2021'de Mobil Oyunlara Ne Kadar Para Harcadığımız Açıklandı

2021 yılında mobil oyunlara yapılan harcamaların ve kullanıcıların oyunda geçirdikleri sürelerin raporu App Annie tarafından yayımlandı. Raporda, hâlihazırda yüksekliğini koruyan seviyelerin 2020 yılında patlak veren pandemiyle zirveye ulaşması dikkat çekti.

COVID-19 pandemisinin patlak vermesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti ve mobil oyun sektörüne yönelik talep pandeminin de etkisiyle hız kesmeden artmaya devam ediyor. 2020 yılının mart ayında 1 milyarlık sınırı geride bırakan haftalık indirme rakamlarında o zamandan bu yana neredeyse hiç gerileme yaşanmadı.

Rapora göre 2021’in ilk yarısında tüketicilerin mobil oyunlara haftada 1,7 milyar dolar tutarında harcama yaptığı kaydedilirken bu rakamın pandemi öncesindeki seviyelere kıyasla %40 daha yüksek olması dikkat çekti. Raporda kullanıcıların oyunda geçirdikleri süreye dair veriler de pandeminin patlak verdiği dönemde 7,1 milyar saat ile önemli bir artış olduğunu ortaya koymakta.

Mobil oyun sektörü hızla büyümeye devam ediyor

Yeni oyuncular ve hâlihazırda mobil oyunlara meraklı olan kullanıcıların sayısı ve bu kullanıcıların yaptığı harcamalar, mobil oyun sektörünün daha da gelişmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu veriler ışığında, mobil oyun sektörüne adım atmak isteyen geliştiriciler için fırsat treninin henüz kaçmış olmadığını söylemek mümkün.

Her ne kadar pandemi şartları aşılama sürecinin hız kazanmasıyla birlikte tüm dünyada hafiflemiş olsa da 2020 mart ayı itibarıyla zirveyi görmüş olan bu rakamların gerilemesi pek muhtemel görünmüyor; rapordaki veriler de bunu desteklemekte.