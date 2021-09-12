ABD’li yerel bir gazete, kağıt kullanımını azaltmak ve okuyucularının çoğunluğunu dijital forma yönlendirmek için oldukça cömert bir adım attı. Chattanooga Times Free Press, bu hafta başından 2022 yazına kadar tüm abonelerine iPad dağıtacağını açıkladı. iPad’lerle birlikte okuyuculara gazetenin dijital sayıları da verilecek.

90’lar ve 2000’ler çocukları bilir; gazetelerin dağıttığı hediyeler ve kuponlarla verilen ödüller, çocuklar için hep heyecan verici olmuştur. Hatta bir gazete, o günkü sayısını alan herkese Pringles hediye etmişti ve ülkenin tüm çocukları bayram etmişti. Bu tip adetler bazı ülkelerde hâlâ devam ediyor. Bazı gazetelerin ise hediye konusunda eli iyice bollaşmış durumda.

Birikmiş kuponlara ansiklopedi verildiği günlerin çok geride kaldığını hatırlatan bir gelişme ABD’nin Tennessee eyaletinde meydana geldi. Yerel bir gazete, tüm abonelerine iPad dağıtacağını duyurdu. Bu jestin gazeteyi tamamen dijital forma geçirme sürecini desteklemek için yapıldığı söyleniyor.

Aboneler okumaya iPad'den devam edecek

Chattanooga Times Free Press, dün yaptığı açıklamayla gazetenin tüm abonelerine ücretsiz iPad verileceğini duyurdu. Pazartesi gününden itibaren aboneler, gazeteden aldıkları postanın içinde kağıttan bir gazete değil, bir iPad bulacak. iPad’le birlikte gazetenin o günkü sayısının dijital bir versiyonu da verilecek. Tablet teslimatları, 2022’nin ortalarında tamamlanacak.

Tabletler, halihazırda 34 dolar değerindeki gazete aboneliği bulunanlara verilecek. iPad’ler şirkete 4,4 milyon dolara mal olacak. Ayrıca dijital versiyona geçiş için yapılacak eğitim ve pazarlama sürecine de 1,7 milyon dolar harcanacak. Şirket, konferans salonlarında ve evlerde okuyuculara tablet üzerinden gazete okumayı öğretecek. Şirketin kağıt kullanımını devasa oranda azaltacak iPad’lerin dağıtımı 2022 ortasında bittikten sonra Chattanooga Times Free Press, birçok diğer ABD’li gazete gibi tamamen dijitale geçebilir.