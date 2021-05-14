BMW'nin Yeni Yakışıklısı 2022 X3'ün Tasarımı Ortaya Çıktı

2022 BMW X3'ün sportif ve karizmatik tasarımını ortaya koyan fotoğrafları ortaya çıktı. Alman markanın yeni SUV modeli, önümüzdeki ay resmen tanıtılacak.

Alman otomotiv devi BMW, haziran ayında gerçekleştireceği bir lansman etkinliği ile yeni SUV modeli 2022 BMW X3'ü sürücülerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ancak tüm otomobillerde olduğu gibi 2022 X3'ün de lansmanı yaklaştıkça aracı gizli tutmak mümkün olmadı ve Alman SUV'un tasarımı ortaya çıktı.

Tamamen yeni bir modelden ziyade mevcut modelin makyajlı versiyonu olarak karşımıza çıkacak 2022 BMW X3, ilk kez BMW'nin İspanya web sitesinde yanlışlıkla(!) paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı ki şimdi, yeni X3'ün M Sport paketini hem önden hem arkadan detaylı bir şekilde gösteren iki fotoğraf daha paylaşıldı.

Fotoğrafları incelediğimizde BMW'nin X3'ü yeniden ele alırken tasarım çizgilerini keskinleştirdiğini özellikle tampon tasarımlarını daha dinamik ve sportif hale getirdiğini görüyoruz. Şirket, ön taraftaki böbrek ızgara tasarımının orta sütununu ızgara ile aynı siyah renkte tasarlamayı seçmiş ki bu tasarım, ızgaranın devasa bir güneş gözlüğü gibi görünmesine neden oluyor.

Fotoğraflar, BMW'nin özel bir siyah tasarım detaylarına sahip bir stil paketi sunacağını gösteriyor ancak bu stil paketi M Sport'a özel olarak mu sunulacak yoksa tüm X3 modellerinde opsiyonel olarak bulunacak mı bilemiyoruz. Aracın tanıtımına yaklaşık bir ay kaldığını düşünürsek önümüzdeki günlerde daha fazla fotoğraf ve bilgi ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.