350'lere çok benzeyen bir arka kanat görülüyor. Ayrıca GT350 gibi Mustang Mach 1'in de önünde 305/30 ölçülerinde Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri var. Bu yüksek performanslı lastikler, büyük bir Brembo fren kaliperini gizleyen çok kollu 19 inçlik bir tekerleğin etrafına sarılmış. Performance Package 2'nin dinamik kitinin tamamının olmasa da bir kısmının Mustang Mach 1'de olması bekleniyor.

Aracın fiyatlandırması hakkında henüz açıklama gelmedi ancak Ford, Mustang Mach 1'in tarihsel olarak GT ve Shelby modelleri arasındaki boşluğu doldurduğunu söylüyor. Bu, Mustang Mach 1'in başlangıç fiyatının 50.000 dolar civarında olacağı anlamına gelebilir. Şimdilik yalnızca fotoğrafları yayınlanan yeni model hakkında ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.