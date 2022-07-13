Bu gece, yeni bir Süper Ay olayı yaşanacak. Birkaç gündür zaten çok parlak ve büyük görünen Ay, bugün 2022 yılındaki zirvesini yaşayacak. Saat 21:38 sularında gökyüzüne baktığınızda 2022'nin en büyük ve en parlak dolunayını görebileceksiniz.

Bugün gökyüzü tutkunları için oldukça önemli bir gün. Zira 2022'nin en büyük dolunayı, bugün gökyüzünde ışıl ışıl parlayacak. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalmasının bir sonucu olarak yaşanacak görsel şölende, Ay'ı her zamankinden daha büyük ve daha parlak bir şekilde göreceğiz.

Aslına bakacak olursak Ay, birkaç gündür dolunay evresinde. Ancak bugün, Dünya ile Ay arasındaki mesafe daha da kısalacağı için Ay çok daha parlak ve çok daha büyük görünecek. Bilim insanlarına göre Ay, bugün ortalama bir dolunaydan yüzde 16 daha parlak olacak. Yarınsa bugünden daha az parlak olsa da yine de etkileyici bir Ay görüntüsü ile karşı karşıya olacağız.

Bu akşam gözünüz yukarılarda olsun

Yapılan hesaplamalara göre Ay, bu akşam 21:38'de maksimum büyüklükte ve parlaklıkta görülecek. Günlerin uzun olmasından kaynaklı olarak doğudaki illerimiz, devasa boyut ve parlaklıktaki Ay'ı daha etkileyici bir şekilde görebilecekler. Bu gece işiniz varsa üzülmeyin, 11 Ağustos'ta da benzer bir olay yaşanacak. 11 Ağustos'taki görüntü, 2022'nin son Süper Ay'ı olarak kayıtlara geçecek.

Biz sıradan insanlar olarak bu olayı bir görsel şölen olarak nitelendiriyor olsak da NASA, olaya farklı bir açıdan bakıyor. Kurum, temmuz ayında yaşanan gök gürültülü fırtınalar nedeniyle bu olayı "Gök Gürültüsü Ayı" olarak isimlendiriyor.