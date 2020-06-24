Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai çatısı altındaki markalardan biri olan Kia, merakla beklenen yeni minivanı 2022 Sedona’nın tasarımını paylaştı. Her zamankinden daha şık bir forma kavuşan popüler model, SUV’lerden ilham alan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Kia, Güney Kore dışındaki pazarlarda Carnival olarak adlandırılan popüler minivan modeli Sedona’nın yeni versiyonunun fotoğraflarını paylaştı. SUV modellerden ilham alınarak tasarlanan dördüncü kuşak Sedona, hiç olmadığı kadar çekici görünüyor.

Kaputu uzatılan 2022 Sedona'nın koyu renkli A sütunu daha dolgun ve kaslı bir görünüm sunuyor. Oldukça geniş bir cam alana sahip olan minivan, arka kısımda boydan boya uzatılan LED lambaları ile dikkat çekiyor. Bunun dışında, Kia’nın tercih ettiği baklava desenli ızgara da araca son derece premium bir hava katıyor.

SUV modellerden ilham alınarak tasarlanan dördüncü kuşak Sedona, hiç olmadığı kadar çekici görünüyor

Aracın A ve B sütunları karartılırken, C sütunu ise yeni Sorento SUV gibi elmas desenli bir krom kaplama ile geliyor. Yeni Sedona’nın fazlasıyla büyük boyutunu daha da vurgulamak için farlar ve arka lambalar arasında görsel bir bağlantı oluşturan Kia, bagaj kısmını her zamankinden daha geniş tutarak maksimum yük kapasitesini yüksek bir seviyeye çıkarmış.

Dördüncü nesil Sedona’nın sadece dış tasarımını gördüğümüz için, iç mekan hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Fakat dış taraftaki lüks ve şık havanın içeride de devam edeceğine şüphe yok. Kia, 2022 Sedona hakkında herhangi bir teknik detay yayınlamadı, minivanın ancak önden çekişli, doğal emişli bir V6 motoru ile geleceğini tahmin ediyoruz.

Yeni nesil Sedona, 2021 başlarında satışa çıkacak

Kia, 2020'nin üçüncü çeyreğinde Güney Kore'de düzenlemeyi planladığı lansmandan önce, araçta ilgili daha fazla ayrıntı paylaşacağını söyledi. Bazı pazarlarda dizel bazı pazarlarda ise hibrit versiyonu satışa sunulacak olan yeni nesil Sedona, ya da diğer ismiyle Carnival, 2021 başlarında piyasaya sürülecek.