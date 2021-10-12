İnsanların 12 Bin 300 Yıl Önce Tütün Kullandığı Ortaya Çıktı

Nature Human Behavior dergisinde pazartesi günü yayınlanan bir araştırmaya göre ABD'li bilim insanları, Utah'ta yer alan Big Salt Lake'de yabani bir tütün bitkisinin kömürleşmiş tohumlarını buldu. Bu tohumlar, tütünün 12 bin 300 yıl önce dahi kullanıldığını gösteren en büyük kanıtlardan biri oldu.

ABD'li bilim insanlarının yaptığı bu keşif, tütünün ilk insanlar tarafından kullanımı hakkında geniş çaplı veriler sunarken aynı zamanda tütünün yalnızca tarımsal amaçlı kullanılmadığını ve dolayısıyla eski uygarlıkların şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermiş oldu.

Söz konusu tohumlar, Utah Big Salt Lake'in ilk ev sahipleri tarafından inşa edilen bir ocakta bulundu. Bulunan tütün türlerinin, şu anda hâlâ aynı bölgede yetişen Nicotiana attenuate türüne ait olduğu tespit edildi.

Avcı-toplayıcı göçebeler, nikotin almak için tütün yapraklarını emmiş olabilirler

Keşifi yapan arkeologlardan Daron Duke, bulgularıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Daha önce bu bitkinin evcilleştirildiğini hiç görmemiştik, ancak buradaki yerli insanların bu zamana kadar bu tütünü kullandığını öğrenmiş olduk."

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre bu tütünü ilk defa keşfedenler, avcı-toplayıcı ve göçebe insanlardı ve nikotin ile uyarılmak için tütünü bir şekilde içmiş ya da yapraklarını emmiş olabilirler.