İNCECİK AMA SAPASAĞLAM KATLANABİLİR TELEFON | Honor Magic V6 Testi

Elimizde dünyanın en ince ve sağlam katlanabilir telefonu olan Honor Magic V6 var.

Bu video klasik bir teknik özelliklere yakından bakış videosu değil; 1 haftalık gerçek hayat kullanım deneyimimizin bir özeti. 1.5 tonluk araç çekme testlerinden IP69 su dayanıklılığına, Snapdragon işlemci performansından günlük çoklu görev kullanımına ve güvenlik teknolojilerine kadar merak edilen her şeyi uygulamalı olarak anlattık.

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Honor Magic V6 özellikleri:

*Boyutlar: Açık halde 156.7 x 145.6 x 4.0 mm, katlı halde 156.7 x 74.5 x 8.8 mm *Ağırlık: 219 gram veya 224 gram *Dayanıklılık: IP68 ve IP69 suya ile toza karşı dayanıklılık sertifikası *Kalem Desteği: İç ve dış ekranda stylus desteği *İç Ekran: 7.95 inç Foldable LTPO2 AMOLED, 2172 x 2352 piksel, 120Hz, 5000 nits tepe parlaklık *Dış Ekran: 6.52 inç LTPO2 OLED, 1080 x 2420 piksel, 120Hz, 6000 nits tepe parlaklık *Ekran Koruması: Anti-scratch NanoCrystal Shield kaplama *İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) *Grafik Birimi: Adreno 840 GPU *RAM: 12 GB veya 16 GB *Dahili Depolama: 256 GB, 512 GB veya 1 TB (UFS 4.1) *İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 (7 yıl ana OS güncelleme garantisi) *Ana Kamera: 50 MP, f/1.6, OIS, PDAF *Telefoto Kamera: 64 MP, f/2.5 periskop lens, 3x optik zoom, OIS *Ultra Geniş Kamera: 50 MP, f/2.2, 122 derece görüş açısı *Arka Kamera Video Kaydı: 4K @ 30/60fps (10-bit), 1080p @ 30/60fps, OIS, gyro-EIS *Ön Kameralar: İç ve dış ekranlarda ayrı ayrı 20 MP, f/2.2 selfie kamerası *Ön Kamera Video Kaydı: 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps *Batarya Kapasitesi: Küresel sürümde 6660 mAh Si/C Li-Ion (Çin varyantlarında 6850 mAh / 7150 mAh) *Kablolu Şarj: 80W hızlı şarj *Kablosuz Şarj: 66W kablosuz şarj *Ters Şarj: 5W ters kablolu ve ters kablosuz şarj desteği *Biyometrik Güvenlik: Yana entegre parmak izi okuyucu *Ses: Stereo hoparlör, 24-bit/192kHz Hi-Res ses desteği (3.5mm kulaklık girişi yok) *Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Kızılötesi portu, USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 *SIM Kart: Çift Nano-SIM + eSIM