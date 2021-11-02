Türkiye, Dar Gelirliyi Rahatlatacak Önlemler Planlıyor

Reuters’un ismini gizli tutan iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye, enflasyondan en çok etkilenen dar gelirli haneleri koruyacak bazı planlar üzerinde çalışıyor. Bu planlar arasında maaşları artırmak ve vergi indirimi sağlamak da yer alıyor.

Türkiye’de artmaya devam eden enflasyon oranı ve Türk Lirası’nın değer kaybı, doğal olarak en fazla dar gelirli haneleri vuruyor. Reuters’ın yayınladığı habere göre Türk hükümeti, dar gelirliye olan artan baskıyı hafifletmek için maaşları artırma ve vergiyi azaltmak için çalışmalar yapıyor.

Çalışmalar henüz resmen duyurulmadığından isimlerinin gizli kalmasını isteyen iki Türk yetkiliye dayandırılan habere göre yetkililer, mali desteğin daha savunmasız haneleri yüksek enflasyondan koruyacağını ifade etti. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise Reuters’a açıklama yapmadığı belirtildi.

Bütçe, önümüzdeki yılın başında açılabilir:

Yetkililer, Reuters’a verdiği demeçte, değerlendirilen seçenekler arasında asgari ücretin enflasyon oranından daha fazla artırılması, artan enerji maliyetlerinin hafifletilmesi ve bazı memur maaşlarının artırılmasının yer aldığını da ifade etti. Yetkililerden birisi, bütçede olması gerekenden daha fazla sıkılık olduğunu, bu nedenle bütçenin biraz açılması gerektiğini ve bu konuda en azından önümüzdeki yılın başından itibaren bir adım atılacağını da ekledi.

Asgari ücret hakkında en güncel açıklama 2 gün önce yapılmıştı:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, iki gün önce yaptığı açıklamada bu yıl asgari ücretin ‘en az insani bir şekilde yaşama seviyesine’ getirileceğini açıklamıştı.