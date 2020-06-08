2021 Toyota RAV4 PHV Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

2021 Toyota RAV4 PHV, segmentine göre daha fazla güç ve daha yüksek verimlilik vadeden özellikleriyle karşımıza çıktı. Plug-in hibrit model, yüksek performansıyla markanın en güçlü kompakt SUV modeli olarak gelecek.

2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen 2021 Toyota RAV4 Prime, Toyota'nın popüler SUV modelinin en hızlı ve en verimli versiyonu olarak biliniyor. ABD dışındaki bölgelere RAV4 PHV (Plug-In Hibrit Araç) olarak gelecek yeni model, Japonya'da resmi olarak tanıtıldı.

Toplam 302 beygir gücü üretebilen RAV4 plug-in hibrit, 219 beygir gücündeki mevcut RAV4 Hybrid modelinden %38 daha güçlü. Toyota, 100 km/s hıza sadece 6 saniyede ulaşabilen aracın hibrid mod kullanıldığında etkileyici bir şekilde yaklaşık 1.285 km menzile ulaşabileceğini öne sürüyor.

2021 Toyota RAV4 PHV, segmentine göre yüksek performans vadediyor

2021 Toyota RAV4 plug-in hibrit modeli sadece bataryayla yaklaşık 62 km gidebiliyor ve segmentine göre üstün performans vadediyor. RAV4 PHV, 2.5 litrelik dört silindirli motorun yanı sıra ön ve arka elektrik motorlarının dahil olduğu yeni Toyota Hibrid Sistemini (THS II) kullanıyor. Lityum iyon batarya, zeminin altına ve ortasına yerleştirilerek RAV4'ün ağırlık merkezini düşürmeye yardımcı oluyor. E-Four elektrikli 4WD sistemi, gücü dört tekerleğe de dağıtarak karlı ve ıslak zeminlerde daha iyi kontrol sağlıyor.

Yeni RAV4 PHV, harici bir güç kaynağı görevi görebileceği çift yönlü şarjı (1,500 W) destekliyor. Aracın şarj olması standart şarj cihazı ve 200 voltluk bir prizle tam şarj beş buçuk saat sürüyor. Otomobil, kendine özgü Emotional Red II rengi, 19 inç alaşımlı jantlar ve alt gövde, ayna kapakları ve çatıdaki siyah renk tercihiyle ön plana çıkıyor. Yine kırmızı ve siyah tonlardaki iç mekan tasarımı ve siyah suni deri koltuklar, sportif hissi tamamlıyor.

RAV4 PHV'nin 9 inçlik bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Ayrıca çarpışma öncesi uyarı, kör nokta izleme ve park sensörlerini içeren Toyota Safety Sense paketi ile donatıldı. ABD'de RAV4 Prime olarak tanıtılan otomobilin SE modeli 38,100 dolar ve XSE modeli 41,425 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.