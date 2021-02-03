AnTuTu, Ocak 2021'in En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ocak 2021’in en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı. AnTuTu’da gerçekleştirilen performans testlerinin sonuçlarının bir ortalaması alınarak oluşturulan liste, hem orta segmentte hem de “premium” segmentte en güçlü Android telefonları ortaya koyuyor.
Paylaşılan listeye göre 728.784 puana sahip olan iQOO 7, an itibarıyla en güçlü Android telefon konumunda bulunuyor. Onu 705.593 puan ile Xiaomi Mi 11 ve 702.553 puan ile Huawei Mate 40 Pro+ izliyor. Listeye baktığımızda Mate 40 Pro+, Snapdragon 888 işlemciye sahip olmadan 700.000 puan barajını aşan tek akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.
AnTuTu’ya göre Ocak 2021’in en güçlü Android amiral gemisi telefonları
- iQOO 7 - 728.784
- Xiaomi Mi 11 - 705.593
- Huawei Mate 40 Pro+ - 702.553
- Huawei Mate 40 Pro - 688.043
- Oppo Reno5 Pro+ 5G - 671.249
- iQOO 5 - 665.959
- Redmi K30S - 664.993
- iQOO 5 Pro - 664.252
- Vivo X50 Pro+ - 663.766
- Xiaomi Mi 10 Supreme Edition - 661.087
Amiral gemisi segmentte hakim işlemci üreticisi konumunda bulunan Qualcomm, orta segmente geldiğimizde ise bu unvanını kaybediyor gibi görünüyor. Zira AnTuTu’nun Ocak 2021 en güçlü orta seviye Android telefonlar listesine baktığımızda Listelenen 10 akıllı telefondan yalnızca 2’sinin Snapdragon işlemciye sahip olduğunu görüyoruz.
AnTuTu’ya göre orta segmentte zirve, 401.389 puan alan Redmi 10X 5G’ye ait. İkinci sırada ise 398.264 puan alan Redmi 10X Pro 5G bulunuyor. Bu akıllı telefonların her ikisinin de MediaTek’in Dimensity 820 işlemciden güç aldığını belirtelim. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasında Huawei Nova 7 ve Nova 7 Pro bulunuyor.
AnTuTu’ya göre Ocak 2021’in en güçlü Android orta seviye telefonlar
- Redmi 10X 5G - 401.389
- Redmi 10X Pro 5G - 398.246
- Huawei Nova 7 - 395.463
- Huawei Nova 7 Pro - 394.913
- Honor 30 - 390.862
- Honor X10 - 361.347
- Huawei Nova 7 SE - 352.728
- OPPO Reno5 5G - 349.329
- Redmi Note 9 Pro - 347.876
- Realme Q2 Pro 5G - 337.545