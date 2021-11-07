Bulaştığı Sineği Ölülerle Çiftleşmeye Zorlayan Mantar

Bilim insanları, bulaştığı sinekte sıradışı davranışlara neden olan bir mantar türü keşfetti. Yürütülen çalışmada, mantarla enfekte olan erkek sineklerin ölü sineklerle çiftleşme eğilimi gösterdiği ortaya çıktı. Bu mantar, aynı zamanda bulaştığı sineği 7 gün içinde öldürüyor.

Hayvanlar aleminden yeni bir nekrofili vakasıyla karşınızdayız. İnsanlarda bir cinsel yönelim bozukluğu olarak adlandırılan ve ölülere karşı cinsel arzu duymak olarak açıklanan nekrofili, bazı hayvanlarda hali hazırda görülüyor. Şimdi bahsedeceğimiz olay ise bir maddenin etkisindeyken nekrofilyak olan bir hayvanla ilgili.

Yeni sayılabilecek bir keşfe göre bir mantar türü, enfekte ettiği erkek sinekleri nekrofilyak hale getiriyor. Bu mantar sadece erkekleri ölü dişilerle çiftleştirmekle kalmıyor, enfekte olmamış diğer sinekleri de kendine çekiyor.

7 gün içinde öldürüyor

Danimarkalı araştırmacılar, bilimsel adı Entomophthora muscae olan bir mantarın akıllara zarar bir etkisini keşfetti. Ortaya çıkan bulgulara göre bu mantar, bulaştığı karasineklerin derilerine nüfuz ediyor, vücutlarında spor üretiyor ve bağırsaklarını hızla kemiriyor. Sonuç olarak enfekte sinek, 5 ila 7 gün içerisinde ölüyor. Ancak ilginç kısım bu değil.

Bu mantarla enfekte olmuş dişi karasinekler, erkekleri kendine çekiyor. Ölü sinekle çiftleşen erkek sinek, ölülere ilgi duyar hale gelmekle beraber mantarı canlı dişilere de yayıyor. Zombi haline gelen sinek artık bu dürtünün kölesi olurken, sağlıklı sinekler de olayın başındaki gibi bu mantara çekiliyor ve döngü böyle devam ediyor.

Araştırmacılar, çalışma sırasında erkek sineklere odaklanarak enfekte olanlara çiftleşmek için iki seçenek sundu. Enfekte erkekler, enfeksiyon nedeniyle ölmüş dişileri seçti. Ancak durumun dişilerde de çoğunlukla aynı olduğu söyleniyor.