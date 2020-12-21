2021 Yılında Yapılması Beklenen Olası Asgari Ücret Zamları

2021 yılında asgari ücretin kaç TL olacağının belirleneceği Asgari Ücret Komisyonu toplantıları devam ediyor. Peki yüzde kaç zam gelirse 2021 asgari ücret kaç TL olacak?

Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken en fazla merak edilen konulardan biri de 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı. Yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücret, 2020 yılı için brüt 2.943 TL, net 2.324 TL olarak belirlenmişti. Tahmin edeceğiniz üzere 2021 asgari ücret için farklı beklentiler bulunuyor.

Asgari Ücret Komisyonu’nun ilk iki toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti ve sonraki iki toplantıdan ilki yarın gerçekleştirilecek. İlk iki toplantıda taraflar, kendi temennilerini masaya koyarken; üçüncü toplantıda bir uzlaşı sağlanması, dördüncü ve son toplantıda ise bir karara varılması bekleniyor.

Sosyal Hizmetler Bakanı: 2021 asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yanayız

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istediklerini ifade etti.

Peki toplantılar sonucunda ne kadar zam gelirse 2021 net asgari ücret ne kadar olacak? Aşağıdaki listeden gelecek farklı yüzdelerdeki zamlara göre 2021 net asgari ücretin ne kadar olacağını görebilirsiniz.

yüzde 7: 2.486,68 TL

yüzde 8: 2.509,92 TL

yüzde 9: 2.533,16 TL

yüzde 10: 2.556,4 TL

yüzde 11: 2.579,64 TL

yüzde 12: 2.602,88 TL

yüzde 13: 2.626,12 TL

yüzde 14: 2.646,36 TL

yüzde 15: 2.672,6 TL

yüzde 16: 2.695,84 TL

yüzde 17: 2.719,08 TL

yüzde 18: 2.742,32 TL

yüzde 19: 2.765,56 TL

yüzde 20: 2.788,8 TL

yüzde 21: 2.812,04 TL

yüzde 22: 2.835,28 TL

yüzde 23: 2.858,52 TL

yüzde 24: 2.881,7 TL

yüzde 25: 2.905 TL

yüzde 26: 2.928,24 TL

yüzde 27: 2.951,48 TL

yüzde 28: 2.974,72 TL

yüzde 29: 2.997,96 TL

yüzde 30: 3.021,1 TL

Asgari ücret zammına göre artış yaşanacak diğer kalemler ise şu şekilde: