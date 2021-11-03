Merakla beklenen 2021 Honda Civic, en sonunda ülkemize giriş yaptı. Bugün itibarıyla Türkiye lansmanı yapılan otomobil, üç farklı donanım paketiyle ve iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Aracın başlangıç fiyatıysa 374 bin TL olacak.

Japon otomobil devi Honda, özellikle Civic modeliyle tüm dünyada milyonlarca otomobil kullanıcısına erişmeyi başardı. Şirket, son olarak 2021 model Honda Civic’i piyasaya sürmüştü. Fakat Honda Civic, uzun bir süre boyunca Türkiye’ye gelmemişti. Bugünse ülkemizde merakla beklenen 2021 Honda Civic Türkiye’ye giriş yaptı ve fiyatları açıklandı.

Türkiye’ye düzenlenen bir lansmanla giriş yapan yeni Honda Civic, Premium, Elegance ve Executive+ isimli üç donanım paketiyle satışa sunulacak. Araç, benzinli ve LPG’li olmak üzere iki motor seçeneğine sahip olacak. Honda Civic’in başlangıç fiyatıysa 374 bin TL seviyesinde.

2021 Honda Civic Türkiye fiyatı:

Honda Civic Elegance (Benzin): 402 bin TL

402 bin TL Honda Civic Executive+ (Benzin): 435 bin TL

435 bin TL Honda Civic Premium Eco (LPG): 374 bin TL

374 bin TL Honda Civic Elegance Eco (LPG): 410 bin TL

410 bin TL Honda Civic Executive+ Eco (LPG): 440 bin TL

Donanım paketleri:

Honda Civic Premium:

2021 Honda Civic'in yalnızca LPG'li versiyonunda sunulan Premium paket, yeni modelin başlangıç paketi konumunda yer alıyor. Bu paketle birlikte araçta şunlar yer alıyor:

16 inç alüminyum alaşımlı jantlar

7 inç multimedya ekranı

Halojen ön farlar

Arka park sensörleri

LED sis farları

Hız sabitleyici

Anahtarsız çalıştırma sistemi

Apple CarPlay ve Android Auto

Honda Civic Elegance:

LPG ve benzinli modelleriyle satışa çıkacak olan Elegance paketinde Premium'a ek olarak şunlar sunuluyor:

LED ön farlar

Sunroof

Isıtmalı ön koltuklar

Geri görüş kamerası

Arka havalandırma

Ön park sensörleri

Paddle shift

Otomatik kararan dikiz aynası

Honda Civic Executive+

2021 Honda Civic'in Türkiye'deki en üst düzey donanım paketi Executive+, Premium ve Elegance'a ek olarak şunları sunuyor: