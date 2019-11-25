2021 Model İkinci Nesil Mercedes GLA’nın Tanıtım Tarihi

Stuttgart merkezli Alman otomobil devi Mercedes-Benz, 2021 model ikinci nesil GLA'nın tanıtım tarihini açıkladı. Geleneksel tanıtımların aksine bir fuarda tanıtılmayacak olan aracın tanıtımı internet ortamında gerçekleşecek.

Mercedes-Benz, ikinci nesil GLA'yı 11 Aralık’ta piyasaya sürerek kompakt model yelpazesini genişletmeye deva edecek. Alman firması, otomobilini bir otomobil fuarında tanıtmak yerine, 2017 yılında kurduğu Mercedes Me medya platformunda çevrimiçi bir ortamda tanıtarak bir ilke de imza atmış olacak. Şirket, bu hareketiyle teknoloji çağını yakaladığının sinyallerini vermek istiyor olabilir.

Tanıtımla birlikte ilk kez çevrimiçi olarak bir araba tanıtacak olan Stuttgart merkezli şirket, müşterilerinin iştahını kabartmak için aracın kamufle edilmiş prototip görüntülerini de yayınlamayı ihmal etmedi. Paylaşılan fotoğraflar, GLA’nın genel tasarımını gizliyor ancak daha önceki sızıntılar ile uyuşuyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yeni nesil GLA hakkında tüm bilinenlere biraz daha yakından bakalım.

Yeni nesil Mercedes GLA’da yer alması beklenen özellikler:

İlk nesil aracında yüksekliğiyle eleştirilen ve daha ziyade bir hatchback olarak görülen GLA, bu alanda 10 cm civarında bir düzeltmeye tabi tutulmuş durumda. Eskisinden daha fazla SUV gibi görünen araç, aynı şekilde ön ve arka yolcular için de daha yüksek bir tavan mesafesi sunuyor. Selefinden yaklaşık 2,5 cm daha kısa olan araç, giderek büyüyen otomobillerin trend olduğu sektörde bir değişiklik getireceğe benziyor.

Analistler, teknik özellikler tamamlandıktan sonra yeni GLA'nın kaputunun altında turbo şarjlı 2,0 litrelik dört silindirli bir motorla satışa sunulmasını bekliyor. A serisi ile benzer mimari üzerine kurulacak olan yeni nesil GLA’nın ön ızgarasında Panamericana tasarımına sahip olacağı ve aracın en üst modelinin 416 beygir gücünde olacağı söyleniyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden olan Mercedes’in, 2021 model ikinci nesil Mercedes-Benz GLA’nın tanıtımı için sevenlerini fazla bekletmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu noktada Alman şirket, 11 Aralık’ta internet üzerinden düzenlenen bir etkinlik ile yeni nesil GLA’nın tanıtımını gerçekleştirecek.