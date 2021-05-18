2021 Gökmen Uzay ve Havacılık Kongresi, 19 Mayıs’ta Başlıyor

HacettepeMEC kulübü, bu yıl uzay ve havacılık alanında gerçekleştirdiği; Türkiye’nin öğrenciler tarafından düzenlenen en büyük uzay kongresi olan Gökmen’in ikincisini düzenleyecek. 19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 2021 Gökmen Uzay ve Havacılık Kongresi, farklı alanlardan birçok uzman ismi ve şirketi bünyesinde barındıracak. Çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek kongre, katılımcılara etkinlik belgesi de verecek.

Pandemi döneminde sıkılan canları hareketlendirecek etkinliklerin bir diğeri, bu sefer uzaya merakı olan ve ülkemizde bu alanda neler yapıldığını öğrenmek isteyenler için düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gökmen Uzay ve Havacılık Kongresi, Türk havacılık ve uzay çalışmalarını tüm üniversite öğrencilerine ve dünyaya göstermek; aynı zamanda da uzayın sunduğu fırsatları keşfetmek amaçlarıyla düzenleniyor.

HacettepeMEC kulübü tarafından 19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongre, canlı yayınca gerçekleşecek birçok etkinlikte birçok farklı alandan uzman isimler ağırlamaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri ve hatta dünyanın her yerinden uzay meraklısı, Gökmen Uzay ve Havacılık Kongresi’nde uzay ve havacılık alanındaki gelişmeleri takip ederek ufkunu açma şansı yakalıyor.

Farklı alanlardan uzmanlar bir araya gelecek

Hacettepe Üniversitesi Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu (MEC) tarafından düzenlenen etkinlik 19 Mayıs 18.00'de başlayacak ve 21 Mayıs 22.00'da kapanışını yapacak. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak etkinlikte kariyer oturumları, podcastler ve özel röportajlar yer alacak. Havacılık ve uzay sektöründeki son gelişmelere odaklanan Gökmen 2021, farklı alanlarda uzman birçok önemli ismi bir araya getirerek katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı sağlayacak. Serdar Hüseyin Yıldırım, Mesut Ökten, Prof. Dr. Umran İnan, Prof. Dr. Bilge Demirköz, Dr. Egemen İmre, Dr. Tansu Daylan, Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Bahadır Kaleağası, Nazlı Can, Prof. Dr. Arsev Erarslan, Arda Mevlütoğlu ve Kubilay Yıldırım gibi başarılı isimler; kariyer tecrübelerini ve gelecek görüşlerini ilgililerle paylaşacak.

Boeing ve Aselsan, kariyer oturumları düzenleyecek

Roketsan ana sponsorluğunda ve HacettepeMEC bünyesinde YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak oturumlara podcastler ve bant yayınları da eşlik edecek. Türkiye’nin en büyük elektronik savunma kuruluşu Aselsan ve dünyada uçak, roket, uydu üretiminin önde gelen isimlerinden Boeing; üniversite öğrencilerine dair kariyer oturumlarıyla Gökmen 2021’de yer alacak. Etkinlik programı içerisinde uydu mühendisi Dr. Egemen İmre yönetiminde "Uydu Fırlatma" başlıklı bir vaka çalışması da yer alacak. Çalışma, uydu fırlatma süreçlerine dair farklı seviyelerde, detaylı bir açıklama sunacak.

Gökmen 2021’e nasıl katılınır?

2021 Gökmen Uzay ve Havacılık Kongresi, 19-20-21- Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Katılım herkes için ücretsiz olacak. Ayrıca devam şartlarını tamamlayan katılımcılara etkinlik sertifikası verilecek. Etkinliğe katılmak buraya tıklayıp biletinizi alabilir, daha detaylı bilgi için HacettepeMEC kulübünün Instagram ve Twitter sayfasını inceleyebilirsiniz.