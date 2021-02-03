AnTuTu, Ocak 2021'in En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı

Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen performans testi sonuçlarını derleyen AnTuTu, yılın ilk ayında en yüksek performans ortalamasına sahip olan telefonları açıkladı. iQOO 7 amiral gemisi segmentte, Redmi 10X 5G ise orta segmentte en güçlü telefonlar olarak öne çıktı.

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ocak 2021’in en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı. AnTuTu’da gerçekleştirilen performans testlerinin sonuçlarının bir ortalaması alınarak oluşturulan liste, hem orta segmentte hem de “premium” segmentte en güçlü Android telefonları ortaya koyuyor.

Paylaşılan listeye göre 728.784 puana sahip olan iQOO 7, an itibarıyla en güçlü Android telefon konumunda bulunuyor. Onu 705.593 puan ile Xiaomi Mi 11 ve 702.553 puan ile Huawei Mate 40 Pro+ izliyor. Listeye baktığımızda Mate 40 Pro+, Snapdragon 888 işlemciye sahip olmadan 700.000 puan barajını aşan tek akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.

AnTuTu’ya göre Ocak 2021’in en güçlü Android amiral gemisi telefonları

iQOO 7 - 728.784

Xiaomi Mi 11 - 705.593

Huawei Mate 40 Pro+ - 702.553

Huawei Mate 40 Pro - 688.043

Oppo Reno5 Pro+ 5G - 671.249

iQOO 5 - 665.959

Redmi K30S - 664.993

iQOO 5 Pro - 664.252

Vivo X50 Pro+ - 663.766

Xiaomi Mi 10 Supreme Edition - 661.087

Amiral gemisi segmentte hakim işlemci üreticisi konumunda bulunan Qualcomm, orta segmente geldiğimizde ise bu unvanını kaybediyor gibi görünüyor. Zira AnTuTu’nun Ocak 2021 en güçlü orta seviye Android telefonlar listesine baktığımızda Listelenen 10 akıllı telefondan yalnızca 2’sinin Snapdragon işlemciye sahip olduğunu görüyoruz.

AnTuTu’ya göre orta segmentte zirve, 401.389 puan alan Redmi 10X 5G’ye ait. İkinci sırada ise 398.264 puan alan Redmi 10X Pro 5G bulunuyor. Bu akıllı telefonların her ikisinin de MediaTek’in Dimensity 820 işlemciden güç aldığını belirtelim. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasında Huawei Nova 7 ve Nova 7 Pro bulunuyor.

AnTuTu’ya göre Ocak 2021’in en güçlü Android orta seviye telefonlar