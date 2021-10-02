İddiaya Göre 2022 iPad Air’larda Yine LCD Ekran Kullanılacak

Ünlü ve güvenilir bir Apple analisti, yeni iPad’lerde kullanılacak ekranlara dair iddiaları yalanladı. iPad Air’ın 2022 versiyonunda OLED ekran kullanılması beklenirken bu analiste göre yine LCD bir ekran kullanılacak.

Daha önce yayınlanan birçok rapor, Apple’ın seneye OLED ekranlı bir iPad Air çıkaracağından bahsediyordu. Ancak yeni bir iddiaya göre bu raporlar doğru olmayabilir.

İddiaları daha önce birçok kez doğru çıkan Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2022 yılında çıkaracağı iPad’lerde de LCD teknolojisinden şaşmayacağını iddia etti. İddiaya göre şirketin bu kararı almasının arkasındaki neden, OLED ekranların Apple performans - maliyet dengesine uymuyor olması.

Mart ayından beri yapılan haberler, Apple’ın sıradaki iPad Air’da OLED ekran kullanacağını savunmuş olsa da Kuo’ya göre bu plan iptal edildi. Zira bu teknolojiye sahip ekranlar, Apple’ın istediği maliyet ve performans dengesini sağlamıyordu. Plana göre Pro cihazlarda da yanmaya karşı daha çok koruma sağlayan Mini-LED teknolojisi kullanılacaktı. Yeni karara göre ise Air modelinde TFT-LCD teknolojisi kullanılacak.

LCD'den devam edilecek

Apple, Mini-LED teknolojisini ilk kez bu yılın başlarında piyasaya sunulan 12,9 inç’lik iPad Pro’larda kullanmıştı. Bu tip ekranların sıradaki 14 ve 16 inç’lik MacBook Pro’lara da gelmesi bekleniyor. 2022’de çıkacak 11 inç’lik iPad Pro’larda da önceki iddialarda söylendiği gibi Mini-LED ekran bulunacak.

Kuo’ya göre Apple, şu anda özellikle tablet cihazlarda kullanılabilecek ekranlara yönelik çalışma ve araştırmalarına devam ediyor. Şirketin 5 yıllık planlarında bulunan en dikkat çekici çalışmalardan biri ise katlanabilir cihazlar. Analist, bu tarz bir cihazın çıkmasına 3 yıl daha olduğunu iddia ediyor.