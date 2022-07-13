Unicode Konsorsiyumu'nun onay aşamasına gelen yeni emojileri paylaşıldı. Buna göre 2023 yılında, 31 yeni emojiyle tanışabiliriz. İşte iOS ve Android'e gelmesi muhtemel yeni emojiler...

Unicode Konsorsiyumu, düzenli aralıklarla bazı yeni emojilerin kullanımına onay veriyor. Alınan emojiler, sonraki süreçte de Android ve iOS işletim sistemlerine geliyor. Yaşanan son gelişmelerse 2023'te 31 adet emoji ile tanışabileceğimizi gözler önüne seriyor. Gelin Unicode Konsorsiyumu'nun onay aşamasında olan yeni emojilere yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak onay aşamasındaki tüm emojiler yeni ve benzersiz değil. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl yayınlanması muhtemel emojilerin bazıları, farklı ten renklerini içeriyor oluşu nedeniyle sayıyı artırmış durumda. Benzersiz olanlar ise daha az sayıda.

2023'te kullanıma sunulması beklenen emojiler şu şekilde:

Yukarıda da görebileceğiniz üzere; kafasını her iki yana hızlı bir şekilde sallamış olan bir emoji, geyik kafası, kaz, kanat, deniz anası, saç tarafı, yelpaze, yeni bir Wi-Fi emojisi, bezelye, yer elması ve bir karga emojisi, önümüzdeki yıl kullanılabilir olacak gibi duruyor. Ayrıca dur işareti yapan bir elin de yeni emojiler arasında yer alacağını görüyoruz.

Emojipedia tarafından servis edilen emojilerin nihai sürümler olmadığını belirtelim. Eğer bu emojiler Unicode Konsorsiyumu tarafından onay alırsa, Apple ve Google'ın tavrını bekleyeceğiz. Şirketler, alacakları kararla yukarıdaki emojilerin nihai hallerini belirlemiş olacaklar.

Peki siz en çok hangi emojinin gelmesini istiyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.