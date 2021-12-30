Epic Games, 295 TL'lik Tomb Raider Trilogy'yi Ücretsiz Yaptı

Her hafta ücretsiz oyunlar yayınlayan Epic Games, yılbaşına kampanyası kapsamında bu ay neredeyse her gün bir ücretsiz oyun yayınladı. Platform, bugün de Tomb Raider Trilogy’deki üç oyunu da ücretsiz yaptı. İşte oyunların sistem gereksinimleri ve indirmeniz için yapmanız gerekenler…

Epic Games, özellikle son dönemde oyuncuların desteğini ve beğenisini kazanmayı başardı. Her hafta birbirinden heyecanlı oyunları belli bir süreliğine ücretsiz yapan platform, yılbaşı özel kampanyasıyla da adeta kendini aştı. Normalde her hafta bir oyununu ücretsiz yapan Epic Games, bu süreyi Aralık ayında neredeyse iki günde bire indirdi.

Bu hafta içinde fiyatı 159 TL olan bir oyunu da takipçileri için ücretsiz yayınlayan Platform, bugün de birçok oyuncu için efsaneleşen bir seriyi ücretsiz hale getirdi. Oyuncular, bugünden itibaren Tomb Raider Trilogy’sinin üç oyununu 6 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak indirebilecek. Ancak oyunları indirmeden önce sistem gereksinimlerine bir göz atmakta fayda var.

Tomb Raider oyunu için sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7

Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 İşlemci: Çift çekirdekli AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz, Intel Core2 Duo 1.86 Ghz

Çift çekirdekli AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz, Intel Core2 Duo 1.86 Ghz RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 512 MB Video RAM’li Direct X9 ekran kartı, AMD Radeon HD 2600 XT. NVIDIA 8600

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7/8

Windows Vista, Windows 7/8 İşlemci: Dört çekirdekli AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750

Dört çekirdekli AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750 RAM: 4G

4G Depolama: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 1 GB Video RAM’li DirectX II ekran kartı, AMD Radeon HD 5820, NVIDIA GTX 480

Rise of the Tomb Raider oyunu için sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD eş değeri

Intel Core i3-2100 veya AMD eş değeri RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 25 GB

25 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-3770K RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 25 GB

25 GB Ekran Kartı: NVIDIA 980Ti 2560x1440 veya NVIDIA GTX 950 1920x1080

Shadow of the Tomb Raider oyunu için sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Intel Core i3-3220 veya AMD eş değeri

Intel Core i3-3220 veya AMD eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 40 GB

40 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD7770

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-4770K, 3.49 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Intel Core i7-4770K, 3.49 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 40 GB

40 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480, 8 GB

Peki Tomb Raider üçlemesine ücretsiz olarak nasıl ulaşılır?