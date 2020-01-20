Land Rover ailesinin uygun fiyatlı üyesi Discovery, 2021 modelinde hibrit bir seçenekle karşımıza çıkabilir. Yeni Discovery, Land Rover'ın Avrupa'daki rakiplerini yakalaması için fırsat olabilir.

Land Rover ailesinde görkemli Range Rover araçlarının yanında alternatif çok yönlü bir SUV olarak Land Rover Defender bulunuyordu. Ancak diğer yandan Land Rover Discovery de üçüncü nesilde marka adına daha uygun fiyatlı ancak oldukça yetenekli bir lüks SUV deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Land Rover Discovery, yedi koltuk ve market alışverişleri için geniş bagajıyla şehir içi kullanımda önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Land Rover'ın, elektrikli araç piyasasındaki rekabetin artmasıyla 2021 model Discovery'i hibrit bir alternatifle piyasaya süreceği konuşuluyor. Yeni Discovery, Avrupa'da talebin fazla olması nedeniyle yine benzinli ve dizel seçenekleriyle de karşımıza çıkacak.

Aracın benzinli modeli, 300 beygir gücünde 2.0 litrelik çift turbolu motordan gücünü alıyor. Dizel seçenekler ise 3.0 litreye kadar uzanan dört veya altı silindirli geniş bir yelpazeye sahip. Discovery'deki en büyük eksiklik, bir hibrit seçeneğin bulunmamasıydı. Range Rover Evoque, benzinli modellerinde hibrit teknolojiden yararlanıyordu. Artık aynı kurulum, 48 Voltluk teknolojiyle Land Rover Discovery'e de taşınabilir.

Land Rover ailesinde daha önce hibrit versiyonlara kavuşan birkaç model daha olmuştu. Avrupa'da giderek katılaşan emisyon kuralları, pek çok firma gibi Land Rover'ı da bu tip modeller üretmeye yönlendirecek.