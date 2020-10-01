Honda Civic 2020 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan ve her yıl çok sayıda satış yapan Honda Civic'in, 2020 modelinin dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesini sizler için derledik. Gelin hep birlikte Honda Civic 2020'ye göz atalım.

Otomobil endüstrisinde Japon devlerinden biri olan Honda’nın ilk olarak 1972 yılında piyasaya sürdüğü Civic modeli; başlarda küçük, hatta içine sığması zor bir araç olarak üretildi. Ancak sonrasında Civic bu görüntüyü terk ederek günümüzdeki kompakt ve şık görünümüne ulaşmış oldu.

Başlangıcından bu zamana kadar profiline tam 10 nesil sığdıran Honda Civic, 2016 yılında çıkardığı 10. nesil kasasında yaptığı ani değişimlerle tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. 10. nesil bu kasa, ABD'de Yılın Otomobili ünvanını almaya da hak kazanmıştı. Honda Civic, 2020 yılında çok büyük makyaj almasa da çok küçük makyajlar ve yeni teknolojik eklentilerle C segmenti rakiplerine karşı elini bir miktar daha güçlendirdi.

Tasarım

Dış tasarım

2019 Honda Civic ile 2020 Honda Civic arasında dış tasarım adına çok büyük değişiklikler beklemek açıkcası doğru değil. Çünkü zaten halihazırda 2016 yılında 10. nesil ile fazlasıyla değişen Civic, ilerleyen yıllarda sadece küçük makyajlarla ve teknolojik değişiklerle kendini yeniledi.

Led farlar ve siyah panjurların yer aldığı ön tampon, aracın sportif ve güçlü karakterini ilk bakışta hissetmenize neden oluyor. 17 inç alüminyum jantlar kullanılan otomobilde, jant üzerindeki özel tasarlanmış alaşımlarla yakıt tasarrufuna destek olurken aynı zamanda aracın performansını da güçlendirmeye yarıyor. Açılabilir cam tavanın, Honda Civic için giriş paketi olan Elegance paketinde de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Sedan modelde olmayan TypeR ve Hatchback modellerinde bulunan arka spoylerin bu modellere adeta yarış aracı havası kattığını belirtmeliyiz. Ayrıca sedan modelde bir, hatchback modelde iki adet bulunan egzoz çıkışı TypeR modelde tam üç adet bulunuyor. Tüm bunların yanında, TypeR modelinin aerodinamiği güçlendirmek adına kullandığı birkaç dış tasarım eklentisinin de olduğunu söyleyelim

İç tasarım

Otomobilin iç kısmına geçtiğimizde sürücülerin 3. gözü olan 7 inçlik renkli gösterge paneli ilk dikkat çeken şeylerden biri oluyor. Bu panel sayesinde; hız, devir, saat ve sıcaklık gibi sürüş sırasında ihtiyacınız olan değerlerin sürücüler tarafıdnan kolayca takip edilmesine imkan sağlanmış oluyor. Artık çok da büyük fark yaratmasada, araçta deri koltuklar ve deri direksiyon bulunduğundan bahsetmeden geçmeyelim.Honda Civic 2020’nin sedan modelinde 519 litre, hatchback modelinde ise 420 litre bagaj hacmi bulunmakta.

İç tasarım konusunda da TypeR modelini sedan ve hatchbackden ayıran bazı özellilkler var. Sportif ve yarışçı görünümünü içeride de pekiştirmek isteyen Honda mühendisleri TypeR modeline, yüksek süratli sürüş sırasında vücudu sıkıca kavrayan spor koltuklar eklemişler. Bunun yanı sıra TypeR modelinin direksiyonu, yarış otomobili hissi veren ve çok konforlu bir dokusu bulunan alacantara kaplama ile çevrelenmiş. Vites topuzunun da farklılık gösterdiğini söylemekte fayda var.

Konfor

Elektrikli bel desteği

Sağlıklı bir sürüş tecrübesi yaşatmak için insan vücüdunun oturur pozisyonundaki en uygun pozisyona göre tasarlanmış olan elektrik bel destekli koltuklar ısıtma özelliği sayesinde de hava durumunu dert etmenizi engellemiş oluyor.

Çift bölgeli otomatik klima

Civic’in çift bölgeli otamatik kliması, hem sürücü hem de ön yolcu koltuğu için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bu sayede kabininizi istediğiniz sıcaklıkta tutmaya olanak sağlıyor. C segmenti olup hala manuel klima kullanan birçok otomobil varken Honda Civic bu özelliğini giriş paketi Elegance ile sunarak hanesine bir artı kazandırıyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma (Start-Stop)

Start stop özelliği diye akıllara kazınan anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği sayesinde anahtara ihtiyaç duymadan anahtarınız cebinizdeyken kapıları açmanız ve otomobili çalıştırmanız mümkün.

7 inç dokunmatik multimedya ekranı

Honda Connect ve navigasyon özelliklerine sahip olan ekran, telefonunuzla yaptığınız tüm işlemleri yapmanızı ve yolunuzu kolayca bulmanızı sağlıyor. 2019 modelinden farklı olarak 2020 Honda Civic’de multimedya ekranının yanında home, audio, telefon ve ses gibi dokunmatik olmayan fiziksel tuşlar bulunuyor.

Apple Car Play desteği

Apple Car Play desteği sayesinde iOS akıllı telefonunuzda yer alan arama gibi özellikleri dokunmatik ekran aracılığı ile de gerçekleştirebilirsiniz.

Kablosuz şarj

Araç içinde gayet iyi bir yere konuşlandırılmış kablosuz şarj özelliği günümüz için gerçekten olmazsa olmazlar arasındaki özelliklerden. Birçok özelliği standart tüm modellerinde bulunduran Honda Civic 2020, bu özelliğini opsiyonel olarak sunuyor. Honda’nın bu özelliğini standart olarak her pakette sunmasını biz teknolojiseverler olarak isterdik.

Elektrikli park freni

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen park freni, tek tuş yardımıyla aracınızı sabitleyip frende tutuyor ve rampalarda kalkışı kolaylaştırıyor.

Motor seçenekleri:

2020 Honda Civic 1.6 litre benzinli, 1.5 litre VTEC turbo motor ve 1.6 litre Eco olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. 1.6 litre Eco diye adlandırılıan motorun hem benzinle hem LPG ile kullanılabildiğinin altını çizmekte fayda var. Biz bu yazımızda 2020 Civic’lerde en çok tercih edilen diğerlerine göre daha özel olan 1.5L VTEC Turbo motorunundan kısaca bahsecedeğiz.

1.5L VTEC Turbo motor:

Aracın arkasında yer alan VTEC amblemiyle tanıyabileceğiniz 1.5L VTEC Turbo motor, 220Nm tork ile 180 beygir gücüne sahip. Araç bu motor sayesinde güçlü sayılabilecek bir performansın yanı sıra yakıt tüketimini de düşük seviyelere çekmeye olanak tanıyor. Yani gücüne oranla harcadığı yakıt miktarı fena sayılmayacak seviyelerde.

Güvenlik

Honda SENSING

Honda SENSING içerisinde yer alan çarpışma hafifletici fren sistemi; otomobil veya yayayla çarpışma ihtimali söz konusu olduğunda sizi tehlikeye karşı uyarıyor ve olası bir çarpışmanın şiddetini en aza indirmek aracın hızını olabildiğince azaltıyor.

Uyarılabilir ve otomatik dur kalk özelliğine sahip hız sabitleyici özellikleri, aracın trafikteki hızını takip edip gerekli durumlarda müdahale ediyor. Ayrıca öndeki araç duraklama yapıp beklese bile devamında sistem sizden komut beklemeden otonom hareketlerle devam edebiliyor veya gerektiğinde durabiliyor.

Honda SENSING Şerit Koruma Destek Sistemi aracın şerit ortasında kalmasına yardımcı oluyor ve sürüş boyunca sürücünün direksiyona daha az temaz etmesine sebep oluyor. Böylece hem sürücü daha rahat seyehat ediyor hem de dingin bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlamış oluyor.

Honda Civic 2020 Fiyat Listesi:

Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance 220.100 TL

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 282.800 TL

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 301.400 TL

Honda Civic Sedan 1.6L Eco Otomatik Elegance 228.800 TL

Honda Civic Sedan 1.6L Eco Otomatik Executive 231.700 TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport 290.700 TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ 315.200 TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ Güvenlik P. 321.400 TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik P. 298.800 TL

Honda Civic TypeR 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel GT 643.200 TL

Ülkemizdeki güncel araç fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı fiyatlar uçuk gözükse de Honda Civic 2020 modeli C segmentindeki araçlar arasında oldukça önemli bir yere sahip. Ülkemizdeki 10. nesil Honda Civic sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Sizin Honda Civic 2020 için görüşleriniz nelerdir? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.