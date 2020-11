Dwayne 'The Rock' Johnson'ın Rol Aldığı 10 Sürükleyici Film

Aksiyon filmlerinin en popüler yüzlerinden biri olan Dwayne Johnson, 1999’da başladığı oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcı koltuğunda da karşımıza çıktı. Güncel olarak 40’tan fazla filmde imzası bulunan Dwayne Johnson, oyunculuk kariyerini aksiyon ve macera filmleri ile doldurmaya devam ediyor.

Sinema ve oyunculuk dünyasına 1999 yılında giriş yapan ve öncesinde profesyonel bir güreşçi olan Dwayne Johnson, 1972 yılında dünyaya geldi. Son olarak Jumanji: Next Level filminde boy gösteren Dwayne Johnson, önümüzdeki yıllarda vizyona girmesi beklenen Black Adam filmi için de başrolü kabul etmiş durumda.

Aktörlüğünün yanında yapımcı olarak da büyük yapımlarda adını gördüğümüz ünlü oyuncu, 2017’de vizyona giren Baywatch, 2018’de vizyona giren Skyscraper ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Hobbs & Shaw başta olmak üzere birçok yapımda yapımcı olarak yer aldı. Dwayne Johnson’ın adını ilk kez büyük kitlelere duyurduğu yapım ise 2002’de vizyona giren The Scorpion King filmi oldu.

Dwayne Johnson'ın en iyi 10 filmi:

Ringde Bir Aile (Fighting with My Family)

Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7)

Yedek Polisler (The Other Guys)

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Fast Five)

Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle)

Merkezi İstihbarat (Central Intelligence)

The Rundown

Muhbir (Snitch)

San Andreas

Gökdelen (Skyscraper):

Yıl: 2018

IMDb puanı: 5,8

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

Son yıllarda vizyona girmiş olan aksiyon filmleri arasında adını sıkça duyduğumuz Skyscraper, yükseklik korkusu olanlar için gayet gerilim dolu bir yapım. 225 katlı bir gökdelenin yanmaya başlaması ve Dwayne Johnson’ın hayat verdiği Will Sawyer’ın ailesini kurtarmaya çalışmasını konu alan yapımın vizyon tarihi 2018.

IMDb’den 5,8 puan alan yapımın yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor. Skyscraper, Dwayne Johnson’ın yer aldığı son 5 filmden biri.

San Andreas:

Yıl: 2015

IMDb puanı: 6,1

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario

Aksiyon anlamında gayet doyurucu bir yapım olan San Andreas, Kaliforniya’da gerçekleşen büyük bir depremi konu alıyor. Konu ve akış bakımından 2012 adlı filmi andıran San Andreas, bolca başarılı görsel efekt içeriyor.

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton’ın oturduğu filmin IMDb puanı 6,1. Dünyanın sonu ve benzeri felaket senaryolarından hoşlanan izleyicileri tatmin edebilecek bir yapım olan San Andreas’ın vizyon tarihi 2015.

Muhbir (Snitch):

Yıl: 2013

IMDb puanı: 6,4

Tür: Aksiyon, Drama

Oyuncular: Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Jon Bernthal

Oğlu suçsuz olmasına rağmen 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen bir babanın polisle işbirliği yaparak oğlunu kurtarmaya çalışmasını anlatan Snitch, konusu itibariyle farklı bir film. Dwayne Johnson’ın hikayedeki babayı canlandırdığı Snitch’in vizyon tarihi 2013.

IMDb puanı 6,4 olan Snitch’in yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen koltuğundaki Waugh ve Justin Haythe yazdı.

The Rundown:

Yıl: 2003

IMDb puanı: 6,7

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Christopher Walken

Indiana Jones filmlerini andıran bir yapım olan The Rundown, Dwayne Johnson’ın kariyerinde yer aldığı beşinci film olma özelliğini taşıyor. Listemizdeki en eski film olan The Rundown, bir yeraltı liderinin oğlu olan Travis’in Amazon’da kaybolmasını ve ana karakterimizin onu kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. IMDb puanı 6,7 olan filmin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor.

Merkezi İstihbarat (Central Intelligence):

Yıl: 2016

IMDb puanı: 6,3

Tür: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet

Aksiyon ve komedi öğelerini bir arada barındıran Central Intelligence, bu tür filmlerde görmeye alıştığımız Kevin Hart’ı da kadrosunda barındırıyor. Dwayne Johnson’ın Bob Stone adlı karaktere hayat verdiğin filmin vizyon tarihi 2016.

IMDb’den 6,3 puan alan filmin yönetmenliğini Skyscraper’da da adını gördüğümüz Rawson Marshall Thurber üstlendi.

Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle):

Yıl: 2017

IMDb puanı: 6,9

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

Jumanji film serisinin 1995’ten sonraki ikinci filmi olan Jumanji: Welcome to the Jungle, duyurulması ile birlikte Jumanji hayranlarını heyecanlandıran bir yapım oldu. Başrolünde Dwayne Johnson’ı gördüğümüz film, bir kesim tarafından hoş karşılanmadı. Bunun sebebi olarak ise ilk filmin ardından oluşan beklentinin karşılanamamış olması gösteriliyor.

IMDb puanı 6,9 olan filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. Jake Kasdan, serinin bir sonraki filminin de yönetmeni olarak karşımıza çıktı.

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Fast Five):

Yıl: 2011

IMDb puanı: 7,3

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Dwayne Johnson’ın Hızlı ve Öfkeli serisine giriş yaptığı film olan Hızlı ve Öfkeli 5, serinin ilk bol aksiyon içeren filmi olarak biliniyor. Filmde Hobbs adlı bir karaktere hayat veren Dwayne Johnson, bu filmle birlikte serinin hikayesinde önemli bir yer tutmaya başladı.

IMDb puanı 7,3 olan filmin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Dwayne Johnson ile birlikte ünlü oyuncu Gal Gadot’un da kadroda önemli bir yere sahip olduğu film, aksiyon açısından gayet doyurucu.

Yedek Polisler (The Other Guys):

Yıl: 2010

IMDb puanı: 6,6

Tür: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Dwayne Johnson, Will Ferrell, Derek Jeter, Mark Wahlberg

Absürt komedi kategorisinin en başarılı yapımlarından biri olabilecek Yedek Polisler, 2010’da vizyona girdiğinde büyük bir hasılat başarısı yakaladı. Usta oyuncu açısından gayet dolu bir kadrosu olan yapımın yönetmen koltuğunda Adam McKay oturuyor.

New York’ta görev yapan iki maceraperest polisin yaşadıklarını konu alan Yedek Polisler, IMDb’den 6,6 puan aldı. Filmin oyuncuları arasında usta oyuncu Samuel L. Jackson da yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7):

Yıl: 2015

IMDb puanı: 7,1

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

2013’te bir trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’a veda niteliği taşıyan Hızlı ve Öfkeli 7, aksiyon ve macera arayan sinema severlerin gözlerini doldurmuştu. Yönetmenliğini Saw (Testere) serisinden tanıdığımız James Wan’ın yaptığı film, IMDb’den 7,1 puan aldı.

Vizyona girişinin ikinci haftasında 800 milyon dolar hasılat yapmış olan Hızlı ve Öfkeli 7, kadrosunda usta oyuncu Jason Statham’ı barındırıyor. Jason Statham’ın yanı sıra Gal Gadot, Ludacris ve Michelle Rodriguez de Paul Walker’a veda eden yapımda yer aldı.

Ringde Bir Aile (Fighting with My Family):

Yıl: 2019

IMDb puanı: 7,1

Tür: Drama, Komedi

Oyuncular: Dwayne Johnson, Florence Pugh, Lena Headey

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fighting with My Family, bazı tanıdığımız isimlerden oluşan bir kadroya sahip. Game of Thrones’ta Cersei karakterine hayat veren Lena Headey’in başrol oyuncularından biri olduğu filmin yönetmen koltuğunda Stephen Merchant oturuyor.

Fighting with My Family, WWE’de adını duyurmuş olan profesyonel güreşçi Saraya-Jade Bevis’in hayatını konu alıyor. Eski bir profesyonel güreşçi olan Dwayne Johnson ise filmde kendi karakterine hayat veriyor.