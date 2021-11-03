Japon otomobil devi Honda, özellikle Civic modeliyle tüm dünyada milyonlarca otomobil kullanıcısına erişmeyi başardı. Şirket, son olarak 2021 model Honda Civic’i piyasaya sürmüştü. Fakat Honda Civic, uzun bir süre boyunca Türkiye’ye gelmemişti. Bugünse ülkemizde merakla beklenen 2021 Honda Civic Türkiye’ye giriş yaptı ve fiyatları açıklandı.
Türkiye’ye düzenlenen bir lansmanla giriş yapan yeni Honda Civic, Premium, Elegance ve Executive+ isimli üç donanım paketiyle satışa sunulacak. Araç, benzinli ve LPG’li olmak üzere iki motor seçeneğine sahip olacak. Honda Civic’in başlangıç fiyatıysa 374 bin TL seviyesinde.
2021 Honda Civic Türkiye fiyatı:
- Honda Civic Elegance (Benzin): 402 bin TL
- Honda Civic Executive+ (Benzin): 435 bin TL
- Honda Civic Premium Eco (LPG): 374 bin TL
- Honda Civic Elegance Eco (LPG): 410 bin TL
- Honda Civic Executive+ Eco (LPG): 440 bin TL
Donanım paketleri:
Honda Civic Premium:
2021 Honda Civic'in yalnızca LPG'li versiyonunda sunulan Premium paket, yeni modelin başlangıç paketi konumunda yer alıyor. Bu paketle birlikte araçta şunlar yer alıyor:
- 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar
- 7 inç multimedya ekranı
- Halojen ön farlar
- Arka park sensörleri
- LED sis farları
- Hız sabitleyici
- Anahtarsız çalıştırma sistemi
- Apple CarPlay ve Android Auto
Honda Civic Elegance:
LPG ve benzinli modelleriyle satışa çıkacak olan Elegance paketinde Premium'a ek olarak şunlar sunuluyor:
- LED ön farlar
- Sunroof
- Isıtmalı ön koltuklar
- Geri görüş kamerası
- Arka havalandırma
- Ön park sensörleri
- Paddle shift
- Otomatik kararan dikiz aynası
Honda Civic Executive+
2021 Honda Civic'in Türkiye'deki en üst düzey donanım paketi Executive+, Premium ve Elegance'a ek olarak şunları sunuyor:
- 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar
- Kablosuz şarj
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
- Deri koltuklar
- 10,2 inç dijital gösterge
- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
- 9 inç multimedya sistemi
- Honda SENSING