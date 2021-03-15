2021 Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Adayları Açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülü yarışması için ilk etapta değerlendirilecek 27 aday açıklandı. 27 aday arasından önce 7 finalist belirlenecek, bu 7 finalist arasından ise bir otomobil, “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanının sahibi olacak.
Paylaşılan bilgilere göre OGD üyeleri, 9 Nisan tarihinde oylama gerçekleştirecek ve 27 aday otomobil arasından 7 finalist belli olacak. Bu 7 finalist modelin hangileri olduğu ise 12 Nisan’da açıklanacak. “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilecek model için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek.
2021 Türkiye'de Yılın Otomobili adayları şu şekilde:
- Audi A3
- BMW 4 Serisi Coupe
- BMW 2 Gran Coupe
- Dacia Sandero
- Fiat Egea Cross
- Ford Puma
- Ford Kuga
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Jeep Wrangler
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz EQC
- Mercedes-Benz GLA
- Mercedes-Benz GLB
- Mercedes-Benz S Serisi
- Mini Cooper SE
- Nissan Juke
- Peugeot 208
- Porsche Taycan
- Renault Captur
- Renault Zoe
- Seat Leon
- Skoda Kamiq
- Skoda Scala
- Skoda Octavia
- Toyota Yaris
- Volvo S60
Bu yılki adayların da açıklanmasıyla birlikte yarışma hakkında açıklamalarda bulunan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, söz konusu ödülün gelenekselleştiğini ifade ederek, “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacağız” ifadelerini kullandı.
Peki sizin yılın otomobili yarışmasındaki birincilik adayınız hangisi?