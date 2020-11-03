IMEI Kayıt Ücreti Gibi Ödeme Kalemlerine Zam Geliyor

2021 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu. Edinilen bilgilere göre bu oran, yüzde 9,11 olarak hesaplandı. Yani vatandaşlar, 2021 yılında IMEI kayıt harcı, MTV ve pasaport harcı gibi kalemlerine, yüzde 9,11 zamlı ödeme yapacaklar.

2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte pek çok vatandaşın beklediği "yeniden değerleme oranı" belli oldu. Üretici fiyat artışına göre belirlenen bu oran, 2020 yılındaki resmi bir ödemenin 2021 yılında ne kadara mal olacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle bu oran, 2020 yılındaki paramızın değeri ile 2021 yılındaki paramızın değerinin kıyaslanmasının ölçütü.

Edinilen bilgilere göre 2021 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 9,11 olarak belirlendi. Yani aklınıza gelen tüm harç, damgalar ve vergiler, 2021 yılında yüzde 9,11 oranında zamlanacak. Bu durum MTV, pasaport harcı ve IMEI kayıt harcı gibi tüm kalemleri de kapsıyor. Peki bu yeniden değerleme oranına göre 2021 yılındaki bazı resmi ödeme tutarları ne kadar olacak?

Şu an yurt dışından getirilen bir akıllı telefonun Türkiye'deki IMEI kaydının yapılabilmesi için, 1.838 TL ödeme yapılması gerekiyor. Ancak yeniden değerleme oranı, IMEI kayıt harcına doğrudan yansıtılırsa vatandaşlar, 2021 yılında 2.006 TL ödeme yapmak durumunda olacaklar. Bundan sonra her şey, hükümet yetkililerinin aldığı kararlara göre belli olacak.

Benzer bir durum, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için de geçerli. Örneğin bir vatandaş, 1 Ocak 2018'den sonrasında trafiğe çıkmış bir araç için en az 964 TL ödeme yapıyordu. Eğer hükümet, 2021 yılı için MTV'ye yönelik bir karar almaz ise bu fiyat, 1.052 TL'ye yükselecek. Yani vatandaşın cebinden en iyi durumda, 88 TL daha fazla para çıkacak.