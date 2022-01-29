Geçtiğimiz yıl ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan konular ve isimler açıklandı. Sosyal meydanın enleri, 1 Ocak-20 Aralık tarihleri arasında elde edilen verilere göre belirlendi.

Adba Analytics isimli araştırma şirketi, geçtiğimiz yıl boyunca sosyal medyada en çok konuşulan ve öne çıkan konulara dair elde ettiği verileri yayımladı. Adba Analytics’in yayımladığı bu veriler arasında 2021 yılının en popüler markalarından en popüler uygulamalar, en popüler oyunlardan en popüler dizi ve filmlere kadar, sosyal medya kullanıcılarına konu olan her şeye yer verildi.

Peki geçtiğimiz yıl Türkiye’de sosyal medyada en çok neleri konuştuk? Gelin sosyal medyanın enlerine birlikte bakalım.

Türkiye'de 2.3 milyar paylaşım yapıldı

Açıklanan verilere göre 2021 yılında 2.1 milyar tekil sosyal medya kullanıcısı, 111 milyar paylaşım yaparken; 111 milyar paylaşımın erişim rakamının 128 trilyona ve toplam görüntülenme ise 849 trilyona ulaştığı belirlendi.

2021 yılında ülkemizde ise 18 milyon tekil sosyal medya kullanıcısının 2.3 milyar paylaşım yaptığı; bu paylaşımların erişim rakamının 3.1 trilyon, toplam görüntülenme sayısının ise 16 trilyon olduğu kaydedildi. Araştırmada 2021 yılı boyunca Türkiye'de sosyal medya üzerinden yapılan COVID-19 ve kadın cinayetleriyle ilgili paylaşımlar da ayrıca dikkat çekti. Buna göre COVID-19 hakkında 9.6 milyon kişi tarafından 25 milyon paylaşım yapılırken, kadın cinayetleri hakkında da 5.5 milyon kişi 7.5 milyon paylaşım yaptı.

Araştırmada sosyal medyada en çok konuşulan konuların aylara göre dağılımı da yer aldı.

İşte 2021 yılında Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konuların aylara göre dağılımı

Ocak

"SMA'lı çocuklara Milli Piyango'dan 75 milyon verilsin" kampanyası- 340 bin

Boğaziçi Üniversitesi protestoları 1.2 milyon

Yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayımlamasıyla oluşan Whatsapp gündemi - 476 bin

TURKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı- 190 bin

Çin aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi-119 bin

Şubat

Boğaziçi Üniversite olayları ve #AşağıBakmayacağız hashtag gündemi-3.1 milyon

Milli Uzay Programı Açıklandı-404 bin

Pençe Kartal-2 Operasyonu başlatıldı-154 bin

Gara’da PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi-2.5 milyon

#TurkishStudentsLivesMatter hashtag çalışması ve Liselere giriş sınavlarının iptalinin istenmesi-2.1 milyon

Mart

Pandemide tedbirli normalleşmeye başlandı-250 bin

Bitlis’te helikopter kazası sonucu 11 askerimizin şehit olması-340 bin

#kadinasiddetehayir ve Kadınlar günü paylaşımları-1.5 milyon

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı-119 bin

İstanbul Sözleşmesi feshedildi-2 milyon

Nisan

104 Emekli Amiral tarafından hazırlanan ‘Montrö Bildirisi’-2.1 milyon

"128 Milyar Dolar Nerede?" Tartışmaları-1.8 milyon

2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi-89 bin

ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması-1.3 milyon

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arası tam kapanma ilan edildi-396 bin

Mayıs

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırması-2.2 milyon

Ramazan Bayramı konuşulmaları-726 bin

Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar-3.3 milyon

Sokak hayvanlarına karşı yapılan saldırılara tepki-110 bin

Sedat Peker’in videolarının sosyal medyada paylaşılması-2.8 milyon

Haziran

Tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola ile ilgili konuşulmalar- 285 bin

Karadeniz’de 135 milyar m3 doğalgaz keşfi-110 bin

EURO 2020 İtalya-Türkiye açılış mücadelesi-333 bin

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde-452 bin

Üniversiteye giriş sınavları-635 bin

Temmuz

Elmalı Davası konuşulmaları-1.6 milyon

Çiftlik Bank’un kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olması-340 bin

Akbank erişim sorunu-130 bin

Ayasofya Camii’nin 1. yıl dönümü-238 bin

Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarına 3-0 Çin galibiyeti ile başladı-357 bin

Ağustos

2020 Tokyo Olimpiyatları-1.6 milyon

Çeşitli bölgelerde 15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını-13.6 milyon

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden affını istedi-330 bin

Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri-2.2 milyon

Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü sağlaması ve düzensiz Afgan göçü-2.9 milyon

Eylül

Okullarda yüz yüze eğitime geçiş sağlandı-202 bin

Maltepe’de aşı karşıtı miting-119 bin

Milli Eğitim Bakanı Sn. Özer’e istifa çağrısı-54 bin

Teknofest 2021 Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi-630 bin

Dolar 8.80 TL’yi gördü -809 bin

Ekim

Whatsapp, Instagram ve Facebook erişim sorunu-845 bin

Paris İklim Anlaşması, TBMM'de onaylandı-71 bin

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yaşanan Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı olayı-154 bin

Dolar kuru 10 TL seviyesini gördü-1.5 milyon

Atatürk Kültür Merkezi yenilenerek hizmete açıldı-785 bin

Kasım

Türkiye’yi yasa boğan Başak Cengiz cinayeti-350 bin

Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi-982 bin

Düzce’de gerçekleşen 5.3 şiddetinde deprem-547 bin

Dolar kuru 12 TL seviyesini gördü- 904 bin

Kadiköy Metro’da kaydedilen kadına şiddet görüntüleri- 71 bin

Aralık

Pantene Altın Kelebek Ödülleri konuşulmaları-142 bin

Asgari ücret konuşulmaları-2 milyon

Dolar kuru 14TL seviyesini gördü-1.4 milyon

TURKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı-202 bin

Bankadaki Türk lirası varlıklarında kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine geçilmesi-223 bin

Peki Türkiye'de Twitter'da en çok hangi hesaplar hakkında paylaşım yapıldı?

@rterdogan-67 milyon @drfahrettinkoca- 21 milyon @ziyaselcuk- 15 milyon @lutfielvan- 14 milyon @dbdevletbahceli- 13 milyon @akparti- 12 milyon @tcmeb- 11 milyon @tcbestepe- 9 milyon @suleymansoylu- 8 milyon @kilicdarogluk- 8 milyon

2021 yılı içerisinde Türkiye'de Twitter'da en çok hangi etiketlerle paylaşım yapıldı?

#bitcoin- 2.7 milyon #erdoğanınyanındayız- 1.8 milyon #turkishstudentslivesmatter- 1.5 milyon #helpturkey- 1.2 milyon #dolar- 1.2 milyon #elmalıdavası- 1.1 milyon #mescidiaksa- 988 bin #kahrolsunpkk- 702 bin #kadinasiddetehayir- 690 bin #aşağıbakmayacağız- 630 bin

2021 yılında Türkiye'de sosyal medyanın 'en'leri

2021'in sosyal medya EN'leri kısmında elde edilen verilere Twitter, Instagram, Youtube, haber siteleri, bloglar, forumlar, Tumblr, Reddit, Review gibi popüler sosyal medya platformlarında yapılan analizler sonucunda ulaşılmıştır.

En popüler markalar

Apple-1.2 milyon Türk Hava Yolları-1.1 milyon Vodafone-1 milyon Ziraat Bankası-946 bin Turk Telekom-918 bin Trendyol-819 bin

En popüler telefon markaları

Apple-1.2 milyon Samsung-638 bin Xiaomi-337 bin OPPO-243 bin Huawei-180 bin

En popüler telekom markaları

Vodafone-1 milyon Turk Telekom-918 bin Turkcell-701 bin TurkNet-209 bin Turksat Kablo-23 bin

En popüler otomotiv markaları

Mercedes-807 bin Audi-518 bin TOGG-498 bin BMW-268 bin Ford-265 bin

En popüler alışveriş siteleri

Trendyol-819 bin Yemeksepeti-651 bin Getir-438 bin Hepsiburada-368 bin sahibindencom-167 bin ÇicekSepeti-135 bin

En popüler ziyaret edilen siteler

trendyol.com-2.2 milyar hurriyet.com.tr-1.8 milyar sozcu.com.tr-1.6 milyar sahibinden.com-1.3 milyar milliyet.com.tr-1.2 milyar turkite.gov.tr-1.1 milyar hepsiburada.com-1 milyar sabah.com.tr-1 milyar eksisozluk.com-1 milyar haberturk.com-753 milyon

En popüler uygulamalar

YouTube-28 milyon Instagram-5.9 milyon Facebook-3.4 milyon WhatsApp-2.9 milyon Telegram-2.4 milyon

En popüler iletişim uygulamaları

Zoom-397 bin Discord-175 bin Clubhouse-168 bin Skype-143 bin Windows-40 bin

En popüler haber siteleri

Birgün-3.3 milyon Pusholder-3.2 milyon t24-3 milyon Cumhuriyet-2.8 milyon Sözcü-2.3 milyon

En popüler bilim insanları

Uğur Şahin-400 bin İlber Ortaylı-392 bin Özlem Türeci-173 bin Aziz Sancar-160 bin Naci Görür- 93 bin

En popüler fenomenler

CZN Burak-844 bin Enes Batur-753 bin Nusret-496 bin Reynmen-489 bin Aykut Elmas-463 bin Berkcan Güven-398 bin Danla Biliç-325 bin Cemre Solmaz-250 bin Fatih Yasin-243 bin Bilal Hancı-218 bin

En popüler yayıncılar

Ahmet Sonuç (Jahrein)-979 bin Pelin Baynazoğlu (Pqueen)-274 bin Kemalcan Parlak (Kendinemuzisyen)-89 bin Tuba Akşen (Pintipanda)-86 bin Ferit Karacakaya (Wtcn)-61 bin

En popüler e-spor takımları

Beşiktaş E-Spor-55 bin Galatasaray E-Spor-37 bin Fenerbahçe E-Spor-32 bin FastPlay Wildcats-21 bin Papara SuperMassive Blaze-21 bin

En popüler oyunlar

PUBG-402 bin Valorant-167 bin CS:GO-69 bin Call of Duty-68 bin League of Legends-65 bin

En popüler internet kanalları

Netflix-1.3 milyon Bein Connect (BeinSport)-929 bin Exxen-474 bin BlueTv-347 bin Digiturk-171 bin D-Smart-141 bin Gain-134 bin

En popüler filmler

Spider-Man-60 bin Matrix-42 bin Kağıttan Hayatlar-30 bin James Bond: No Time to Die-20 bin Don't Look Up-14 bin Black Widow-13 bin Dune-11 bin Eternals-10 bin

Dijitalde en popüler diziler