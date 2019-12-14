Land Rover Defender aracının eski modeller kadar dayanıklı olup olmadığına dair kuşkuya düştüyseniz, Defender'ın yayınlanan yeni test görüntüleri sayesinde bu kuşkulardan kurtulabilirsiniz.

Başmühendis Mike Cross, yeni Defender aracın modern yapısının sağlamlıktan ödün vermediğini iddia ediyor ve bunu kanıtlamak için de Defender 110 aracını bir test sürüşüne tabi tuttu.

Defender 110’un ilk testi, engebeli yollardaki performansına yönelikti ve aracın performansının bu ilk testten tam not aldığı söylenebilir. Defender 110, engebeli yollarda bile hız limiti tanımıyor.

Defender’ın bir sonraki testi ise ralli tarzındaydı:

Elbette aracın ralli alanında rekor kırması beklenmiyor. Ancak sergilediği performansla sert arazi koşullarında bile oldukça esaslı bir araç olduğunu gösterdi. Büyük çukurların ya da su göletlerinin üstesinden gelmek yeni bir özellik olmasa da Defender tipi bir araç olmanın şartları arasında yer alıyor.

2020’de kullanıcıyla buluşması planlanan yeni Defender aracının; klasik Defender araçları ve Land Lover’ın daha modern araçları arasında bir köprü görevi görmesi planlanıyor. Land Rover, araçlarına eklediği yeni ve modern özellikler ile kullanımı daha basit bir araç ortaya çıkarmayı ve kullanıcıların kalbini tekrar kazanmayı hedefliyor.

İşte Land Lover Defender 110 aracının test sürüşü videosu:

Alman otomotiv devi BMW de geçtiğimiz günlerde BMW 1 Serisi araçların sadece 5 yıl üretileceğini açıklamıştı

BMWBlog’dan elde edilen bilgiler, mevcut BMW 1 Serisi araçların yalnızca beş yıl üretimde kalacağına işaret ediyor. Genellikle BMW modelleri, ortalama yedi yıllık bir üretim ömrüne sahip ve bu da göz önünde bulundurulması gereken bir sorunun habercisi olabilir.

Sağlam bir platformda geliştirilen son nesil BMW X5, herhangi bir değişikliğe maruz kalmadan sadece beş yıl içinde üretimden çıkartıldı. Eğer iddialarda doğruluk payı varsa, mevcut 1 Serisi’nin de şimdi aynı kaderi paylaşacağı ön görülüyor.

BMW’nin 1 Serisi’nde neden böyle bir yol izlediği henüz netlik kazanmış değil. Fakat Alman markanın bu stratejisi, 2023 yılına kadar 12 yeni elektrikli otomobili kullanıcıya sunmaya yönelik olan planının bir parçası olabilir çünkü bahsi geçen elektrikli modeller arasında 1 Serisi de yer alıyor.