2021'den Ufkunuzu Açacak 10 Bilimsel Araştırma ve Keşif

2021 yılı, bilim dünyası için de oldukça yoğun bir yıldı. Her alanda birbirinden önemli bilimsel keşifler yapılırken, bizler de bu yıl herkesi şaşırtacağını düşündüğümüz 10 bilimsel araştırmayı bir araya getirdik. Gelin, bilim dünyasının bu yıl herkesi şaşırtan 10 araştırmasına bakalım.

Tüm dünya bugün 2021 yılına veda etmeye ve 2022 yılına girmeye hazırlanıyor. Koronavirüs etkisinden aşılamanın etkisiyle yavaş yavaş kurtulduğumuz bu yıl boyunca dünya genelinde sağlık, uzay ve teknoloji anlamında pek çok gelişme yaşandı. Örneğin 18 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir Alzheimer ilacının kullanımına onay verildi.

Peki bilim dünyasında 2021 yılında başka hangi gelişmeler yaşandı? İşte bu yazımızda, 2021 yılı boyunca dünyayı en çok şaşırtan 10 farklı bilimsel araştırmayı ve bu araştırmaların kısaca özetlerini derledik. Gelin, bu yıl bilim dünyasında gelecek yıllara yatırım yapacak en şaşırtıcı ve ilginç araştırmalara bakalım.

Not: Bu liste 2021’in en önemli araştırmaları listesi değildir, en şaşırtıcı ve ilginç araştırmalara odaklanmaktadır.

2021 yılında yapılan en şaşırtıcı bilimsel araştırmalar:

Dinozorlar, sanılanın aksine bir anda meteorlarla değil, çok çok uzun bir sürede yok olmuştu:

Araştırmanın arkasındaki ekip: Fabien L. Condamine, Guillame Ginot, Michael J. Benton & Philip J. Currie

29 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan araştırmaya göre dinozorların nesli, sandığımızın aksine meteor yağmurları nedeniyle kısa bir süre içinde tükenmedi. Araştırmaya göre dinozorlarının nesli, 76 milyon yıl önce, yani meteor yağmurunun olduğu düşünülen yıldan 10 milyon yıl önce tükenmeye başladı.

İlk koronavirüs vakasının kaç yıl önce görüldüğü açıklandı

Araştırmanın arkasındaki ekip: Mahan Ghafari, Peter Simmonds, Oliver G. Pybus, Aris Katzourakis

2 Eylül 2021 tarihli araştırmayla birlikte günümüzde SARS-CoV-2 üyesinden muzdarip olduğumuz koronavirüs virüs ailesinin ilk kez 21 bin yıl gözüktüğü ortaya kondu.

DNA’mızın %93’ü, 2 antik insan türünden:

Araştırmanın arkasındaki ekip: Nathan K. Schafer, Beth Shapiro, Richard E. Green

16 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan bu araştırmaya göre modern insan DNA’sının en az %93’ü, antik bir tür olan homininilerden geliyor. DNA’mızın yalnızca en fazla %7’lik kısmı bize özgün oluyor.

Mars’ın iç kısmı fazlasıyla metale ev sahipliği yapıyor:

Araştırmanın arkasındaki ekip: Simon C. Stähler, Amir Khan, Bruce Banerdt ve 39 araştırmacı

23 Haziran 2021’de yayımlanan ve arkasında 42 bilim insanının olduğu araştırmaya göre Mars’ın çekirdeği, erimiş metalden oluşuyor. Bu keşif, Mars’daki depremlerin kaydedilmesiyle gün yüzüne çıktı.

İnsanlık için hayati olan bir canlının sonu geliyor:

Araştırmanın arkasındaki ekip: M S Exton, T H Krüger, M Koch, E Paulson, W Knapp, U Hartmann, M Schedlowski

Bu yılın başlarında yayımlanan araştırmaya göre yalnızca son 30 yıl içinde, bilinen tüm arı türlerinin %25’inin soyu tükendi. Bilim insanları, insanlığı arıların doğal alanlarını bozmamaya ve şehirde ve tarımda sürdürülebilir programlar oluşturmaya çağırdı.

Mars’taki suyun kaynağı hakkında yeni bir fikir ortaya atıldı:

Araştırmanın arkasındaki ekip: S. Kite, J. Steele, Michael A. Mischna, and Mark I. Richardson

4 Mayıs 2021’de yayımlanan araştırmaya göre Mars’ın yüzeyinde bulunan su izlerine neden olan su, bulutların bir zamanlar Mars’ı ısıtması ve gezegenin yüzeyinde büyük su birikintilerinin oluşmasına ortam hazırlamasından kaynaklanıyordu.

Pisagor teoremi, Pisagor doğmadan 1.000 yıl önce de kullanılıyordu:

Matematikçi Doktor Daniel Mansfield, Irak’ta bulunan 3.700 yıllık eski bir tabletin analizini tamamladı ve yayımladı. Bu analiz, Babillerin bir araziyi işaretlemek ve bölmek için Pisagor teoremini, Pisagor doğmadan 1.000 yıl önce kullandığını ortaya koydu.

Sünnetin erkekleri cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı daha savunmasız kıldığı ortaya çıktı:

Araştırmanın arkasındaki ekip: Morten Frisch, Jacob Simonsen

26 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan ve 80 binin üzerinde sünnetli erkeğin 22 yıl boyunca incelenmesini kapsayan araştırma, sünnetli erkeklerin cinsel hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Sinekleri zombiye çevirip çiftleştiren mantar türü:

Araştırmanın arkasındaki ekip: Andreas Naundrup, Björn Bohman, Charles A. Kwadha, Annette B. Jensen, Paul G. Becher, Henrik H. De Fine Licht

21 Ekim 2021 tarihli yeni bir araştırma, enfekte ettiği erkek sinekleri ölü dişilerle çiftleştirmeye iten yeni bir mantar türünü ortaya koydu. Mantar, aynı zamanda enfekte olmamış sinekleri de kendine çekiyor.

AROG gerçekmiş: İnsanlık, 12 bin 300 yıl önce bile tütün kullanıyormuş:

Araştırmanın arkasındaki ekip: Daron Duke, Eric Wohlgemuth, Karen R. Adams, Angela Armstrong-Ingram, Sarah K. Rice & D. Craig Young

11 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan araştırma, insanların bundan 12 bin 300 yıl önce de tütün kullandığını ortaya koydu.