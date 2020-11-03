Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sosyal ağlara verdiği temsilci belirleme süresi sona erdi. Ancak gelen açıklamalara göre sadece Rusya merkezli VK, Türkiye temsilcisini atadı. Bir profesöre göre ise süreç, önümüzdeki 6 ay içerisinde şekillenecek.

Türkiye'de çok tartışılan Sosyal Medya Yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında ülke genelinde günlük kullanıcı sayısı 1 milyon ve üzerinde olan platformlara, Türkiye'de temsilci açma zorunluluğu getirildi. Hatta yasanın verdiği süre de dün itibarıyla doldu. Ancak gelen haberler pek iç açıcı değil. Çünkü edinilen bilgilere göre şu an için sadece Rusya merkezli sosyal medya platformu VK, Türkiye temsilcisini belirledi.

Yasa gereğince temsilci belirlemeyen sosyal ağlar, an itibarıyla idari para cezasıyla karşı karşıyalar. Ayrıca bu idari para cezası, ilk etapta 10 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Bir ay sonrasında ise bu ceza, 30 milyon TL'ye yükseltilecek. Eğer platformlar bu süre içerisinde de temsilci belirlemezlerse bu kez, Türkiye'deki reklam verenler bu sosyal ağlara reklam veremeyecekler. Tüm bu cezalara rağmen yeni bir gelişme yaşanmaz ise sosyal ağların internet bant genişliği önce yüzde 50, sonra da yüzde 90'a kadar düşürülecek.

Konuyla ilgili açıklamalar, Prof. Dr. Yaman Akdeniz'den geldi. Akdeniz, daha önce de belirttiği gibi Facebook'un Türkiye için bir temsilci atamadığını, şu ana dek gelen bilgilere göre de sadece VK'nın (VKontakte) temsilci ataması yaptığını söyledi. Twitter, Google, TikTok ve Linkedin gibi platformların sessizliğini koruduğunu söyleyen Yaman Akdeniz, her şeyin önümüzdeki 6 ay içerisinde netleşeceğini söyledi.

Akdeniz'in konuyla ilgili açıklamalarında dikkat çekici bir detay var. Profesör, dünya devlerinin temsilcilik açmayı reddetmeleri durumunda ise hükümetin geri adım atmak zorunda kalabileceğini söylüyor. Aslında bu tür bir temsilcilik kararının platformlar için de kolay olmadığını ifade eden Yaman Akdeniz, bu tür bir kararın platformların bağımsızlığını tehlikeye atacağının düşünüldüğünü söylüyor.

Yaman Akdeniz'in açıklamalarındaki diğer detaylar şu şekilde:

Hükümetin talepleri ortada: Size gönderilen tüm kararları uygulayacaksınız ve kullanıcı bilgilerini bizimle paylaşacaksınız. VK gibi Türkiye'de temsilci bulundurmaya başlayan platformlar tüm bu karar ve taleplere uymak zorunda kalacak. Bir taraftan sıklıkla siyasi nitelikli erişimin engellenmesi kararları verilirken bir taraftan Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen sendika.org ve siyasihaber.org gibi haber sitelerinin açılmasının geciktiğini görüyoruz. Sulh ceza hakimliklerinin vermiş olduğu kararları, kapı komşusu sulh ceza hakimlerine şikayet etmekten ve bu itirazlar reddedildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurup 5 sene bekleyip 'İnşallah' demekten başka çarenizin olmadığı bir düzene Facebook, Twitter neden gelsin?