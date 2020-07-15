Game of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harington, önümüzdeki sene çıkacak The Eternals filminde iki farklı karaktere hayat verecek gibi görünüyor. Filmin 1000 yıldan uzun bir süreye yayılacak olması, ünlü oyuncunun karakterinin farklı reenkarnasyonlarını canlandırmasına neden olabilir.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok filmin vizyon tarihi de ileri bir tarihe ertelendi, ancak bazı önemli filmler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Marvel’ın önümüzdeki yıl çıkması beklenen ve evreni daha da fazla genişletmeyi hedefleyen yeni filmi The Eternals’ın oyuncu kadrosunda, hepimizin Game of Thrones’tan tanıdığı Kit Harington’ın da yer alacağı biliniyor. Ortaya çıkan yeni bilgiye göreyse ünlü oyuncu, filmde bir değil iki farklı karaktere hayat verecek.

Harington’ın şu anda Eternals’ın oyuncu kadrosunda Black Knight’a hayat vereceği biliniyor. Dane Whitman ismiyle de bilinen bu karakter, çizgi romanlarda bir Eternal üyesi olan Sersi ile ilişki yaşıyordu. Film için oldukça sağlam bir oyuncu kadrosu tanıtan Marvel, filmde insan karakteri canlandıracak isimlerden bir tek Harington’ı tanıttı. Elbette bu noktada bir detay var. Eternals’ın hikayesinin 1000 yıldan daha geniş bir zaman dilimini anlatması bekleniyor. Dane Whitman’ın ise insan olduğu göz önünde bulundurulduğunda sadece belirli bir dönemde yaşayacağını öngörüyoruz.

Kit Harington ikinci bir karaktere de hayat verebilir

Kit Harington’ın seride daha uzun süre kalacağı düşünülürken, bu noktada en önemli iddianın ikinci bir karakter olacağı düşünülüyor. Harington’ın Eternals serisinde flashbackler halinde ikinci bir karaktere hayat vermesi bekleniyor. Bu iddia, Black Knight’ın çizgi roman tarihiyle de örtüşüyor. Marvel Comics’in Black Knight karakteri, pek çok farklı dönemde nesilden nesile aktarılan bir karakter. Bu süreçte de karakterin çeşitli reenkarnasyon yer aldı. Örneğin Eobar Garrington, 12. yüzyılda yaşamış bir kılıç ustasıydı. Harington’ın da Dane Whitman ile birlikte Eobar Garrington’ı da canlandıracağı düşünülüyor.

Kit Harington’ın iki farklı karaktere hayat vermesi, Eternals’ın çok geniş bir sürece yayılan hikayesi açısından da önemli görünüyor. The Eternals, Marvel’ın yaptığı açıklamaya göre şu an için 10 Şubat 2021 tarihinde vizyona girecek. Elbette koronavirüs pandemisi, bu tarihin ertelenmesine neden olabilir. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.