2022 Yılına Damgasını Vurması Beklenen 10 PC Oyunu

2022 yılında oyun tutkunlarıyla buluşması beklenen en iyi 10 oyunu derledik. Farklı konularıyla ve etkileyici grafikleriyle aksiyon deneyimini katlayan bu oyunlar, 2022 yılında bir hayli konuşulacak gibi.

Yeni yılın ikinci gününü de geride bırakmaya hazırlanırken hemen herkesin iple çektiği yeni gelişmeler var. Sinema meraklıları yeni filmleri, teknoloji tutkunlarıysa yeni cihazları dört gözle bekliyor. Oyuncular da yeni yılda piyasaya sürülecek oyunları yakından takip ediyor. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere bakıldığındaysa 2022 yılında bilgisayar oyunları alanında son derece büyük gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Gelin, bu yıl piyasaya sürülecek en iyi 10 bilgisayar oyununa bir göz atalım…

Elden Ring

Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones serisinin yazarı George R. R. Martin’in de çalışmalarına katıldığı Elden Ring, oyuncular arasında kendinden bahsettirmeye devam ediyor. FromSoftware Inc. tarafından geliştirilen Elden Ring, açık dünya oyun deneyimini karanlık bir dünya içinde sunuyor. Elden Ring, 25 Şubat tarihinde oyun severlerle buluşacak.

Redfall

Arkane’in son projesi olan Redfall’un 2022 yılının yaz mevsiminde oyuncularla buluşması bekleniyor. Açık dünya oyunu olan Redfall, oyuncuların özel güçler kullanarak şehri ele geçiren vampirleri tek tek yok etmesini konu alıyor. Dishonoured ve Prey gibi projelere imza atan Arkane’in Redfall’da güzel bir iş çıkarması bekleniyor.

The Callisto Protocol

PUBG evreninde geçen The Callisto Protocol, Jüpiter’in uydusu Callisto’da yer alan hapishaneden kaçmaya çalışan bir mahkumu konu ediniyor. Bu süreç içerisinde çeşitli uzaylı yaratıklarla mücadele ettiğiniz oyun, 2320 yılında geçiyor. Striking Distance Studios tarafından geliştirilen oyun bu yıl satışa sunulacak.

Starfield

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, yepyeni bir RPG oyun deneyimi sunuyor. Bethesda, uzun bir süredir uzayda geçen yeni bir projeye imza atmamıştı. The Elder Scrolls ve Fallout serilerinin ilk yayın tarihinden bu yanaysa 25 yıl gibi bir süre geçti. O nedenle Starfield bu açıdan da özel bir yere sahip. Oyun, 11 Kasım tarihinden itibaren Windows 10 ve Game Pass’te yayınlanacak.

God of War

Santa Monico Studio tarafından geliştirien God of War, pek de tanıtıma ihtiyacı olmayan bir oyun. 2018 yılında yayınlanan oyunun bilgisayarlara da geleceği 2021 yılının Ekim ayında açıklanmıştı. Yine eski Yunan tanrısı Kratos’u oynadığımız God of War, oğlu Atreus ile yeni savaşlara yelken açıyor. Steam’de ön satışa sunulan God of War, 14 Ocak tarihinde yayınlanacak.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Oyuncuların bir süredir radarında olan diğer bir oyun da Rainbow Six Siege’in spin-off versiyonu olan Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction’dı. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunda uzaylılarla savaşmanın yanı sıra ekibinizle belirli görevleri yapmanız gerekiyor. 20 Ocak tarihinde yayınlanacak oyunun bol aksiyonlu bir oyun deneyimi olacağını söyleyebiliriz.

Company of Heroes 3

Relic Entertainment tarafından geliştirilen Company of Heroes 3, farklı bir bölgede oyuncularla buluşuyor. Akdeniz Bölgesi’nde geçen Company of Heroes 3, serinin önceki oyunlarına göre birçok alanda geliştirmeye de sahip.

Ark II

Grafikleriyle birçok oyuncunun beğenisi kazanan Ark: Survival Evolved, bu başarısını yinelemek istiyor. Studio Wildcard tarafından geliştirilen Ark II, 2020 yılında düzenlenen Game Awards etkinliğinde resmen açıklanmıştı. 2022 yılında piyasaya sürülecek olan Ark II, ünlü oyuncu Vin Diesel ile birlikte serinin bir önceki oyunu gibi aksiyonu bol anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Sharkmob tarafından geliştirilen Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, 2022 yılının ilkbahar mevsiminde oyuncularla buluşacak. Prag’ın eşsiz sokaklarında geçen oyun, vampir oyunlarına yeni bir boyut kazandırabilir.

Dying Light 2 Stay Human

Serinin ilk oyunu Dying Light, oyuncuların beğenisini büyük ölçüde kazanmayı başarmıştı. Techland tarafından geliştirilen serinin ikinci RPG oyunu Dying Light 2 Stay Human da bir süredir bekleniyor. 4 Şubat tarihinde yayınlanması planlanan oyun, savaş ve aksiyon arayanları bir kez daha mutlu edecek gibi görünüyor.