2023 Mercedes-Benz B Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Mercedes-Benz, 2023 model B Serisi otomobilini tanıttı. Yeni bir far ve ızgara tasarımına sahip olan otomobil, mevcut motor seçeneklerini ise koruyor. İşte şu ana kadar Türkiye'de pek de ilgi görmeyen B Serisi'nin özellikleri...

Otomobil dünyasının önemli isimlerinden Mercedes-Benz, sektöre adeta çıkartma yaptı. Zira şirket, gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2023 model A Serisi'ni resmen tanıttı. Ancak bununla yetinmedi. Trafikte pek de göremediğimiz B Serisi de yenilenmiş durumda. Gelin hep birlikte, ufak makyajlar yapılan B Serisi'ne yakından bakalım.

Aracın dış tasarımına baktığımızda, gözümüze anında çarpan bir değişiklik var. Mercedes-Benz mühendisleri, bu otomobilde yeni bir far tasarımı kullanmaya başladılar. Bu durum, ızgarada da ufak değişikliklere yol açmış durumda. Ancak bunlar dışında büyük bir değişiklik göremiyoruz. Şirketin daha çok geniş ailelere hitap eden otomobili, genel anlamda mevcut tasarımla örtüşüyor.

Karşınızda 2023 model Mercedes-Benz B Serisi

Aracın iç tasarımına baktığımızda da büyük bir değişiklik göremiyoruz. Ancak bazı yükseltmeler var. Örneğin bu otomobilin baz modeli, artık USB şarj girişlerine sahip. Ayrıca B Serisi'nin AMG Line versiyonunu tercih eden tüketiciler, ısıtmalı direksiyon ile karşılaşacaklar. Direksiyon demişken; nappa deri döşemeye geçildiğini de belirtelim. 10,25 inç MBUX bilgi-eğlence ekranı, artık baz modelde de geri görüş kamerası desteği sunuyor.

Kaputun altına baktığımızda, Mercedes-Benz B serisi için sunulan 2.0 litrelik dizel ve 1.5 litrelik benzinli motorların korunduğuna şahitlik ediyoruz. Ayrıca 2023 model A Serisi'nde olduğu gibi B serisinde de hibrit motor seçeneği mevcut. Birkaç yıldır satışta olan B250e isimli hibrit model, 22 kW hızlı şarj desteğine sahip. Yani yüzde 10'dan yüzde 80'e 25 dakikada şarj edilecek.

Yenilenen B Serisi'nin fiyatı şu an için gizemini koruyor. Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de net değil.