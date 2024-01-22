Çevrim içi internet alışveriş rehberi Cimri, geçtiğimiz yıl fiyatları en çok karşılaştırılan ürünleri açıkladı. En çok arananlar listesinde başı akıllı telefonlar çekti.

Her geçen gün e-ticarete olan ilgi artış gösteriyor. Hem alış yapmak için hem de satış yapmak için interneti kullanan milyonlar söz konusuyken elbette bu kalabalığa rehberlik edecek sitelere de ihtiyaç duyuluyor. Fiyat ve özellik karşılaştırma anlamında her ay 20 milyon kullanıcıya hizmet veren Cimri, bu alanda topladığı verileri de derleyerek paylaştı.

En çok cep telefonları arandı

Cimri'de 2023 yılı boyunca 35 milyondan fazla cep telefonu fiyat karşılaştırmasına imza attı. En çok aranan akıllı telefon ise iPhone 13 olarak dikkatleri çekti. iPhone 13, 2021 sonu ve 2022 yılının amiral gemisiydi, piyasada kendisinden daha üst olan iki model daha bulunuyordu. Akıllı saatler için gerçekleştirilen aramalarda ise dikkat çeken marka Huawei oldu. Çinli üretici, modelleri en çok fiyat kıyasında yer alan marka olmayı başardı.

Cep telefonlarının ardından Cimri'de en çok aranan ikinci ürün ise 12 milyonu aşan aramayla spor ayakkabısı oldu. Onu televizyon ve otomobil lastiği takip etti. Listeyen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023'te fiyatı en çok karşılaştırılan ürünler

Cep telefonları - 35 milyon+

Spor ayakkabı 12 milyon+

Televizyonlar 10 milyon +

Araba lastiği - 7 milyon+

Bitkisel besin destekleri - 3,5 milyon+

Fritözler - 3 milyon+

Akıllı saat - 3 milyon+

Cimri'de yılda 240 milyon kullanıcının ziyaret gerçekleştirdiğini göz önüne alırsak, kullanıcıların yaklaşık %15'lik bir kısmının cep telefonu aradığını görebiliyoruz. Sizce 2024 yılında en çok aranan ürünler ne olacak?