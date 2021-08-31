2021 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kayıt işlemleri için açıklanan tarih ise 6-10 Eylül olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yüzbinlerce öğrencinin heyecan içinde beklediği 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının an itibarıyla 'sonuc.osym.gov.tr' web sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığı ile kontrol edilebileceğini aktardı.

Yerleştirme sonuçlarının hem öğrenciler hem de aileleri için hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Aygün, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

YKS yerleştirme sonucu nasıl kontrol edilir?

#Adım 1: İlk olarak sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

İlk olarak adresine gidin. #Adım 2: ' 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Yerleştirme Sonuçları ' bağlantısına tıklayın.

' ' bağlantısına tıklayın. #Adım 3: T.C. Kimlik/YU Numarası ile Aday Şifrenizi girerek ' Gönde r' butonuna tıklayın.

YKS yerleştirme sonuçları dahilin herhangi bir programa katılım hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde, elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirebilecekler. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.