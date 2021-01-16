PlayStation 5 ve Xbox Series X: Farkları Neler?

Oyun sektöründe yeni nesile geçiş yapıldı. Sony ve Microsoft’un oyun tarafı olan Xbox markası, oyun konsollarını piyasaya çıkardı. Bu yazımızda PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının farkları, fiyatları, özellikleri gibi birçok tarafını ele alarak detaylıca karşılaştıracağız.

Sony, yeni nesil için iki adet konsol piyasaya sürdü. Bu konsollardan birisi PlayStation 5 ve diğeri ise PlayStation 5 Digital Edition olarak adlandırılan aynı konsolun disk sürücüsüz versiyonu oldu.

Xbox tarafında ise iki adet yeni konsol çıkarıldı. Bunlardan birisi dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak tanıtılan Xbox Series X iken; bir diğeri ise özellikle fiyat/performans oranıyla dikkat çeken Series X’e göre daha ucuz ve daha güçsüz olan Xbox Series S oldu. Oyuncular, PS5 ve Xbox Series X karşılaştırması yapıldığı takdirde sonucun ne olacağını merak etmekte. İşte PlayStation 5 ve Xbox Series X’in birbirinden farkları, fiyatları, özellikleri ve daha fazla açıdan karşılaştırması...

PlayStation 5 ve Xbox Series X genel özellikleri:

Yeni neslin iki temsilcisi olan PlayStation 5 ve Xbox Series X'in teknik açıdan birbirlerine çok benzer iki cihaz olduklarını söylemek mümkün. Özellikle işlemci ve grafik birimleri arasındaki benzerlik, oyun performanslarının da birbirlerine çok yakın olmasını sağlıyor. İki cihaz arasındaki en temel farklılık teknik özelliklerden uzaklaşıp ekosisteme geçiş yaptığımızda başlıyor. Yazının kalan kısmında tüm detaylara değiniyoruz.

İşlemci: Hızlar arasındaki küçük farklar ne ifade ediyor?

Konsolların işlemcilerindeki fark GHz değerlerinde kendini gösteriyor. Xbox tarafında 3,8 GHz ile çalışan bir işlemci yer alırken; PlayStation tarafında bu değer 3,5 GHz olarak karşımıza çıkıyor. GHz değeri bize işlemcinin çalışma frekansını belirtmektedir. Genellikle PC platformunda kullanılan Overclock dediğimiz hız aşırtma yapılırken işlemcilerin GHz hızları maksimum değerin üzerine çıkılır. Bu sayede çok daha hızlı bir işlemci elde edilmiş olur. İşlemcinin hızlı olması işletim sisteminde yapılan gezintileri ve oyun performansını etkilemektedir. Hız konusunda Xbox Series X’in PlayStation 5'e göre bir tık önde olduğunu söylemek gerekiyor.

İşlemcilerin ortak özellikleri

Her ne kadar GHz değeri önemli olsa da işlemcilerde kullanılan mimari de ayrı bir önem taşımakta.Göze çarpan önemli bir ortak özellik, işlemcilerin AMD'nin Zen 2 mimarisi ile üretilmiş olmaları. Zen 2 mimarisi kullanıcılara yenilikçi bir yonga tasarımı sunuyor. Zen 2 mimarisi ile daha düşük güç tüketimi sağlanırken performans artışı yaşanıyor. Güvenlik iyileştirmeleri de Zen 2 ile gelen özellikler arasında. İşlemcilerin bir diğer ortak özelliğine baktığımızda ise 8 çekirdek sayısını görmekteyiz. Günümüzde çoğu oyuncu bilgisayarında da minimum 8 çekirdek işlemci bulunmakta. Hatta bu değer, üst seviye bilgisayarlarda 12-16-24 gibi değerlere de çıkabiliyor. Her iki konsolun da işlemcilerinin hızlı ve güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Grafik birimi: Xbox'ın görsel işlem gücü bir adım önde

Konsolların grafik birimlerine baktığımızda ilk fark olarak Teraflops değerleri göze çarpıyor. Xbox Series X, dünyadaki en güçlü oyun konsolu olarak 12 Teraflopsluk bir grafik birimine sahipken; PlayStation 5 10.28 Teraflops olarak karşımıza çıkıyor. Teraflops aslında bu birimlerin saniyenin trilyonda biri başına yaptığı konumlandırma işlemini ifade ediyor. Tek bir performans ölçütü olmamasına rağmen Teraflops'un yüksekliği o grafik biriminin daha performanslı olduğunun bir göstergesi. Yani Xbox Series X'in 12 Teraflops'luk grafik birimi ile performansta bir tık öne çıkabiliyor.

Grafik birimlerinin GHz değerlerine baktığımızda ise PlayStation 5, 2.33 GHz iken; Xbox Series X 1.825 GHz değerine sahip. GHz değerinden işlemci kısmında söz etmiştik. Performans ölçütlerinden bir diğeri ise bu hızlar olmakta. PlayStation 5, daha düşük Teraflops'a sahip bir grafik birimine sahip olmasına karşın grafik biriminin GHz değerinde Xbox'ın önünde. Son olarak işlem birimlerine baktığımızda Xbox Series X’in 52 işlem birimi ile, PlayStation 5’in 36 işlem birimine göre daha fazla bir işlem birimi barındırdığını görmekteyiz. Bu da performansa etki eden bir husus. Özet olarak grafik birimlerinde Xbox'ın rakibine göre aşırı olmasa da daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Grafik birimlerinin ortak özellikleri

Her iki cihazın grafik biriminde de oldukça popüler bir üretici olan AMD’nin rDNA 2 mimarisi kullanıldığını görmekteyiz. AMD yeni nesil konsollarda ve ekran kartlarında bu mimariyi kullanacağını duyurmuştu. Bu mimari ile yeni neslin önemli bir hususu ışın izleme, 4K gibi yüksek çözünürlüklerde yüksek performans, değişken gölgelendirme ve yüzey gölgelendirme gibi teknolojik gelişmeler görmekteyiz. Ayrıca AMD, önceki rDNA nesline göre rDNA 2 ile %50'lik bir performans artışı yaşandığını belirtmekte.

Depolama: Yüksek hızlı NVMe SSD'ler yükleme süresi derdi sona eriyor

Oyun konsolları, içerisinde bolca oyun barındıracağından depolama konusunda büyük önem taşıyor. PlayStation 5 tarafında 825 GB boyutunda özel NVMe SSD yer alıyor. Xbox Series X tarafında ise boyut 1 TB değerine yükseliyor. Her ne kadar kağıt üzerinde değerler bunlar gözükse de sistemin kullandığı boyutu da işin içerisine katmayı unutmamak gerek. Sistem için bu boyutlardan belirli bir kısmı kullanılıyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre PlayStation 5'in sistem okuması ve işletim sistemine ayrılan bölüm ile geriye 664 GB'lık yeri kalmakta. Xbox Series X'te ise 802 GB'lık bir alan oyuncuya kalmakta. Depolama konusunda uyumlu SSD’ler ile yükseltme imkanı da sunulmakta. Örneğin Xbox, Seagate ile çalışıyor.

Depolama ortak özellikleri

Konsolların depolama özelliklerine baktığımızda ortak nokta olarak NVMe türü özel SSD’leri gösterebiliriz. Yeni nesilde her iki üretici de hızlı açılma ve neredeyse sıfıra inen yükleme sürelerine büyük önem göstermekte. Yeni neslin en çok göze çarpan hız özelliğinde NVMe türündeki bu depolama birimleri ön plana çıkmakta. NVMe SSD'ler yeni nesilde oyun bilgisayarlarında da oldukça gördüğümüz bir SSD türü. PCI Express arayüzünü kullanan bu yüksek hızlı depolama teknolojisi sayesinde okuma/yazma hızları 2500/1000 MB/s veya 2500/1500 MB/s gibi değerlere çıkabiliyor. Yeni nesilde oldukça hızlı depolama birimleri sayesinde yükleme süresi derdi ortadan kalkıyor.

Bellek: Her iki konsol da tıpatıp aynı

Konsolların birbiriyle kafa kafaya olduğu önemli bir konu ise bellekler. PlayStation 5 ve Xbox Series X cihazlarının ikisinde de 16 GB GDDR6 RAM bulunuyor. Özellikle Xbox, bir önceki nesilde kullandığı 12 GB GDDR5 belleği geliştirip yeni nesilde çok daha performanslı bir bellek ile karşımıza çıkıyor. GDDR6 teknolojisi ile bant genişlikleri iyice artmakta. Konsollarda 400-600 GB/s arası değişen bant genişlikleri elde ediliyor. Bant genişliğini saniyede iletilen veri miktarı olarak tanımlayabiliriz. 16 GB GDDR6 belleklerle her iki konsol da oldukça performanslı.

Çözünürlük – FPS: İki konsolun kafa kafaya olduğu bir konu daha

Yeni nesilde önemli olan özelliklerden birisi de giderek artan çözünürlük ve FPS dediğimiz kare hızları olmakta. Sony ve Microsoft tarafı çözünürlük desteğine ve yüksek kare hızlarını oyuncuya sunmak için ellerinden geleni yapmış gibi görünüyor. Her iki konsolda da 8K’ya kadar çözünürlük desteği ve 120 FPS’ye kadar da FPS desteği bulunuyor. Tabii ki de 8K çözünürlük konsolların desteklediği maksimum çözünürlük. Yani konsollar her oyunda 8K desteklemiyor. 120 FPS değeri de yine maksimum değer olarak karşımıza çıkıyor. Işın izleme'nin açıldığı ve yüksek grafik gücü isteyen oyunlarda kare hızları 60 FPS ya da 30 FPS olabiliyor. Optimizasyon konusu da oldukça önemli. Konsollara özel optimize edilen oyunlarda daha yüksek çözünürlük ve kare hızları yakalanabiliyor. HDMI 2.1 sayesinde yüksek yenileme hızlarına ulaşılarak daha iyi bir oyun deneyimi hedefleniyor.

Optik sürücü: Blu-Ray imkanı konsolda da var

Optik sürücüler her ne kadar çoğu oyuncu için eskide kalan bir teknoloji olsa da yeni nesil konsollarda optik sürücülere hala yer veriliyor. Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X konsollarında 4K Ultra HD Blu-Ray optik sürücü yer alıyor. Bu sürücü sayesinde oyunları fiziksel olarak satın alıp oynama imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun dışında Blu-Ray film izleme imkanınız da bulunuyor. Özellikle dijital oyunculuğun çoğaldığı ve depolama birimlerinin hafızalarına odaklanıldığı bir dönemde dijital olarak hafıza sıkıntısı yaşayanlardansanız optik sürücüsü sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Ancak çoğu oyuncu fiziksel oyunu hem fiyatından hem de dijital sürümün daha kullanışlı bir tercih olmasından dolayı bu yöntemi tercih etmiyor. Yine de fiziksel bir oyun ve Blu-Ray film koleksiyoncusuysanız optik sürücü yanınızda.

PlayStation 5 ve Xbox Series X farkları:

Grafik Birimi

İşlemci

Depolama

Tasarım

Performans

Oyun çeşitliliği, hizmetleri ve uyumluluğu.

Kontrolcü

Aksesuarlar

PlayStation 5 ve Xbox Series X arasındaki tasarım farklılıkları

Konsolların tasarımları birbirinden oldukça farklı olarak karşımıza çıkıyor. Sony tarafına baktığımızda PlayStation 5 oyun konsolunun tasarımında alışıldık tasarıma göre büyük bir değişikliğe gidildiğini görüyoruz. PlayStation 5, Sony’nin ürettiği en büyük PlayStation oluyor.

Konsol görünüş olarak oldukça uzun, fütüristik, beyaz ve modern bir görünüme sahip. Cihaz hem yan hem de dik durabiliyor. Aparat yardımıyla cihazı istediğiniz şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Uzun boy ve genişliğin kaliteli soğutmayı sağlamak için tercih edildiğini biliyoruz.

Xbox Series X’in tasarımına baktığımızda oldukça sade bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Microsoft, yeni Xboxların oldukça sade ama hoş bir görüntüye sahip olmasını planlamış. Bazı oyuncular tarafından bir kutuya veya buzdolabına benzeyen konsolun tasarımını beğenen de var beğenmeyen de.

Cihazın üst tarafında delikli bir hava çıkışı bulunuyor. Bu deliklerin içerisinden Xbox’ın yeşil renklerini görebiliyoruz. Konsolun tasarımı itibariyle evin çoğu köşesine kolaylıkla uyumluluk sağlayacağını söyleyebiliriz.

Oyun performansı açısından ne gibi farklar var?

Her ne kadar konsolların donanım özellikleri birbirine yakın olsa da Xbox Series X, hem kağıt üzerinde hem performans testlerinde PlayStation 5’e göre bir tık daha iyi performans sergiliyor. Daha güçlü grafik birimi, daha hızlı işlemcisi ve PlayStation 5 tarafına göre bir tık daha hızlı olan SSD’si sayesinde Xbox Series X, performans olarak PlayStation 5’in biraz önünde. Ancak iki konsolun da performans olarak aralarında dağlar kadar fark bulunmamakta. Bunlar sadece öne çıkan performans farkları.

PlayStation 5 oyunları ve PlayStation Plus:

Bir oyun konsolunun olmazsa olmazı oyun konusundaki çeşitliliği, sunduğu hizmetler ve uyumluluk durumları olmakta. PlayStation 5 tarafında oyun çeşitliliği konusunda Sony’nin senelerdir başarılı olduğu özel oyunlar karşımıza çıkıyor. Bu konsol sayesinde PlayStation 5 özel oyunlarını oynama fırsatına sahip oluyorsunuz. Bunun dışında tabii ki de çoğu AAA oyun konsola çıkıyor.

Sunduğu hizmet bakımından PlayStation Plus hizmeti ile aylık ödeme yaparak hizmet çerçevesinde size sunulan oyunları oynama fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak hem normal oyunların ülkemiz için yüksek fiyatı hem de PS Plus hizmetinin yeteri kadar oyun sunamamasından dolayı oyuncular bundan pek memnun değil.

Uyumluluk konusunda PlayStation 5 oldukça eleştirilmekte. PlayStation 5 geriye uyumluluk olarak sadece PlayStation 4 oyunlarına geri dönebiliyor. PlayStation 4 dışında önceki nesillerle uyumluluk söz konusu değil.

Xbox Series X oyunları ve Xbox Game Pass:

Oyun tarafında bir diğer konsol Xbox Series X, özellikle hizmet ve uyumluluk kalitesi ile öne çıkıyor. Xbox için de özel oyunlar bulunuyor ancak bunların sayısı oldukça az ve her ne kadar özel oyun desek bile çoğu oyun PC platformu için de çıkış yapıyor.

Hizmet konusunda ise konsolun en büyük vaati Xbox Game Pass Ultimate ile 100'den azla oyuna sınırsız erişim. Bu hizmet sayesinde hem konsolunuzda hem PC’de EA Play’in de katılmasıyla birlikte 100’den fazla oyunu bünyesinde barındıran kütüphaneye erişim sağlıyorsunuz.

Game Pass Ultimate aynı zamanda Xbox Live Gold’u da içermekte ve böylece her ay ekstra 2 ücretsiz oyun ve çok oyunculu oynama imkanına sahip oluyorsunuz. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Series konsolları için biçilmiş bir kaftan. Oyuncular uygun fiyata bu kadar fazla oyuna erişim sağlamaktan oldukça memnun gözüküyor.

Oyun satın alma konusunda da Xbox'ın sunduğu bir özellik mevcut. Smart Delivery olarak bilinen Akıllı Teslimat özelliği sayesinde Xbox One X için aldığınız oyunları Xbox Series X'e ücretsiz olarak aktarabileceksiniz. Yani oyunu yeni nesil için tekrar satın almanız gerekmeyecek. Tabii ki de bazı oyunların özel sürümleri için bu durum geçerli değil ancak destekli oyunlar ile eski nesil kullanıcılarını yeni nesil için teşvik edebilecek bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Uyumluluk konusunda ise Xbox Series X, ağızları açık bırakıyor. Xbox Series X bünyesinde geriye dönük uyumluluk sistemi sayesinde ilk Xbox oyunlarına kadar destek sağlayabiliyor. Zaman, nesil fark etmeksizin ilk Xbox oyunlarına kadar geriye uyumluluk desteği mevcut. Oldukça kalabalık bir geriye dönük uyumluluk listesinin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bazı eski oyunlar da Xbox tarafından güçlendirilip daha kaliteli bir şekilde yeni nesilde oynanabiliyor.

Aynı zamanda Xbox’ın oyun deneyiminde Quick Resume dediğimiz özellik ön plana çıkmakta. Bu özellik sayesinde istediğiniz oyunlar arasında aşırı kısa sürede değişim yapıp kaldığınız yerden hızlıca devam edebiliyorsunuz. Bu da Xbox'ın oyun deneyimi konusunda büyük bir artısı. Son olarak ise ülkemizde henüz mevcut olmayan xCloud hizmeti sayesinde her çeşit cihazdan oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilme fırsatına sahip oluyorsunuz.

Kontrolcü: DualSense ve yeni Xbox kontrolcüsü arasındaki farklar:

Yeni nesilde değişen tek şeyler yükleme süreleri veya kare hızları değil. Sony ve Microsoft kontrolcülerinde de değişikliğe gitti. Xbox tarafından başladığımızda değişikliğin oldukça az olduğunu görüyoruz. Yeni nesil Xbox kontrolcüsünde D-pad geliştirmesi mevcut. D-pad artık tüm yönler için kullanılabiliyor. 8 farklı yön için kullanım imkanı sunuluyor. Tetik tuşlarında kullanılan tırtıklı malzeme sayesinde de kontrolcüye tam tutuş sağlanıyor. Kontrolcü pil ile çalışmakta.

PlayStation 5 tarafında ise yeni DualSense kontrolcüsü öne çıkıyor. Yeni nesilde Xbox’a göre çok daha fazla beğenilen DualSense kontrolcüsü büyük yeniliklere sahip. Kontrolcü tasarım olarak beyaz ağırlıklı ve hafif siyah renk barındırıyor. Tuş düzeni DualShock 4 ile oldukça benzer ancak Touchpad’in sol tarafında bir değişiklik yapılarak ''Paylaş'' butonu eklenmiş. Kontrolcünün öne çıkan özellikleri ise uyarlanabilir tetikler ve üst seviye geri bildirim.

Uyarlanabilir tetikler sayesinde oyuncular oyunda bir ok attığında veya silah ile ateş ettiğinde gerçekçi bir tetik hissi ile karşılaşıyorlar. Geri bildirim sayesinde de oyunda yer alan mekan değişikliklerinde, yol türlerinde (çamurlu, taşlı vs.) farklı bir geri bildirim sunuluyor. Sony, kontrolcüyü kullanırken oyuncuyu oyuna sokmak için teknolojik olarak elinden geleni yapmış gibi duruyor. Kontrolcü USB Type-C ile şarj edilerek çalışıyor.

Aksesuar ekosistemi:

Aksesuar konusunda PlayStation 5, Xbox Series X’e göre çok daha ön plana çıkmakta. Yeni nesil ile Sony, yeni bir PlayStation 5 ekosistemi sunuyor. Sony tarafından özel üretilen birçok aksesuar mevcut. Bu aksesuarlar arasında kulaklık, kamera, kumanda ve şarj istasyonu yer almakta. Xbox tarafında ise aksesuarlar konusunda çok büyük adımlar yok. Genellikle Xbox, üçüncü parti şirketler tarafından tasarlanan aksesuarları Xbox için kullandırıyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatları

Oyun sektöründe dünya çapında en çok dikkat edilen bir diğer nokta ise konsolların fiyatı. Çoğu oyuncu ucuz bir şekilde cihazına ulaşıp ucuz oyunun keyfini yaşamak istiyor. Şirketler de ellerinden geleni yaparak yeni nesle geçiş yapılsa bile fiyatları stabil tutmaya çalışıyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X, 500 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Her ne kadar resmi fiyatı bu olsa da farklı garanti modelleri, ekstra abonelikler, farklı satıcılar ve stok durumlarına göre bu fiyat değişebiliyor.

Ülkemizde de vergi durumları gibi ekstra sebeplerden dolayı fiyatların stabilliğinden söz etmek mümkün değil. Ülkemizde PlayStation 5 tavsiye edilen satış fiyatı 8299 TL olarak açıklanmasına rağmen çok değişken fiyatlar mevcut. Xbox Series X ise ilk olarak 9399 TL olarak açıkladığı fiyatı PlayStation 5 fiyatının açıklanmasından sonra 1000 TL düşürüp 8299 TL'ye çekmişti. Şu an ülkemizde ilave gümrük vergilerinin kalkmasıyla birlikte özellikle Xbox Series X 7599 TL civarına bulunabiliyor. PlayStation 5'in fiyatı ise 11.000 TL ve 12.000 TL arasında değişmekte.

Fiyat konusunda son olarak Microsoft Türkiye'nin Amerika'da popüler olan All Access adı verilen sistemi getirme üzerinde çalıştıklarını da belirtelim. Bu sistem sayesinde 24 ay gibi uzun süreli aylık ödeme planıyla Xbox konsoluna sahip olabilirsiniz.

PlayStation 5 ve Xbox Series X karşılaştırması için son karar:

Tabii ki de bu yazı sonucunda tek bir kazananımız yok. Kazananı sizler belirleyeceksiniz. Her iki konsolun da hitap ettiği farklı oyuncu kitleleri mevcut. PlayStation 5 özellikle bundan önce PlayStation kullanmış ve özel oyunları deneyimlemiş oyunculara hitap etmekte. DualSense kontrolcüsü ve Exclusive dediğimiz özel oyunları sayesinde gerçekçi bir kontrolcü hissiyle birlikte üst kalite özel oyun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular PlayStation 5’i tercih edebilir.

Xbox Series X ise güç tutkunlarını kendisine çağırıyor. Xbox Series X, Game Pass Ultimate sistemiyle 100’den fazla oyunluk kütüphaneye erişim sağlamak isteyen, özel oyunlar konusunda kaygıları olmayan ve yeri geldiğinde nostalji yapmayı da seven oyunculara hitap ediyor.

Bu detaylı karşılaştırma sonrası son karar kullanıcıya kalıyor. Siz PlayStation 5 ve Xbox Series X karşılaşmasında kimi tercih ediyorsunuz? Yeni nesilde tercihiniz hangi konsol oldu veya olacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.