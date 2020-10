Sinema sektörü, koronavirüs salgını yüzünden birçok filmin vizyon tarihini değiştirmek zorunda kaldı. Seyirciler, heyecanla beklenen ama ertelenen filmlerin beyaz perdeye en kısa sürede girmesini bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen filmler yüzünden sinema sektörü alternatif çözümlerle bu dönemi atlatmaya çalışıyor. Salgın yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişmek zorunda kaldı, bazı filmler birden fazla kez ertelendi, bazı filmlerin ise çekimleri durduruldu.

İzleyiciler, merakla beklenen ama ertelenen filmlerin beyaz perdeye en kısa sürede girmesini bekliyorlar. Kimi filmler henüz prodüksiyon aşamasında, kimi filmler ise çekimleri tamamlanmış ve gösterime girmeyi bekliyor. Bu içeriğimizde bahsettiğimiz salgın nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmlere yer verdik.

Salgın nedeniyle ertelenen filmler:

Wonder Woman 1984 (25 Aralık 2020)

Antlers (19 Şubat 2021)

No Time To Die (2 Nisan 2021)

Black Widow (7 Mayıs 2021)

F9 (28 Mayıs 2021)

Spider-Man 3 (17 Aralık 2021)

The Batman (4 Mart 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 Mart 2022)

Avatar 2 (16 Aralık 2022)

Wonder Woman 1984:

Yeni vizyon tarihi: 25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncular: Gal Gadot, Pedro Pascal, Connie Nielsen

En başta 2019 senesinin sonuna doğru vizyona girilmesi beklenen Wonder Woman 1984, birtakım sebepler yüzünden 2020 senesinin Haziran ayına ertelenmişti. İlerleyen zamanlarda virüs salgının patlak vermesi ile birlikte vizyon tarihi yeniden değişti. Vizyon tarihi birçok kez ertelenen film Wonder Woman 1984, yeniden bir değişiklik yapılmadığı sürece izleyicilerin karşısına 25 Aralık 2020 tarihinde çıkması bekleniyor.

Antlers:

Yeni vizyon tarihi: 19 Şubat 2021

19 Şubat 2021 Tür: Korku, Gizem

Korku, Gizem Oyuncular: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas

17 Nisan 2020 senesinde yayınlanması planlanan Antlers da virüs yüzünden ertelenen filmler kervanına katılmış oldu. Yeni vizyon tarihi 19 Şubat 2021 olan korku filmi Antlers, Oregon kasabasında yaşayan bir öğretmenin, içine kapanık öğrencisiyle yakınlaşmaya başlamasını konu alıyor. İkili yakınlaştıkça saklanan sırlar açığa çıkmaya başlıyor.

No Time To Die:

Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Aksiyon, Macera, Gerilim Oyuncular: Ana de Armas, Daniel Craig, Léa Seydoux

Daniel Craig’i son kez James Bond rolünde No Time To Die adlı filmde göreceğiz. Normalde 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanan film, ileri bir tarihe ertelendi. No Time To Die, sinemaların tam dolmaması ihtimaline karşı zarara geçmemek için seneye, daha güvenli bir zamanda vizyona girmesi planlanıyor.

Black Widow:

Yeni vizyon tarihi: 7 Mayıs 2021

7 Mayıs 2021 Tür: Aksiyon, Macera, Bilim kurgu

Aksiyon, Macera, Bilim kurgu Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr.

Marvel’ın 2020 senesinde çıkarmayı planladığı filmlerden biri Black Widow’du. Ancak o da Corona virüsünden dolayı filmin vizyona girmesini bekleyen izleyicileri üzecek gelişmeler yaşadı ve vizyon tarihi ertelendi.

F9:

Yeni vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021

28 Mayıs 2021 Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Aksiyon, Macera, Suç Oyuncular: Charlize Theron, Vin Diesel, Helen Mirren

En çok izlenen film serilerinden biri olan Fast and Furious, devam filmi F9 ile bu sene Mayıs ayında beyaz perdedeki yerini alacaktı. Ne yazık ki Fast and Furious serisinin devam filmi olan F9’un vizyon tarihi gelecek sene Mayıs ayına kadar ertelendi.

Spider-Man 3:

Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Aralık 2021 Tür: Aksiyon, Macera, Bilim kurgu

Aksiyon, Macera, Bilim kurgu Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Spider-Man 3, koronavirüs salgınından etkilenen ve bu yüzden vizyon tarihi değişen filmler arasında. Neyse ki filmin vizyon tarihi sadece 1,5 ay ileriye ötelendi. Böylece filmin virüs salgınından en az etkilenen filmlerin arasında olduğunu söyleyebiliriz.

The Batman:

Yeni vizyon tarihi: 4 Mart 2022

4 Mart 2022 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular: Robert Pattinson, Charlie Carver, Zoë Kravitz

Salgın yüzünden ertelenen filmlerden bir diğeri ise The Batman oldu. Batman’i canlandıracak ünlü aktör Robert Pattinson’un da koronavirüse yakalanması, çekimlerin iyice yavaşlamasına sebep oldu. Filmin vizyon tarihi 1 sene ileriye ertelendi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Yeni vizyon tarihi: 25 Mart 2022

25 Mart 2022 Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

Koronavirüs salgını nedeniyle filmlerinin vizyonlarını ileri tarihlere ötelenmek durumunda kalan şirketlerden biri de Marvel olmuştu. Black Widow, Wonder Woman ve Spider-Man ile aynı kaderi paylaşan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ikinci kez ertelendi. Yeni vizyon tarihi 25 Mart 2022 olarak belirlendi.

Avatar 2:

Yeni vizyon tarihi: 16 Aralık 2022

16 Aralık 2022 Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncular: Kate Winslet, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

2009 yılında vizyona giren Avatar, 2 milyar dolarlık hasılatı geçen ilk film olmuştu. İlk filmin gösterdiği başarıyı devam filmlerinde de gösterip göstermeyeceği bir merak konusuydu. Bu yüzden Avatar 2, büyük bir heyecanla bekleniyordu ancak ufak bir pürüz ortaya çıktı. Birçok kez ertelenen filmin 2022 senesinin sonunda vizyona girmesi bekleniyor.