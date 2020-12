Aksiyon, macera, dram, bilim kurgu ve animasyon filmleri gibi birçok film türü ile 2021 yılında çıkacak filmlerin yelpazesi bir hayli geniş. Filmlerin sinemalarda veya Netflix, Disney+, HBO Max gibi platformlarda yayınlanması büyük bir heyecanla bekleniyor.

COVID-19 salgını dolayısıyla vizyona girmesini heyecanla beklediğimiz birçok filmin çekimleri ve vizyon tarihleri ertelendi. Bu erteleme sonucunda filmler, vizyon tarihlerinde pek çok kez değişikliğe gitti. Bu sene çıkması beklenen Marvel filmleri de diğer filmler gibi 2021 yılında çıkacak filmler arasında yer aldı.

2021 yılında vizyona girecek filmler arasında aksiyon, macera, bilim kurgu ve animasyon filmleri gibi birçok film türü bulunuyor. İzleyiciler, yeni filmlerin sinemalarda gösterime girmesini ve internette Netflix, Disney+, HBO Max gibi dizi ve film platformlarında yayınlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. İşte 2021 filmleri listesi.

2021'de vizyona girecek popüler filmler:

Çocukluğumuzun efsanesi Tom and Jerry:

Vizyon tarihi: 5 Mart 2021

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney

Yönetmen: Tim Story

Klasikleşmiş efsane çizgi film serisi Tom ve Jerry'nin yeni filminin fragman paylaşıldı. Chloe Grace Moretz ve Michael Peña'nın başrolünü paylaştığı filmin fragmanı Tom ve Jerry'nin bir araya gelerek büyük bir şehre taşındıkları sahne ile başlıyor. Jerry, otelde gerçekleşecek bir düğün organizasyonunu mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. Otelde yeni çalışmaya başlayan Kayla, her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için Tom ile birlikte olup Jerry’i etkilesiz hale getirmenin yolunu ararlar.

Marvel'den sıra dışı bir Vampir hikayesi: Morbius

Vizyon tarihi: 19 Mart 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Jared Leto, Jared Harris, Adria Arjona, Matt Smith

Yönetmen: Daniel Espinosa

Başarılı oyuncu Jared Leto, Marvel ve Sony’i bir araya getiren Morbius için kamera karşısına geçti. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Dr. Morbius, ilk olarak 1971 yılı Cadılar Bayramı sayısında Spider-Man çizgi roman serisinde ortaya çıkmıştı ve daha sonrasında da seneler boyunca kötü adam olarak seride yer aldı. Böylelikle Morbius, 2021’de vizyona girecek filmler arasındaki yerini aldı.

Ertelene ertelene bir hal olan James Bond filmi: No Time To Die

Vizyon tarihi: 2 Nisan 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Oyuncular: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Daniel Craig’i son kez James Bond rolünde göreceğimiz film No Time To Die, salgının ortaya çıkardığı sağlık krizi yüzünden vizyon tarihini değiştiren ilk büyük film olmuştu. Filmde James Bond, aktif hizmetten ayrılıp Jamaika’da sakin hayatının tadını çıkarıyordur. Ancak CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın kendisinden yardım istemesi ile tatiline ara vermek zorunda kalır.

Bir başka Marvel filmi Black Widow:

Vizyon tarihi: 7 Mayıs 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

Yönetmen: Cate Shortland

Vizyon tarihi birçok kez ertelenen Wonder Woman 1984, yeniden bir değişiklik yapılmadığı sürece izleyicilerin karşısına 7 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. İlk Black Widow solo filminde Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow geçmişiyle yüzleşmek için evine dönmek zorunda kalmasını konu alıyor.

Serinin son filmi olma ihtimali yüksek: Fast and Furious 9

Vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Oyuncular: Vin Diesel, Charlize Theron, Tyrese Gibson, John Cena

Yönetmen: Justin Lin

Universal Studios için çok önemli bir yere sahip olan Fast and Furious serisinin 9. filmi F9, seyirci karşısına çıkmayı bekliyor. Film, Vin Diesel tarafından canlandırılan Dominic Toretto ve ailesi olarak gördüğü ekibinin maceralarını anlatmaya devam ediyor.

Ghostbusters: Afterlife

Vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Tür: Komedi, Fantastik

Oyuncular: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon

Yönetmen: Jason Reitman

Gişe rekorları kıran Ghostbusters filminin devamı niteliğindeki Ghostbusters: Afterlife, 2021 yazında gösterime girmesi bekleniyor. Hikayenin merkezinde iki çocuğunu tek başına yetiştiren Callie, bilime düşkün kızı Phoebe ve teknoloji meraklısı oğlu Trevor yer alıyor. Kimseyi tanımadıkları küçük bir kasabada, Callie’nin hiç tanımadığı babasından kalan eski bir eve yerleşirler. Zaman ilerledikçe kaldıkları ev ve dedeleri hakkında sırlar keşfederler.

Spider-Man ve diğer Marvel filmleri ile iç içe olması beklenen Venom: Let There Be Carnage

Vizyon tarihi: 25 Haziran 2021

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Yönetmen: Andy Serkis

Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin devam filmi olan yapımın başrolünü bir kez daha Tom Hardy üstleniyor. Ona, çizgi romanlarda ilk kez The Amazing Spider-Man ile ortaya çıkan ve Venom'un çok daha karanlık versiyonu olarak yaratılan Carnage karakterini canlandıran Woody Harrelson eşlik ediyor.

Çılgın Hırsız serisinin devamı niteliğinde olacak Minions: The Rise of Gru

Vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Michelle Yeoh, Steve Carell, Jean-Claude Van Damme

Yönetmen: Kyle Balda, Brad Ableson

Animasyon filmleri arasında oldukça popüler olan Minions, yeni filmi Minions: The Rise of Gru ile izleyicilerle tekrar buluşacak. Kyle Balda ve Brad Ableson’ın yönetmen koltuğuna oturduğu film, Gru’nun küçüklüğünü ve kötülerin arasındaki yerini almak için kendini onlara kanıtlama maceralarını anlatıyor.

Unutulmaz oyun serisi Tom Holland başrolünde beyaz perdeye gelecek: Uncharted

Vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas

Yönetmen: Ruben Fleischer

Spider-Man karakteri ile ünlenen Tom Holland, Sony Pictures'ın yeni aksiyon filmi Uncharted ile tekrar izleyici karşısına çıkacak. Aynı adı taşıdığı PlayStation video oyunu serisine dayanan film, Nathan Drake adındaki dünyayı dolaşan genç bir hazine avcısının hikayesini anlatıyor. Pandemi ve yönetmen değişikliği gibi birtakım gecikmeler sonunda filmin çekimi tamamlandı. Sony, son olarak açıkladığı tarihe göre film, 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek.

Kadrosu ile dikkat çeken bir aksiyon: Jungle Cruise

Vizyon tarihi: 30 Temmuz 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Édgar Ramírez

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Disneyland'de yer alan aynı isimli tema parkından sinemaya uyarlanan film Jungle Cruise, gemi kaptanı Frank ile sonsuz şifaya sahip Hayat Ağacı'nı arayan kaşif Lily'nin macerasını anlatıyor. Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın yanı sıra Jungle Cruise'un oyuncu kadrosunda Edgar Ramirez Jesse Plemons, Paul Giamatti gibi isimler bulunuyor. Filmin yönetmenliğini ise Orphan, Shallows gibi yapımlarla tanıdığımız Jaume Collet-Serra üstleniyor.

DC'nin bitmeyen ısrarı: The Suicide Squad 2

Vizyon tarihi: 6 Ağustos

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Margot Robbie, Taika Waititi, Sylvester Stallone

Yönetmen: James Gunn

DC, Guardians of The Galaxy serisinin eski yönetmen ve senaristi James Gunn’ı Suicide Squad 2 için yönetmen koltuğuna tekrar oturttu. Filmde yer alan isimler arasında Harley Quinn rolüyle Margot Robbie, Rick Flag rolüyle Joel Kinnaman, Kaptan Boomerang rolüyle Jai Courtney, Peacemaker rolüyle John Cena bulunuyor. Film, sinemalarda ve HBO Max’te yayınlanacak.

Yeni bir Star Wars olacağı söylenen Dune:

Vizyon tarihi: 1 Ekim

Tür: Macera, Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson,

Yönetmen: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğuna oturduğu Dune, Frank Herbert'in yazarı olduğu aynı adlı kitabından uyarlanacak ve filmde kitabın ilk yarısı anlatılacak. Film, çöl gezegeni Dune'u kontrolü altına almak isteyen 3 ırkın rekabetini ve gezegen halkının beklediği Mesih'in gelişini anlatıyor.

Marvel'in ser verip sır vermediği yeni filmi The Eternals:

Vizyon tarihi: 5 Kasım 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Angelina Jolie, Salma Hayek,Gemma Chan

Yönetmen: Chloé Zhao

The Rider filmiyle beğeni toplayan yönetmen Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğuna oturacağı The Eternals, 1976'da Jack Kirby tarafından yaratılan süper güçlenmiş insan ırkına odaklanacak. Filmin resmi kadrosunda Oscar ve üç Altın Küre ödüllü Angelina Jolie, “Game of Thrones” ve “Bodyguard” dizilerinden tanıdığımız İskoç aktör Richard Madden ve HBO'nun sevilen dizisi “Silicon Valley”nin Dinesh’i olarak tanıdığımız Kumail Nanjiani gibi isimler yer alacak.

Aksiyona doyacağımız Mission: Impossible 7:

Vizyon tarihi: 19 Kasım 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Oyuncular: Tom Cruise, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Yıllardır devam eden Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7 filmi için çekimler tüm hızıyla sürdürülüyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği filmde Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci filminden itibaren Christopher McQuarrie üstleniyor.

Aynı anda 3 efsaneyi bir arada göreceğimiz Spider-Man 3:

Vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei

Yönetmen: Jon Watts

Yeni nesil Spider-Man serisinin üçüncü filmi olan bu filmin resmi adı henüz kesinleşmese de oyuncu kadrosuna eski Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield ve filmdeki partnerleri Kirsten Dunst ile Emma Stone katılacağı kesinleşti. Gelen bu haber ile birlikte Jon Watts'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı heyecanla beklenen film, 2021’de çıkacak filmler arasında yerini aldı.

Umarız batırmazlar: The Matrix 4

Vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Keanu Reeves, Jessica Henwick, Jonathan Groff

Yönetmen: Lana Wachowski

Vizyona girdiği 1999 senesinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Matrix, 4. devam filmi ile tekrar seyirci karşısına çıkacak. Filmin senaryosunun Matrix serisinin yönetmenleri The Wachowski Brothers, Aleksandar Hemon ve David Mitchell tarafından kaleme alınması film hakkındaki beklentileri bir haylı artırıyor. Çekimler başlamış olmasına rağmen filmin konusu hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Film, sinemalarda ve HBO Max’te yayınlanacak.