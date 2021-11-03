Ekim 2021 ÜFE oranıyla, 2022 yılı yeniden değerleme oranı da ortaya çıkmış oldu. Buna göre vergi, trafik cezası ve harç gibi ücretler, 2022 yılında yüzde 36,2 zamlı olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladığından bahsetmiştik. Şimdi yine bu konuyla ilgili karşınızdayız. Ekim ayına ilişkin veriler, Türkiye için oldukça önemli bir hususu daha ortaya koydu. Öyle ki Ekim 2021 Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasıyla, 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı da ortaya çıkmış oldu.

Her yıl ekim ayı ÜFE rakamlarına göre belirlenen oran, vergilerin, harçların, trafik cezalarının ve resmi kurumlara ödenen diğer tüm tutarların, kabaca bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağını gösteriyor.

2022 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 36,2 oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2022 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti. Yani önümüzdeki yıl, trafik cezalarından harçlara kadar ödenecek her tutar, bugünden yüzde 36,2 yüksek olması muhtemel. Ancak bu noktada bilinmesi gereken önemli bir husus bulunuyor.

Anayasa'da yer alan bir maddeye göre yeniden değerleme oranı, değiştirilebiliyor. Yalnızca Cumhurbaşkanına ait olan bu yetki kapsamında 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı, düşürülebileceği gibi artırılabilir de... Ancak şu an için bu konuyla ilgili herhangi bir Cumhurbaşkanı Kararı bulunmuyor. Yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz....