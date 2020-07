Eğer siz de internetsiz kaldığınızda ya da internetten uzaklaşmak istediğinizde oyunla vakit geçirmek istiyorsanız, sizin için internetsiz oynayabileceğiniz en iyi mobil oyunlardan birkaçını listeledik.

Günümüzdeki birçok mobil oyunun tek kişilik bir oyun bile olsa internete bağlanma gereksinimi bazen sinir bozucu olabiliyor. Özellikle internetsiz kaldığımız durumlarda vakit geçirmek için telefonlarımızdan oyun oynama ihtiyacı duyabiliyoruz. Günümüzde gelişen mobil oyun dünyasıyla birlikte artık internetsiz olarak oynayabileceğimiz birçok farklı mobil oyunlar karşımıza çıkıyor.

Bu internetsiz oyunlar, internet erişimi olmayan veya internet harcamak istemeyen oyunculara büyük bir alternatif sağlamış oluyor. Hem Android hem de iPhone telefonlarınızda oynayabileceğiniz çok sayıda internet bağlantısı gerektirmeyen yapım Play Store ve App Store’da yerini alıyor. Sizin için derlediğimiz bu listede sıkıntıya birebir en iyi internetsiz oyunların bazılarına gelin hep beraber yakından bir göz atalım.

Sıkıntı Düşmanı En İyi İnternetsiz Oyunlar (Android - iOS)

Sonic Dash

Eternium

Monument Valley 2

Plague Inc.

Smash Hit

Shadow Fight 3

Real Racing 3

Alto’s Odyssey

Earn to Die 2

Badland

Old Man’s Journey

Sonic Dash

Yapımcı: SEGA

Boyut: 102 MB

Puan: 4,6/5

Klasik platform koşma oyunlarını 3D grafikler ve sonsuz mod ile birleştiren Sonic Dash, çeşitli bölüm yapılarıyla ve Sonic evreninden çeşitli karakterleriyle tek düze olmayan bir oyun. Sonic Dash, toplu taşımada, arabada veya bir sıra beklerken açıp sonsuz modunda rekor kırmaya çalışacağınız keyifli bir platform oyunu.

Eternium

Yapımcı: Making Fun, Inc.

Boyut: 108 MB

Puan: 4,8/5

Eternium, rol yapma oyunu severler için vazgeçilmez bir oyun hâline gelebilecek bir oyun. Eğer Diablo oyunlarını seviyorsanız ve hâlâ oynuyorsanız Eternium’u çok sevilen Diablo oyunlarının bir nevi mobil versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Üç farklı büyük dünyaya ve bu dünyalar içerisinde birçok göreve sahip olan Eternium belki de mobil platformlardaki en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Monument Valley 2

Yapımcı: ustwo games

Boyut: 252 MB

Puan: 4,8/5

Birçok oyun eleştirmeni tarafından övgü yağmuruna tutulan ve ödüller alan Monument Valley 2, Journey vari görselleri ve atmosferiyle oldukça başarılı bir Indie oyun. Mimari ve geometrinin büyüleyici karmaşıklığına dayalı olan Monument Valley 2, bir platform/bulmaca oyunu olarak nitelendirilebilir.

Plague Inc.

Yapımcı: Miniclip.com

Boyut: 52 MB

Puan: 4,3/5

Son birkaç aydır içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle Plague Inc. oyunun adını duymayan yoktur. Yeni bir virüs türü üretip tüm dünyaya bulaştırmaya çalıştığımız bu oyunda, farklı zorluk seviyelerine göre bazı engeller önümüzde bulunuyor. Ürettiğimiz virüsü çok kapsamlı olarak geliştirip hayatta tutmaya çalışırken, dünya ülkeleri de virüsle mücadele için aşı çalışmalarını ve karantina uygulamalarını yönetiyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bu Plague Inc. uzun toplu taşıma yolculukları ve beklenen uzun sıralar için birebir.

Smash Hit

Yapımcı: Mediocre

Boyut: 58 MB

Puan: 4,5/5

Diğer oyunlara göre biraz daha eski bir oyun olan Smash Hit, ilk çıktığı yıllarda adından epey bir söz ettirmişti. Özellikle mobil oyunlarının bugünkü kadar yaygın ve fazla olmadığı günlerde değişik grafikleri ve atmosferiyle oyuncuların beğenisini toplayan Smash Hit günümüzde hâlâ tercih edilen bir oyun. Seviye ve bölüm mantığı bulunmayan bu oyunda önünüze gelen cam engelleri bilyeler ile kırarak ilerlemeye çalışıyorsunuz ve öldüğünüz zaman tekrar baştan başlıyorsunuz.

Shadow Fight 3

Yapımcı: NEKKI

Boyut: 113 MB

Puan: 4,0/5

Mobil platformdaki en iyi RPG/Dövüş oyunlarından biri olan Shadow Fight 3, oldukça başarılı grafikleri ve Mortal Kombat tarzı oldukça çeşitli dövüş mekanikleriyle oyuncuların beğenisini toplamayı başarıyor. İlerleyen bir hikâyeye sahip olan Shadow Fight 3’te karakterimizle beraber düşmanlarımızı yendikçe güçleniyor ve para kazanıyoruz. Kazandığımız paralar ile de ekipmanlarımızı güçlendirip daha zorlu rakiplerin karşısına çıkabiliyoruz.

Real Racing 3

Yapımcı: Electronic Arts

Boyut: 38 MB

Puan: 4,4/5

Uzun zamandır Play Store’da “Editörün Seçimi” listesinden düşmeyen, mobil platformun en iyi yarış oyunlarından biri olan Real Racing 3, tıpkı isminde de olduğu gibi oyunculara oldukça gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Formula 1 gibi organizasyonlardan temalar ve 10’larca otomobil üreticisinden çeşitli arabalar bulunan bu oyunda, pistleri kolay kolay terk etmek istemeyeceksiniz. Real Racing 3’ün 38 MB’lık indirme boyutunun yanı sıra oyun içinde büyük bir indirmeyle karşılaşıldığını da belirtmekte fayda var.

Alto’s Odyssey

Yapımcı: Noodlecake Studios Inc

Boyut: 73 MB

Puan: 4,5/5

Oldukça büyülü bir atmosfere sahip olan Alto’s Odyssey’de, kar kayaklarınızı takıp sonsuz çölün kumlarında uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Otomatik bir platform koşma oyunu olan bu oyunda, asıl sizi çeken oynanıştan çok oyunun sunduğu yine Journey oyununu andıran Indie oyun atmosferi olacak. Rastgele oluşturulmuş bölümlerden oluşan Alto’s Odyssey’de yaşadığınız oyun deneyimi, her zaman ilk oyunu açtığınız andaki gibi taze ve heyecan dolu oluyor.

Earn to Die 2

Yapımcı: Not Doppler

Boyut: 76 MB

Puan: 4,4/5

2D platform oyunu olan Earn to Die 2’de, klasik 2D platform oyunlarındaki gibi karakterimizle koşup görevleri tamamlamak yerine, “Kıyamet Sonrası” atmosfere sahip dünyada Mad Max filminde görseniz sırıtmayacak şekilde olan araçlara atlayıp zombileri ezip geçiyoruz. İnternetsiz olarak oynanabilen nadir zombi oyunlarından olan Earn to Die 2, bölüm ve araç çeşitliliğiyle bağımlılık yapma oranı yüksek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Badland

Yapımcı: Frogmind

Boyut: 194 MB

Puan: 4,5/5

40 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Badland, oldukça ilginç grafiklere ve bölüm tasarımlarına sahip bir Indie oyunu. Birçok platformda ödüle sahip olan Badland’de küçük yaratıklarınızı 2D platform üzerinde oldukça zorlayıcı engellerden geçirmeye çalışıyorsunuz. İsterseniz çoklu oyunculu olarak da oynayabildiğiniz Badland’de kendi bölümlerinizi tasarlayıp arkadaşlarınız ile mücadele edebiliyorsunuz.

Old Man’s Journey

Yapımcı: Broken Rules Interactive Media

Boyut: 308 MB

Puan: 4,4/5

Hikâye odaklı bir Indie oyun olan Old Man’s Journey, huzur verici hikâyesi, büyüleyici atmosfere sahip bölüm tasarımları ve eşsiz müzikleriyle sizi adeta kendi dünyasına hapsediyor. 17’den fazla uluslararası ödül kazanan Old Man’s Journey’de yaşlı bir adamın hayat macerasına tanık oluyoruz. Elle çizilmiş bölümleri ve huzurlu atmosferiyle Old Man’s Journey oyunculara gerçek hayattan birkaç saatliğine de olsa bir kaçış imkânı sunuyor.

Android ve iOS platformlarında bulunan oyunları sıraladığımız en iyi internetsiz oyunlar listemizin sonuna geldik. İlginizi çeken oyunları ve listede görmediğiniz, bu listede olmayı hak eden oyunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Oyunları indirmek ve oynamak isterseniz yerleştirdiğimiz bağlantıları kullanabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler ve bol oyunlu günler diliyoruz.