Marvel gibi firmaları da elinde bulunduran Disney , bu yıl bir sürü film yayınlayacak. Firmanın 2021 yılında yayınlanması beklenen 9 adet filmini sizler için bir araya getirdik. Umarız bir terslik olmaz ve bu filmleri izleyebiliriz.

2021’in başlamasıyla birlikte bazı film yapım şirketleri işlerin düzeleceğini ve koronavirüsün yıpratıcı etkilerinin giderek azalacağını düşünüyor. Bazıları ise evlerimize kapandığımız bu günlerde filmlerini yayınlayabilmek için giderek popülerleşen çevrimiçi platformları kullanıyor.

Disney, 2021 yılında Koronavirüs’e rağmen birçok filmini yayınlayacak olan stüdyolardan birisi. Bizler de 2021 yılında yayınlanacak 9 Disney filmini sizler için bir araya getirdik. Umarız firma son anda karar değiştirmez ve bu filmler yayınlanır. Sonuçta Wonder Woman beyaz perdede oldukça düşük bir hasılat yaptı ve bu durum, diğer firmaları olumsuz bir şekilde etkiler mi henüz bilmiyoruz.

Eğer bir değişiklik olmaz ise 2021'de vizyona girecek Disney filmleri:

Raya And The Last Dragon

Black Widow (Kara Dul)

Cruella

Luca

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

Jungle Cruise

Eternals

Encanto

Spider-Man 3

Pixar'ın yeni filmi Raya And The Last Dragon (Mart 2021)

Disney'in 2021 yılındaki film fırtınası Raya and the Last Dragon adlı animasyon filmiyle başlıyor. Filmin 2021'in Mart ayında sinemalarda yayınlanacak olmasının yanı sıra, Disney+'ın Premier Access kullanıcıları için de yayınlanacak.

Don Hall tarafından yönetilen film, insanlarla ejderhaların bir arada yaşamayı bıraktığı bir dünyada geçecek. Bu durumun sebebi ise ejderhaların beş yüz yıl önce insanları kurtarmak için kendilerini feda etmiş olmaları. Kelly Marie Tran'in seslendirdiği ana karakterimiz olan Raya ise kalan son ejderhanın izini sürmeli ve Kumandra’yı tehdit eden kötü canavarı yenmeli.

Marvel Sinematik Evreni, uzun bir aradan sonra devam edecek: Black Widow (Mayıs 2021)

Yönetmenliğini Cate Shortland'ın ve yapımcılığını ise Kevin Feige'in üstlendiği bu filmde Scarlett Johansson, Black Widow karakterinin köklerine dönecek. Zaman olarak Captain America: Civil War'dan sonra geçecek filmde Natasha'nın geçmişini izleyecek ve bu yüzden isteksiz de olsa ailesiyle bağ kurmasına şahit olacağız. Filmin tek sorunu Cate Shortland'ın kariyeri gibi duruyor. Yönetmenin böylesine büyük bir filmde nasıl performans sergileyeceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz.

101 Dalmaçyalı efsanesi geri dönüyor: Cruella (Mayıs 2021)

Daha önce Glenn Close'un korkunç Cruella de Vil'i oynadığı bir 101 Dalmaçyalı filmi yapılmıştı. Görünen o ki Disney de bir 101 Dalmaçyalı filmi yapmaya karar vermiş. Filmde Emma Stone 1970'lerin moda endüstrisinde başarılı olmaya çalışan ve köpek derisine hayran Cruella de Vil'i canlandıracak.

Bir aksilik çıkmazsa 2021’de yayınlanması beklenen filmin yönetmen koltuğunda Craig Gillespie oturuyor. Daha önce büyük bütçeli filmlerde çalışmamış olan yönetmenin durumu nasıl yöneteceği ise merak konusu. Yeniden uyarlanacak olan bu filmin eskisinin yerini tutup tutmayacağını ise önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Disney’in bu işin altından kalkabileceğini düşünüyoruz.

Bambaşka bir çizgiye sahip bir diğer Pixar filmi: İtalLuca (Haziran 2021)

Pixar stüdyoları Koronavirüs süresince adeta kısa çöpü çekmiş ve Onward filmini, sinemalar pandemi yüzünden kapanmadan hemen önce yayınlamıştı. Yine de stüdyo yeni filmleri konusunda umutlu. Luca'nın haziran 2021'de çıkması bekleniyor. Film, Luca'nın yeni arkadaşı Alberto'yla İtalyan Rivierası'nda geçirdiği o muhteşem tatile odaklanıyor. Yalnız Luca'nın bilmediği bir şey var. Alberto aslında bir deniz canavarı...

Bu kez bizi Asya'ya götürecek yepyeni bir Marvel karakteri geliyor: Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (Temmuz 2021)

Marvel Stüdyoları'nın 2021 yılındaki ikinci filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings olacak. Film, kahramanımız Shang-Chi'nin geçmişiyle olan hesaplaşmasına odaklanacak ve bu karakteri de Simu Liu canlandıracak.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in aşkla yapılan bir film olduğu kesin çünkü film tam 2011’den beri yapım aşamasında. Geçtiğimiz sene Covid-19 yüzünden ertelenen filmi Temmuz 2021 yılında görebilmeyi umuyoruz.

The Rock efsanesi başrolde: Jungle Cruise (Temmuz 2021)

Jungle Cruise filmi tam iki defa ertelendikten sonra, nihayet Temmuz 2021'de vizyona girecek. Film, Disney'in kurucusu olan Walt Disney'in bizzat kendi elleriyle yaptığı, Disney Tema Parkı'ndaki bazı eğlencelerden esinlenmiş. Disney kariyerinde büyük filmleri bulunmayan yönetmenlere bir şans vermek istiyor olabilir çünkü bu filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra yapacak. Kendisi Gol 2 filminin de yönetmeniydi ve orada düşük bir bütçeyle nispeten iyi bir iş çıkarmıştı.

Filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Emily Blunt paylaşıyor. Sihirli bir iyileştirme gücüne sahip hayat ağacını arayan Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) ve ona eşlik eden nehir botu kaptanı Frank (Dwayne Johnson), sık sık birbirlerine düşecekler.

Avengers bitti, şimdi sırada 'Eternals' var (Kasım 2021)

Marvel Stüdyoları'nın üçüncü filmi olan Eternals'ın Kasım 2021'de yayınlanması bekleniyor. Film, Avengers: Endgame filminden sonraki olayları anlatacak ve insan ırkını Deviant'lardan korumak için saklandıkları yerden çıkıp gelen ölümsüz bir uzaylı ırkına odaklanacak.

Angelina Jolie, Kumail Najiani ve Salma Hayek gibi ünlü isimleri bünyesinde barındıracak olan Eternals, aynı zamanda Marvel'ın LGBTQ+ karakterlere yer verdiği ilk film olacak. Filmin yönetmenliğini nispeten yeni bir isim olan Chloé Zhao üstlenmiş. Yapımcı koltuğunda ise Kevin Feige oturacak. Eternals’ın Avengers’ı geçip geçemeyeceğini ise zaman gösterecek.

Bizi Latin Amerika'ya götürecek Encanto (Kasım 2021)

Encanto da Kasım 2021'de çıkış yaparak izleyicileri büyülü dünyasına hayran bırakmayı deneyecek. Film, kendisi hariç bütün ailesinin özel güçleri bulunan Kolombiyalı bir kızın hikâyesini anlatacak. Encanto, Disney stüdyolarının 21 yıldan bu yana ilk kez Latin Amerikalı karakterlere odaklanan filmi olacak. Filmin müziklerinden Lin-Manuel Miranda sorumlu olacak.

...ve tabii ki de Spider-Man 3 (Aralık 2021)

2021 yılının sonuna doğru Spider-Man: Far From Home'un devam filmi beğenimize sunulacak. Eğer her şey yolunda giderse bu Marvel Stüdyoları'nın 2021 yılındaki dördüncü filmi olacak.

Tom Holland ve Zendaya filmin demirbaşları olmaya devam ederlerken, bu filmde geçmişte Spiderman rolünü üstlenen, Toby McGuire ve Andrew Garfield gibi aktörlerin de yer aldıklarını göreceğiz. Tüm bunların yanı sıra aktörlerin Covid-19 salgınına karşı güvende olmaları için bazı yeni teknolojilerin de kullanılacağı söyleniyor.

Peki sizin 2021 yılında en çok beklediğiniz film hangisi? Sizler için bir araya getirdiğimiz 2021 yılında yayınlanacak 9 Disney filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.