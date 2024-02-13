Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi'nin kampüsleri halka açılmıştı. Tarihi kampüsün halka açılmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, içinde öğrencilerin olduğu amfilere girdi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin tarihi kampüslerinden olan, hatta grafiklere "Üniversite kapısı çizin bir tane" denildiğinde hepsinin ilk örnek olarak çizdikleri, kapısı bile meşhur olan İstanbul Üniversitesi'nin kampüsleri, geçtiğimiz günlerde kamuya açılmıştı. İstanbul Üniversitesi'nin kampüslerinin halka açılmasından sonra gelen görüntüler, öğrencilerden tepki çekti. Kampüslerin halka açıldığı şu şekilde duyurulmuştu Bu açıklamanın ardından üniversitenin Beyazıt, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece kampüslerinin hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyarete açılacağı belirtilmişti. Özellikle güvenlik açığı yaratacağı endişesiyle eleştirilen karar uygulamaya konuldu. İlk ziyaretçiler, ders aralarında içinde öğrencilerin bulunduğu amfilerde ellerini kollarını sallayarak gezerken görüntülendi. Bu görüntülere öğrenciler büyük tepki verdi. İstanbul Üniversitesi kampüslerinin halkın ziyaretine açılması konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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