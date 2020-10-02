2021 Honda Civic, ABD'de casus kameralara yakalandı. Paylaşılan fotoğraflar, aracın kamuflajı nedeniyle Civic'in yeni tasarımını açıkça göstermiyor ancak Honda mühendislerinin bambaşka bir Civic'le karşımıza çıkmaya hazırlandıkları aşikar.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden olan Honda'nın ikonik modellerinden Civic, yeni tasarımıyla görüntülendi. Bir otomobil tutkununun kameralarına yakalanan araç, ABD'nin Colorado eyaletinde test edilirken görüntülendi. Paylaşılan görüntüler net olmasa da yeni Civic'in tasarımının farklı olacağını açıkça ifade edebiliriz.

Casus kameralara yakalanan yeni Civic, yoğun kamuflaj nedeniyle açıkça görülemiyor. Ancak araca ilk bakışta, bunun Civic'ten ziyade Accord olduğunu düşünebiliyorsunuz. Bu oldukça makul bir yaklaşım çünkü aracın yeni tasarımı, mevcut modele göre oldukça heybetli duruyor. Ayrıca uzayan ön kaput da Accord edasını üzerinde taşıyor.

Karşınızda, neredeyse tamamen yenilenen 2021 Honda Civic

Honda Civic'in mevcut tasarımı, aracın fabrikada modifiye edilmiş gibi görünmesine neden oluyor. Ayrıca bagajın üzerine eklenmiş olan spoiler da dikkatlerden kaçmıyor.

Açık konuşmak gerekirse yenilenen Honda Civic için henüz söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. Ancak mevcut model, ülkemizdeki otomobil tutkunlarının favorilerinden bir tanesi. Ayrıca Civic, istatistiksel olarak da Türkiye'de en çok satan araçlar arasında yer almayı daima başarıyor. Eğer 2020 model Civic'le ilgili detaylı bilgi sahibi olup aracın fiyatını öğrenmek isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.

Bu arada; sızdırılan fotoğrafların hala 2021 Honda Civic yerine yeni Accord'a ait olduğunu düşünüyorsanız, yukarıda yer alan ve geçtiğimiz günlerde sızdırılan yeni Civic'in taslak çizimlerini, fotoğrafları paylaşılan kamuflajlı aracın tasarımıyla karşılaştırdığımızda aracın gerçekten de 2021 Honda Civic olduğunu doğrulamış oluyoruz.