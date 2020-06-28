Scarlett Johansson’un En İyi 15 Filmi

Başarılı ve güzel aktris Scarlett Johansson, film kariyerine atıldığı ilk günden beri seviliyor. Biz de sizin için rol aldığı her filmde ustalığını konuşturan Scarlett Johansson’un en iyi filmlerini listeledik.

Film kariyerine 1994 yapımlı North adlı filmle başlayan ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Evde Tek Başına 3, Küçük Kız ve Lucy Aşık Olursa gibi birçok filmde rol aldı. Ancak Scarlett Johansson’un tanınması 2001 yılı yapımı Ghost World filmi sayesinde gerçekleşti ve ucu bucağı görünmeyen başarılara sahip olma yolunda ilerlemeye başladı.

2020 yılında Marriage Story filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar adaylığı ve Jojo Rabbit filmindeki rolüyle de en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar adaylığı kazandı. İşte sizin için derlediğimiz sinema dünyasının biricik göz bebeği Scarlett Johansson’un en iyi 15 filmi.

Scarlett Johansson filmleri:

Evlilik Hikayesi (Marriage Story)

Bir konuşabilse (Lost In Translation)

Aşk (Her)

Jojo Rabbit

İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring)

Hayalet Dünya (Ghost World)

Marvel Sinematik Evreni

Derinin Altında (Under the Skin)

Maç Sayısı (Match Point)

Yüce Sezar (Hail, Caesar!)

Barselona Barselona (Vicky Cristina Barcelona)

Lucy

Ada (The Island)

Düşler Bahçesi (We Bought A Zoo)

Prestij (The Prestige)

Evlilik Hikayesi (Marriage Story):

Yıl: 2019

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Alan Alda

Noah Baumbach imzalı Netflix filmi Marriage Story, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediniyor. Filmde bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole’u Adam Driver ve Scarlett Johansson’un canlandırdığı film, günümüzde toplumsal baskı ve beklentiler yüzünden boşanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Bir konuşabilse (Lost In Translation):

Yıl: 2003

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Sofia Coppola

Oyuncular: Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi, Anna Faris

Evli ve çocuklu Amerikalı aktör Bob Haris (Bill Murray) bir viski reklamında oynamak için Japonya’ya gelir ve işkolik bir fotoğrafçı olan kocasının peşinden sürüklenen Charlotte (Scarlett Johansson) ile otelin barında bir gece yolları kesişir. Birlikte Tokyo’yu gezmeye karar verirler ve bu esnada aralarında yakınlaşmalar başlar.

Aşk (Her):

Yıl: 2013

Tür: Dram, Romantik, Bilim-Kurgu

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Scarlett Johansson

Geleceğe ışık tutan ve her alanında teknoloji olan yaşamlarımızı sorgulamamıza sebep olan film Her, yalnız bir adam olan Theodore Twombly’nin (Joaquin Phoenix) bir işletim sistemi olan Samantha’yla aralarındaki duygusal ilişkiye odaklanıyor. Filmde, sanal bir varlık olan Samantha’yı Scarlett Johansson seslendiriyor.

Jojo Rabbit:

Yıl: 2019

Tür: Komedi, Dram, Savaş

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johanson, Taika Waititi

II. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da geçen filmde hayali arkadaşı ve aynı zamanda rol modeli Adolf Hitler olan Jojo Betzler’in (Roman Griffin Davis) hikayesini anlatıyor. Annesi Rosie’nin (Scarlett Johansson) evlerinin tavan arasında Yahudi genç bir kızı sakladığını öğrenir. Bu durum Hitler'in gençlik kamplarında yer alan Jojo’nun aklını karıştırır ve beynini yıkayan faşizm ve ırkçılık ile yüzleşmek durumunda kalır.

İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring):

Yıl: 2003

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Yönetmen: Peter Webber

Oyuncular: Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Judy Parfitt

Adını Avrupa sanat tarihinin en önemli tablolarından birinden alan 1665 yılı Hollanda’sında geçen film, on yedi yaşındaki Griet’in (Scarlett Johansson) yaşamına odaklanıyor. Griet, babası bir iş kazası sonucunda kör kaldığı için ailesini geçindirmek zorunda kalır ve ressam Johannes Vermeer'in (Colin Firth) evinde hizmetçiliğe başlar. İkisinin ortak yönlerinden dolayı aralarındaki ilişki zamanla değişmeye başlar.

Hayalet Dünya (Ghost World):

Yıl: 2001

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Terry Zwigoff

Oyuncular: Thora Birch, Scarlett Johansson, Brad Renfro, Illeana Douglas

Liseden henüz mezun olan ve aynı eve çıkmaya karar veren Enid (Thora Birch) ve Rebecca (Scarlett Johansson) iki yakın arkadaştır. Saplantılı ve kendini toplumdan soyutlayan bir koleksiyoncu olan Seymour (Steve Buscemi) ile tanışınca hayatları birdenbire değişir.

Marvel Sinematik Evreni:

Yıl: 2010-2020

Tür: Değişiklik gösteriyor

Yönetmen: Değişiklik gösteriyor

Oyuncular: Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson

Scarlett Johansson’un hayat verdiği Black Widow diğer bir isimle ajan Natasha Romanoff’u ilk olarak 2010 yılında gösterime giren Iron Man 2 filminde gördük. Ayrıca Black Widow, dört “Avengers” filminde (2012, 2015, 2018, 2019), iki “Kaptan Amerika” filminde (2014, 2016) ve 2019 yılındaki “Kaptan Marvel” filminde de karşımıza çıktı. Marvel Sinematik Evreni’nin en önemli karakterlerinden olan Black Widow, kendi adını taşıyan solo filmi ise Kasım 2020 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Derinin Altında (Under the Skin):

Yıl: 2013

Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu

Yönetmen: Jonathan Glazer

Oyuncular: Scarlett Johansson

Derinin Altında, özellikle yalnız erkekleri ağına düşürüp yok eden uzaylı bir kadın olan Laura’ya odaklanıyor. Filmde nereli olduğu, neden erkekleri tuzağına düşürdüğü ve neden özellikle yalnız olanları seçtiği hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Yönetmen Jonathan Glazer, kafamıza takılan soruları bizim hayal gücümüze bırakıyor.

Maç Sayısı (Match Point):

Yıl: 2005

Tür: Dram, Romantik, Gerilim

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew Goode

Johansson’u Nola Rice rolünde izlediğimiz Match Point, evlenmek üzere olan genç tenis eğitmeni Chris’in evliliğini tehlikeye sokmasını anlatıyor. Evlendikten sonra da Nora ile yasak ilişkisi devam eder ancak Chris’in artık bir seçim yapması gerekmektedir.

Yüce Sezar (Hail, Caesar!):

Yıl: 2016

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Joel & Ethan Coen

Oyuncular: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Scarlett Johansson

Coen Brothers yapımı film, en büyük yapım şirketlerinden biri olan Capitol Pictures’da stüdyo editörü olarak çalışan Eddie Mannix (Josh Brolin) adındaki bir adamın oyuncu kadrosundakilerin sorunlarıyla uğraşmak zorunda olduğu zorlu bir gününü anlatıyor. Filmde Johansson’u filmi yapım aşamasındayken hamile kalan bir oyuncu DeeAnna Moran olarak görüyoruz.

Barselona Barselona (Vicky Cristina Barcelona):

Yıl: 2008

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Javier Barden, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Rebecca Hall

Altın Küre ödüllü komedi filminde Johansson, arkadaşı Vicky (Rebecca Hall) ile birlikte İspanya'da seyahat eden Cristina adındaki genç bir turisti oynuyor. Juan Antonio (Javier Bardem) ile tanıştıktan sonra olaylar bir aşk üçgenine, hatta bir aşk dörtgenine dönüşmesiyle patlak veriyor.

Lucy:

Yıl: 2014

Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Luc Bresson

Oyuncular: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-Sik, Amr Waked

Scarlett Johansson’un canlandırdığı Lucy, eğlenmeyi seven sıradan bir genç kadındır. Bir gün arkadaşı Richard yüzünden kendisini en azılı uyuşturucu şebekelerinin eline düşmüş bir halde bulur. Kurye olmaya zorlanan Lucy’nin vücudunun içine bir tür sentetik uyuşturucu yerleştirilir. Uyuşturucu beklenmedik bir şekilde Lucy’nin kanına karışınca olaylar başlar.

Ada (The Island):

Yıl: 2005

Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Scarlett Johansson, Ewan McGregor, Sean Bean

Lincoln Six Eco (Ewan McGregor) ve Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) ütopik görünüşlü, dışa kapalı bir tesiste hayatlarını sürdürmektedir. Bu tesisin diğer sakinleri gibi “Ada” olarak adlandırdıkları gezegendeki son kirletilmemiş bölgeye gönderilmek üzere seçilmeyi beklemektedir. Ancak hem kendilerinin hem de diğerlerinin aslında birer klon olduklarını ve yaşatılma amaçlarının kendilerinin klonları oldukları kişiler için B planı görevi gördüklerini fark ederler. Böylelikle bir kaçış planlarlar.

Düşler Bahçesi (We Bought A Zoo):

Yıl: 2011

Tür: Aile, Dram

Yönetmen: Cameron Crowe

Oyuncular: Scarlett Johansson, Matt Damon, Elle Fanning, Colin Ford

Benjamin Mee (Matt Damon), eşini kaybettikten sonra iki çocuğuna tek başına bakmaya çalışan bir babadır. Kentten uzakta, doğayla iç içe bir eve taşınıp yeni bir başlangıç yapmak ister ancak taşınacakları ev aslında bir hayvanat bahçesidir. Hem hayvanat bahçesini tamir edip, hem de ailesini mutlu etmeye çalışan Benjamin, ev sayesinde lunapark uzmanı Kelly Foster (Scarlett Johansson) ile tanışır.

Prestij (The Prestige):

Yıl: 2016

Tür: Dram, Fantastik, Gerilim

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine

Prestij, Viktorya Dönemi’nde iki sahne sihirbazının birbirlerinin mesleki sırlarını açığa çıkarmaya çalışmasını ve aralarında zamanla şiddetlenen rekabetlerini anlatıyor. Londra’da geçen bu hikayede Robert Angier ve Alfred Borden birbirlerini seven iki arkadaş olarak yola çıkarlar ancak en büyük numaraları ters gidince aralarında ömür boyu sürecek bir kin ve düşmanlık baş gösterir. Böylece bu iki sihirbaz aralarındaki dostluk, gözlerini bürüyen hırs yüzünden sona erer ve birbirlerini altüst etme yolları ararlar. Filmde Scarlett Johansson’u Angier'ın asistanı Olivia Wenscombe olarak görüyoruz.