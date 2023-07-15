En başında kötü bir çıkış yapan Cyberpunk 2077, an itibarıyla 500 bin küsür Steam kullanıcısı incelemesi sayesinde "çok olumlu" etiketine sahip oldu.

2020 yılında CD Projekt tarafından yayınlanan ve oyun dünyasının gündemini sıkça meşgul eden Cyberpunk 2077'nin Steam'deki kullanıcı değerlendirmeleri 540,000'e ulaştı.

Oyunun etiketi, kullanıcıların yorumlamaları sayesinde nihayet değişererek %80 oranında olumlu oya sahip oldu ve platformda "çok olumlu" olarak derecelendirildi.

Oyun ekibi, Cyberpunk'ın başarısını 'dönüm noktası' olarak kutluyor.

Cyberpunk 2077; birçok eksik özelliği, sorunları ve bazı kullanıcıları eğlendirmemesi yönünden kötü bir üne sahipti ancak yaklaşık üç yılın ardından Steam'de 546.612 inceleme aldı. Sonuçlar ise oyun ekibini ve oyunun severlerini epey mutlu edecek seviyede olumlu.

CD Projekt Red'in global topluluk direktörü Marcin Momot, memnuniyetini şu sözlerle duyurdu: "Ekibimizin, oyunun yayınlanmasından bu yana, yıllar boyunca gösterdiği tüm sıkı çalışmayı kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim!"

Cyberpunk 2077'nin bu başarısıyla umutlanan kullanıcılar, Phantom Liberty ve 2.0 güncellemesiyle birlikte oyuna karşı bakış açısının daha da olumlu bir yöne kayabileceğini düşünüyor. Bu pozitif ilerleyişin güncellemelerle devam edip etmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.