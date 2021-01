Microsoft'un Henüz Duyurmadığı Xbox Özel Oyunları Bulunuyor

Microsoft, dün yayınladığı bir blog yazısında, 2021 yılında Xbox konsollarına özel olarak yayınlanacak oyunları açıklamıştı. Ancak görünüşe göre şirketin henüz açıklamadığı birkaç oyun daha bulunuyor.

Microsoft, Xbox Wire'da dün yayınladığı bir blog yazısında, 2021 yılında Xbox'a gelecek özel oyunlarını duyurdu. Bu oyunlara arasında The Medium, Halo Infinite, Scorn, Lake, The Last Stop gibi oyunlar bulunuyordu. Ayrıca açıklanan listede Game Pass'e eklenecek olan birkaç oyundan da bahsedildi.

Şirket, yayınladığı bu blog yazısında bu yıl içerisinde çıkacak olan 30'dan fazla oyundan bahsetti. Ancak görünüşe göre bu kadar oyuna rağmen halen henüz duyurulmamış oyunlar da bulunuyor.

Microsoft'un duyurmadığı Xbox özel oyunları bulunuyor

Yukarıda da söylediğimiz gibi Microsoft; Xbox Series X, Series S ve Xbox One konsollarına gelecek 30'dan fazla oyundan bahsetti ancak halen duyurmadığı oyunlar da bulunuyor ki bu iddianın sahibi de EA DICE ekibinden bir geliştirici.

Battlefield serisine odaklanan EA DICE ekibinden bir geliştirici olan Angel Kavavoz, ResetEra forumunda açılan bir başlıkta "Henüz duyurulmamış birkaç şey bulunuyor" dedi. Geliştirici, henüz duyurulmamış bu oyunlarla ilgili herhangi ekstra bir bilgi paylaşmasa da 2021'in Xbox kullanıcıları açısından oldukça zengin geçeceğini söylemek şimdiden mümkün.

Şirketin yayınladığı blog yazısında Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek oyunlardan bahsedilmişti. Listede Game Pass'e ekleneceği bahsedilen ilk oyun Psychonuts 2 oldu. Double Fine Productions tarafından geliştirilen oyunun çıkış tarihi kesin olarak belli olmasa da bu sene geleceği ve Game Pass'e ekleneceği belli oldu.

Game Pass kütüphanesine ekleneceğinden bahsedilen diğer oyunlar ünlü Yakuza serisine ait. İçerisinde Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5'in yer aldığı The Yakuza Remastered Collection, 28 Ocak'ta Game Pass'e eklenecek. Yakuza 6: The Song of Life ise 25 Mart tarihinde Game Pass'e eklenecek.