Adba Analytics isimli araştırma şirketi, geçtiğimiz yıl boyunca sosyal medyada en çok konuşulan ve öne çıkan konulara dair elde ettiği verileri yayımladı. Adba Analytics’in yayımladığı bu veriler arasında 2021 yılının en popüler markalarından en popüler uygulamalar, en popüler oyunlardan en popüler dizi ve filmlere kadar, sosyal medya kullanıcılarına konu olan her şeye yer verildi.
Peki geçtiğimiz yıl Türkiye’de sosyal medyada en çok neleri konuştuk? Gelin sosyal medyanın enlerine birlikte bakalım.
Türkiye'de 2.3 milyar paylaşım yapıldı
Açıklanan verilere göre 2021 yılında 2.1 milyar tekil sosyal medya kullanıcısı, 111 milyar paylaşım yaparken; 111 milyar paylaşımın erişim rakamının 128 trilyona ve toplam görüntülenme ise 849 trilyona ulaştığı belirlendi.
2021 yılında ülkemizde ise 18 milyon tekil sosyal medya kullanıcısının 2.3 milyar paylaşım yaptığı; bu paylaşımların erişim rakamının 3.1 trilyon, toplam görüntülenme sayısının ise 16 trilyon olduğu kaydedildi. Araştırmada 2021 yılı boyunca Türkiye'de sosyal medya üzerinden yapılan COVID-19 ve kadın cinayetleriyle ilgili paylaşımlar da ayrıca dikkat çekti. Buna göre COVID-19 hakkında 9.6 milyon kişi tarafından 25 milyon paylaşım yapılırken, kadın cinayetleri hakkında da 5.5 milyon kişi 7.5 milyon paylaşım yaptı.
Araştırmada sosyal medyada en çok konuşulan konuların aylara göre dağılımı da yer aldı.
İşte 2021 yılında Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konuların aylara göre dağılımı
Ocak
- "SMA'lı çocuklara Milli Piyango'dan 75 milyon verilsin" kampanyası- 340 bin
- Boğaziçi Üniversitesi protestoları 1.2 milyon
- Yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayımlamasıyla oluşan Whatsapp gündemi - 476 bin
- TURKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı- 190 bin
- Çin aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi-119 bin
Şubat
- Boğaziçi Üniversite olayları ve #AşağıBakmayacağız hashtag gündemi-3.1 milyon
- Milli Uzay Programı Açıklandı-404 bin
- Pençe Kartal-2 Operasyonu başlatıldı-154 bin
- Gara’da PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi-2.5 milyon
- #TurkishStudentsLivesMatter hashtag çalışması ve Liselere giriş sınavlarının iptalinin istenmesi-2.1 milyon
Mart
- Pandemide tedbirli normalleşmeye başlandı-250 bin
- Bitlis’te helikopter kazası sonucu 11 askerimizin şehit olması-340 bin
- #kadinasiddetehayir ve Kadınlar günü paylaşımları-1.5 milyon
- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı-119 bin
- İstanbul Sözleşmesi feshedildi-2 milyon
Nisan
- 104 Emekli Amiral tarafından hazırlanan ‘Montrö Bildirisi’-2.1 milyon
- "128 Milyar Dolar Nerede?" Tartışmaları-1.8 milyon
- 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi-89 bin
- ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması-1.3 milyon
- 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arası tam kapanma ilan edildi-396 bin
Mayıs
- İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırması-2.2 milyon
- Ramazan Bayramı konuşulmaları-726 bin
- Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar-3.3 milyon
- Sokak hayvanlarına karşı yapılan saldırılara tepki-110 bin
- Sedat Peker’in videolarının sosyal medyada paylaşılması-2.8 milyon
Haziran
- Tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola ile ilgili konuşulmalar- 285 bin
- Karadeniz’de 135 milyar m3 doğalgaz keşfi-110 bin
- EURO 2020 İtalya-Türkiye açılış mücadelesi-333 bin
- Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde-452 bin
- Üniversiteye giriş sınavları-635 bin
Temmuz
- Elmalı Davası konuşulmaları-1.6 milyon
- Çiftlik Bank’un kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olması-340 bin
- Akbank erişim sorunu-130 bin
- Ayasofya Camii’nin 1. yıl dönümü-238 bin
- Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarına 3-0 Çin galibiyeti ile başladı-357 bin
Ağustos
- 2020 Tokyo Olimpiyatları-1.6 milyon
- Çeşitli bölgelerde 15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını-13.6 milyon
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden affını istedi-330 bin
- Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri-2.2 milyon
- Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü sağlaması ve düzensiz Afgan göçü-2.9 milyon
Eylül
- Okullarda yüz yüze eğitime geçiş sağlandı-202 bin
- Maltepe’de aşı karşıtı miting-119 bin
- Milli Eğitim Bakanı Sn. Özer’e istifa çağrısı-54 bin
- Teknofest 2021 Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi-630 bin
- Dolar 8.80 TL’yi gördü -809 bin
Ekim
- Whatsapp, Instagram ve Facebook erişim sorunu-845 bin
- Paris İklim Anlaşması, TBMM'de onaylandı-71 bin
- 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yaşanan Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı olayı-154 bin
- Dolar kuru 10 TL seviyesini gördü-1.5 milyon
- Atatürk Kültür Merkezi yenilenerek hizmete açıldı-785 bin
Kasım
- Türkiye’yi yasa boğan Başak Cengiz cinayeti-350 bin
- Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi-982 bin
- Düzce’de gerçekleşen 5.3 şiddetinde deprem-547 bin
- Dolar kuru 12 TL seviyesini gördü- 904 bin
- Kadiköy Metro’da kaydedilen kadına şiddet görüntüleri- 71 bin
Aralık
- Pantene Altın Kelebek Ödülleri konuşulmaları-142 bin
- Asgari ücret konuşulmaları-2 milyon
- Dolar kuru 14TL seviyesini gördü-1.4 milyon
- TURKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı-202 bin
- Bankadaki Türk lirası varlıklarında kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine geçilmesi-223 bin
Peki Türkiye'de Twitter'da en çok hangi hesaplar hakkında paylaşım yapıldı?
- @rterdogan-67 milyon
- @drfahrettinkoca- 21 milyon
- @ziyaselcuk- 15 milyon
- @lutfielvan- 14 milyon
- @dbdevletbahceli- 13 milyon
- @akparti- 12 milyon
- @tcmeb- 11 milyon
- @tcbestepe- 9 milyon
- @suleymansoylu- 8 milyon
- @kilicdarogluk- 8 milyon
2021 yılı içerisinde Türkiye'de Twitter'da en çok hangi etiketlerle paylaşım yapıldı?
- #bitcoin- 2.7 milyon
- #erdoğanınyanındayız- 1.8 milyon
- #turkishstudentslivesmatter- 1.5 milyon
- #helpturkey- 1.2 milyon
- #dolar- 1.2 milyon
- #elmalıdavası- 1.1 milyon
- #mescidiaksa- 988 bin
- #kahrolsunpkk- 702 bin
- #kadinasiddetehayir- 690 bin
- #aşağıbakmayacağız- 630 bin
2021 yılında Türkiye'de sosyal medyanın 'en'leri
2021'in sosyal medya EN'leri kısmında elde edilen verilere Twitter, Instagram, Youtube, haber siteleri, bloglar, forumlar, Tumblr, Reddit, Review gibi popüler sosyal medya platformlarında yapılan analizler sonucunda ulaşılmıştır.
En popüler markalar
- Apple-1.2 milyon
- Türk Hava Yolları-1.1 milyon
- Vodafone-1 milyon
- Ziraat Bankası-946 bin
- Turk Telekom-918 bin
- Trendyol-819 bin
En popüler telefon markaları
- Apple-1.2 milyon
- Samsung-638 bin
- Xiaomi-337 bin
- OPPO-243 bin
- Huawei-180 bin
En popüler telekom markaları
- Vodafone-1 milyon
- Turk Telekom-918 bin
- Turkcell-701 bin
- TurkNet-209 bin
- Turksat Kablo-23 bin
En popüler otomotiv markaları
- Mercedes-807 bin
- Audi-518 bin
- TOGG-498 bin
- BMW-268 bin
- Ford-265 bin
En popüler alışveriş siteleri
- Trendyol-819 bin
- Yemeksepeti-651 bin
- Getir-438 bin
- Hepsiburada-368 bin
- sahibindencom-167 bin
- ÇicekSepeti-135 bin
En popüler ziyaret edilen siteler
- trendyol.com-2.2 milyar
- hurriyet.com.tr-1.8 milyar
- sozcu.com.tr-1.6 milyar
- sahibinden.com-1.3 milyar
- milliyet.com.tr-1.2 milyar
- turkite.gov.tr-1.1 milyar
- hepsiburada.com-1 milyar
- sabah.com.tr-1 milyar
- eksisozluk.com-1 milyar
- haberturk.com-753 milyon
En popüler uygulamalar
- YouTube-28 milyon
- Instagram-5.9 milyon
- Facebook-3.4 milyon
- WhatsApp-2.9 milyon
- Telegram-2.4 milyon
En popüler iletişim uygulamaları
- Zoom-397 bin
- Discord-175 bin
- Clubhouse-168 bin
- Skype-143 bin
- Windows-40 bin
En popüler haber siteleri
- Birgün-3.3 milyon
- Pusholder-3.2 milyon
- t24-3 milyon
- Cumhuriyet-2.8 milyon
- Sözcü-2.3 milyon
En popüler bilim insanları
- Uğur Şahin-400 bin
- İlber Ortaylı-392 bin
- Özlem Türeci-173 bin
- Aziz Sancar-160 bin
- Naci Görür- 93 bin
En popüler fenomenler
- CZN Burak-844 bin
- Enes Batur-753 bin
- Nusret-496 bin
- Reynmen-489 bin
- Aykut Elmas-463 bin
- Berkcan Güven-398 bin
- Danla Biliç-325 bin
- Cemre Solmaz-250 bin
- Fatih Yasin-243 bin
- Bilal Hancı-218 bin
En popüler yayıncılar
- Ahmet Sonuç (Jahrein)-979 bin
- Pelin Baynazoğlu (Pqueen)-274 bin
- Kemalcan Parlak (Kendinemuzisyen)-89 bin
- Tuba Akşen (Pintipanda)-86 bin
- Ferit Karacakaya (Wtcn)-61 bin
En popüler e-spor takımları
- Beşiktaş E-Spor-55 bin
- Galatasaray E-Spor-37 bin
- Fenerbahçe E-Spor-32 bin
- FastPlay Wildcats-21 bin
- Papara SuperMassive Blaze-21 bin
En popüler oyunlar
- PUBG-402 bin
- Valorant-167 bin
- CS:GO-69 bin
- Call of Duty-68 bin
- League of Legends-65 bin
En popüler internet kanalları
- Netflix-1.3 milyon
- Bein Connect (BeinSport)-929 bin
- Exxen-474 bin
- BlueTv-347 bin
- Digiturk-171 bin
- D-Smart-141 bin
- Gain-134 bin
En popüler filmler
- Spider-Man-60 bin
- Matrix-42 bin
- Kağıttan Hayatlar-30 bin
- James Bond: No Time to Die-20 bin
- Don't Look Up-14 bin
- Black Widow-13 bin
- Dune-11 bin
- Eternals-10 bin
Dijitalde en popüler diziler
- Squid Game-210 bin
- Leyla ile Mecnun-165 bin
- La Casa de Papel-101 bin
- Saygı-83 bin
- Yeşilçam-71 bin
- Aşk 101-60 bin
- Kulüp-38 bin
- Aynen Aynen-24 bin
- Wanda Vision-23 bin
- The Witcher-20 bin