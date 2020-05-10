Porsche 911’den İlham Alan Bir Espresso Makinesi Üretildi

Otomotiv tarihinin efsane isimlerinden bir tanesi olarak Porsche, bu kez karşımıza çok farklı bir şekilde çıkmayı başardı. Güney Afrikalı Super Veloce şirketi Porsche 911 motorundan ilham alarak yeni bir espresso makinesi tasarladı.

Otomobil endüstrisinin dünyadaki tarihinin genişliği hepimizin malumu. Almanya merkezli Porsche de güçlü motorları ve özgün tasarımlarıyla pek çok spor otomobil tutkununun hayallerini süsleyen arabaların mimarı olarak bilinen bir marka. Ancak bu kez bu köklü isim alıştığımızın dışında bambaşka bir hatırlatmayla karşımıza çıktı ve bu haliyle de mutfağımıza kadar girecek gibi görünüyor. Güney Afrika merkezli mutfak ürünleri tasarımı yapan firma Super Veloce, Porsche 911’in motorundan aldığı ilhamla bir espresso makinesi tasarladı.

Üretimlerinin temeli el işçiliğine dayanan firma Porsche’nin efsane haline gelen motorunu mutfakla harmanlayarak oldukça güzel görünen bir makine yapmayı başardı. Otomotiv temasını işlerinde kullanmasıyla bilinen ve bu tarz ürünlerin tasarımını yapan Super Veloce, bu en yeni modeline Espresso Veloce RS Black Edition ismini verdi.

Üst düzey malzemeler kullanılarak tasarlandı

Şirket yaptığı bu yeni ürünle ilgili uzun bir tanıtım yazısı da paylaşmayı ihmal etmedi. Kullandığı malzemelerin paslanmaz çelik, alüminyum alaşım, titanyum ve karbon fiber olduğunu yazıda vurgulayan Super Veloce bazı ufak detaylarla da tasarımmeraklılarının yüzünde tebessüm oluşturmayı başardı. Şirketin aktardığına göre 933 serisinde kullanılan Porsche motorundan ilhamla ortaya çıkarılan makinenin yalnızca 933 adet üretildiği aktarıldı. Bunların yanında bu değerli makinenin yaklaşık olarak 22 kg ağırlığında olduğunu da ekleyelim.

Hem ilham aldığı markadan hareketle hem de el işçiliği olması ve kullanılan kaliteli malzemeler sebebiyle makinenin fiyatının bir miktar pahalı olduğunu tahmin etmişsinizdir. 933 adet üretilen espresso makinesinin 11 bin dolar (yaklaşık 78 bin tl) olacağı da açıklanmış durumda. Sanıyoruz sadece sayılı kişilerin mutfağında yerini alabilecek bu parçaya çoğumuz ancak fotoğraflarda bakabileceğiz.