Sünnet Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Engellemiyor

Danimarka'da yüz binlerce erkeğin katıldığı bir araştırma, sünnet olmanın cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamadığını ortaya koydu. Hatta sünnetli erkekler, verilere göre bu enfeksiyonlara karşı bir nebze daha savunmasızdı.

Pek çok kültür ve dinde yer alan ve ilk kez Antik Mısır’da uygulandığı düşünülen sünnet uygulamasının cinsel sağlıktaki yerinden geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Şimdi ise sünnetin kökeni ve hangi dinlerde olduğundan çok günümüz verileri ışığında bu işlemin gerekliliğinden söz edeceğiz.

Yakın zamanda sonuç veren bir araştırmada 800 binin üzerinde sünnetli erkek, 22 yılın üzerinde bir sürede incelendi. Katılımcıların sağlık verilerine bakıldığında sünnetin, AIDS’e neden olan HIV virüsünün bulaşma olasılığını azaltmadığı tespit edildi. Bunun yanında genel olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların sünnetli kişilere daha kolay bulaştığı ortaya çıktı.

Enfeksiyonlara karşı korumayı azaltıyor

Danimarka’da yenidoğan ya da çocukluk döneminde sünnet olmuş 810 bin 719 erkeğin incelendiği bir araştırma, sünnetin yarar yerine zarara neden olduğunu ortaya koydu. 22 yıldan fazla zamanda cinsel sağlık verileri toplanan katılımcıların %0,42’si, tedavi amaçlı olmayan şekilde sünnet oldu. %1,05’i ise HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar nedeniyle tıbbi yardım aldı. Sünnet olmamış erkeklerle karşılaştırıldığında, sünnetli erkeklerin bu enfeksiyonlardan daha fazla korunuyor olmadığı ortaya çıktı.

Sanılanın aksine, sünnetli erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara %53 daha açık olduğu görüldü. 1977-2013 yılları arasında doğan erkekler üzerinde yürütülmüş bu araştırma, sünnetli erkeklerde özellikle genital siğil ve frenginin daha yaygın olduğu ortaya çıktı. Sünnet uygulamak için gösterilen nedenler hep iki başlık altında toplanmıştı: Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyor olması ve erken boşalma gibi durumları önleyerek cinsel yaşama olumlu etki sağlaması.

Daha önce sünnetin erken boşalmayı önlemediği, hatta aksine artırdığı ortaya çıkmıştı. Bu araştırmayla da derideki herhangi bir sorunu tedavi etmek için değil de sorun olmadan uygulanan sünnetin erkekleri hastalıklara karşı daha savunmasız kıldığı belli oldu.