2021 Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Adayları Açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), Türkiye'de Yılın Otomobili ödülüne aday 27 otomobili açıkladı. Farklı segmentlerde yer alan bu 27 modelden önce 7 finalist, sonra ise Yılın Otomobili seçilecek.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülü yarışması için ilk etapta değerlendirilecek 27 aday açıklandı. 27 aday arasından önce 7 finalist belirlenecek, bu 7 finalist arasından ise bir otomobil, “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanının sahibi olacak.

Paylaşılan bilgilere göre OGD üyeleri, 9 Nisan tarihinde oylama gerçekleştirecek ve 27 aday otomobil arasından 7 finalist belli olacak. Bu 7 finalist modelin hangileri olduğu ise 12 Nisan’da açıklanacak. “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilecek model için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek.

2021 Türkiye'de Yılın Otomobili adayları şu şekilde:

Audi A3

BMW 4 Serisi Coupe

BMW 2 Gran Coupe

Dacia Sandero

Fiat Egea Cross

Ford Puma

Ford Kuga

Hyundai i10

Hyundai i20

Jeep Wrangler

Land Rover Defender

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz S Serisi

Mini Cooper SE

Nissan Juke

Peugeot 208

Porsche Taycan

Renault Captur

Renault Zoe

Seat Leon

Skoda Kamiq

Skoda Scala

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volvo S60

Bu yılki adayların da açıklanmasıyla birlikte yarışma hakkında açıklamalarda bulunan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, söz konusu ödülün gelenekselleştiğini ifade ederek, “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

Peki sizin yılın otomobili yarışmasındaki birincilik adayınız hangisi?