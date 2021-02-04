Ocak ayının en çok para kazanan uygulamaları açıklandı. TikTok, zirvedeki yerini bir kez daha korurken bu uygulamaya daha çok, iOS kullanıcıları para yatırdı. TikTok'u ise Japonya'da kullanılan Piccoma isimli uygulama takip etti.

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower, 2021 yılının ilk ayına ait uygulama kazanç raporunu yayımladı. TikTok, geçtiğimiz birkaç ayda olduğu gibi bir kez daha en çok kaznadıran uygulama oldu. İşin ilginç yanı, tıpkı aralık ve önceki aylarda da olduğu gibi bu ayda da iOS kullanıcıları, TikTok'a çok daha fazla para kazandırdılar. Android kullanıcılarının ocak ayında en çok para harcadıkları uygulama ise "Google One" olarak kayıtlara geçti.

Sensor Tower'ın araştırmasına göre TikTok, geçtiğimiz ay boyunca 128 milyon dolar para kazandı. Bu para, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 3 kat civarı yükseliş olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre TikTok, bu gelirin yüzde 82'sini ABD'den, yüzde 8'ini Çin'den ve yüzde 2'lik kısmını da Türkiye'den sağladı. Bu da demek oluyor ki Türkiye'deki TikTok kullanıcıları, ocak ayında bu uygulamaya 2 milyon 560 bin dolar para akışı gerçekleştirdiler.

İşte ocak ayında en çok kazanan mobil uygulamalar

Ocak ayında dünyanın en çok kazanan ikinci mobil uygulaması ise Piccoma oldu. Japonya merkezli bir uygulama olan ve Japonya'da kullanılan Piccoma, ocak ayında 96 milyon dolar civarında gelir elde etti. Gelirin yüzde 100'ü Japonya'dan sağlandı. TikTok ve Piccoma'yı ise sırasıyla YouTube, Tinder, Tencent Video, Disney+, iQIYI, Line, Line Manga ve Google One takip etti.

Araştırmaya göre kullanıcıların mobil uygulamalara para harcama anlaşıyları, kullandıkları ekosisteme göre değişiyor. Örneğin App Store kullanıcıları, TikTok gibi bir sosyal medya platformuna para harcarken, Android kullanıcıları ise Google'ın yeni depolama hizmetine para harcamayı tercih ettiler. Bu durumda dikkat çeken başka bir konu da YouTube ve Netflix gibi ücretli abonelik hizmetleri. Görünen o ki Android kullanıcıları, bu uygulamaların kırılmış sürümlerini tercih ederek, para harcamaktan kaçınmaya çalışıyorlar. Böylesi bir durumun mümkün olmadığı iOS kulanıcıları ise olması gerektiği şekilde ödeme yapıp, hizmetlerden faydalanıyorlar.