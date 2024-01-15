Deneyimli analistlerden Jeff Pu, iPhone 16'nın bazı teknik özelliklerini açıkladı. Eğer iddialar doğru ise 2024 yılı, iPhone cephesinde önemli yükseltmelere ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynakları arasında gösterilen Jeff Pu, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, iPhone 16 serisinin hangi teknik özelliklerle donatılabileceğini gözler önüne seriyor.

Jeff Pu tarafından yapılan açıklamalar doğru ise Apple, bu yıl gerçekten ses getirecek bir iPhone ile karşımıza çıkacak. Zira ortaya atılan iddialar, iPhone 16 serisinin hemen her alanda önemli yükseltmelere ev sahipliği yapacağını gözler önüne seriyor. Peki bu söylenti doğrultusunda iPhone 16 serisi hangi teknik özelliklerle donatılacak?

Daha geniş RAM kapasitesi, geliştirilmiş 5G ve dahası

Jeff Pu tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 16 serisindeki temel değişimlerden bir tanesi, daha gelişmiş işlemciye ev sahipliği yapacak olması. Bu bağlamda; temel modelde A18 Bionic işlemci yer alacak. 3 nm üretim sürecinden geçecek bu işlemci, temel modelde de yüksek performans sunulmasını sağlayacak. Ayrıca temel model, 6 GB yerine 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak.

Öte yandan; iPhone 16 serisinde Qualcomm X75 modem kullanılacağı, bunun da 5G ve modem bağlantılarını önemli oranda hızlandıracağını söyleniyor. Bununla birlikte; temel modellerde Wi-Fi 6E bağlantı desteği sunulacağı konuşuluyor. Jeff Pu'ya göre iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max ise Wi-Fi 7 desteği sunabilir.

Diğer sektör kaynakları, Apple'ın iPhone 16 serisinde daha gelişmiş kamera kurulumu tercih edeceğini söylediler. Bu kervana Jeff Pu da katılmış durumda. Pu'ya göre Apple, iPhone 16'da 12 MP yerine 48 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapacak.

Apple, çok büyük bir olasılıkla eylül ayı içinde iPhone 16'yı tanıtacak. O günler geldiğinde bu telefonların tüm teknik özellikleri resmîleşmiş olacak. Ancak güvenilir kaynaklarından gelen iddialar, yeni nesil iPhone'ların heyecan yaratabileceğini gösteriyor. Aksi yönlü iddialar olsa bile...