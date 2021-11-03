2022 Yılında IMEI Kayıt Ücretine Gelecek Olan Zam Belli Oldu

Yakın zamanda açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarını takiben, 2022 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranları belli oldu. Belirlenen orana göre, 2021 yılında 2006 TL olan IMEI kayıt ücretinde 726 TL’lik bir artış yaşanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayındaki enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yurt dışından ülke sınırları içerisine telefon getirmek isteyenlerin ilgisini çekmesi muhtemel olan 2022 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu.

TÜİK’in belirlediği yıllık yeniden değerleme oranına (ÜFE) göre 2022 yılında vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda yüzde 36.2’lik bir yükseliş olacak. Yurt dışından alınan ve yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için alınması gerekli olan kullanım izni (IMEI kayıt) harç ücretinde de bu oranda bir artış yaşanması bekleniyor.

726 TL'lik zam bekleniyor:

Her yıl, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak belirlenen vergi, harç ve ceza fiyatlarına uygulanan yeniden değerleme oranına göre, 2021 yılında 2006 TL olan IMEI kayıt ücreti; yılbaşı itibarıyla minimum 726 TL kadar artırılarak 2732 TL’ye yükselecek.

2022 yılında uygulanması planlanan vergi ve harç tutarları; Resmi Gazete’de yayınlanmalarının ardından kesinleşmiş olacak. 2021 yılında 2006 TL, 2020’de 1838 TL, 2019’da 1500 TL, 2018 de 500 TL ve 2015’de 149 TL kadar olan IMEI kayıt ücretine son 5 yılda gelen zam orası ise, yeni yıla girmemizin ardından yüzde 1733’e tekabül etmiş olacak.